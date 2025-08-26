हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Audi ने वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए अपनी दूसरी जनरेशन की Audi Q3 Sportback का खुलासा कर दिया है. आने वाले महीनों में इस कूपे-एसयूवी की बिक्री वैश्विक बाज़ारों में की जाएगी. नई Audi Q3 Sportback में जून 2025 में पेश की गई, नई Audi Q3 एसयूवी के समान ही सभी तकनीकी और मैकेनिकल फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि मुख्य अंतर इसकी स्टाइलिंग में किया गया है, जिसमें ज़्यादा स्पष्ट कूपे जैसी रूफलाइन और अलॉय व्हील इस्तेमाल किए गए हैं.

2025 Audi Q3 Sportback का डिजाइन

कार के डिज़ाइन की बात करें तो, नई Audi Q3 Sportback में स्टैंडर्ड Audi Q3 के स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है. इसमें हाई-सेट LED डे-टाइम रनिंग लैंप और बंपर में नीचे की ओर लगाए गए हेडलैंप हैं, जो हेक्सागोनल Audi की सिग्नेचर ग्रिल के दोनों ओर लगे हुए हैं. साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो, Audi Q3 Sportback का स्लीक प्रोफाइल इसके तीखे ढलान वाले C-पिलर, रियर विंडशील्ड और एक संशोधित ग्लासहाउस के साथ बहुत ही क्लीयर दिखता है.

2025 Audi Q3 Sportback का रियर प्रोफाइल (फोटो - Audi Global)

कंपनी का कहना है कि स्लीक रूफलाइन Audi Q3 Sportback को स्टैंडर्ड SUV से 29 मिमी कम ऊंचाई पर रखा गया है. इस SUV से एक और अंतर इसके व्हील्स में देखने को मिलता है, जो स्टैंडर्ड रूप से 18-इंच के हैं, जबकि Q3 SUV में 17-इंच के व्हील्स मिलते हैं. Audi Q3 SUV और Sportback दोनों में 20-इंच तक के व्हील साइज़ का विकल्प मिलता है.

2025 Audi Q3 Sportback का टॉप व्यू (फोटो - Audi Global)

कार के रियर सेक्शन पर नजर डालें तो इसमें तीखे ढलान वाली पिछली विंडशील्ड को छोड़कर, इसकी डिज़ाइन तीसरी-जनरेशन की Audi Q3 जैसा ही है. इसमें पूरी चौड़ाई वाली लाइटबार लगाई गई है, जिसे दो-टुकड़ों में विभाजित किया गया है. ऊपर की ओर पतला मुख्य स्टॉप लैंप मिलता है. Audi Q3 SUV की तरह, Sportback में भी OLED लाइटिंग का विकल्प मिलता है.

2025 Audi Q3 Sportback का इंटीरियर (फोटो - Audi Global)

2025 Audi Q3 Sportback का इंटीरियर

केबिन के अंदर आएं तो, Audi Q3 Sportback का केबिन लेआउट अपने SUV वर्ज़न जैसा ही है, हालांकि इसमें हेडरूम थोड़ा कम मिलता है. इसके डैशबोर्ड में 11.9-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टॉप-स्पेक ट्रिम में 12.8-इंच का MMI टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें अलग से को-ड्राइवर डिस्प्ले का विकल्प नहीं मिलता है.

2025 Audi Q3 Sportback का सीटिंग लेआउट (फोटो - Audi Global)

कंट्रोल सरफेस भी पहले जैसा ही रखा गया है, जिसमें स्टीयरिंग के पीछे नए फ़िक्स्ड स्टॉक्स शामिल हैं, जिनमें अब वाइपर और अन्य कार्यों के लिए बटन-आधारित कंट्रोल मिलता है. हालांकि कंपनी ने केबिन के अंदर जगह के बारे में पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उसने कहा है कि पीछे की सीटों को मोड़ने पर कार्गो क्षमता Q3 एसयूवी की तुलना में 97 लीटर कम हो जाती है.

2025 Audi Q3 Sportback का रियर प्रोफाइल (फोटो - Audi Global)

2025 Audi Q3 Sportback का इंजन

इंजन लाइन-अप की बात करें तो, नई Audi Q3 Sportback में Q3 SUV के समान ही इंजन मिलता है, जिसमें पहला एंट्री-लेवल 1.5-लीटर, टर्बो-पेट्रोल इंजन है. इसके बाद, दूसरा 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन और तीसरा 2.0-लीटर डीजल इंजन भी मिलता है. इसके अलावा, कार के साथ एक ई-हाइब्रिड प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम का भी विकल्प मिलता है. यह Audi Q3 ई-हाइब्रिड के समान ही 268 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

2025 Audi Q3 Sportback का रियर प्रोफाइल (फोटो - Audi Global)

ध्यान देने वाली बात यह है कि Audi Q3 Sportback ई-हाइब्रिड की रेंज केवल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए 118 किमी की है, जबकि SUV की रेंज 119 किमी है. बता दें कि Audi Q3 Sportback को आने वाले महीनों में वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उतारा जाएगा, और अगले साल किसी समय भारत में भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा मॉडल भारत में ही बेचा जाता है.