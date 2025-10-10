Netflix ने लॉन्च किया Smart TV Game Mode, अब मूवी के साथ गेम्स भी खेल सकेंगे यूज़र्स

ETV Bharat / technology

Netflix ने अब अपने स्मार्ट टीवी ऐप में गेमिंग फीचर जोड़ा है, जिसमें यूज़र्स फोन को कंट्रोलर बनाकर दोस्तों संग गेम खेल सकते हैं.

Netflix ने Smart TV पर गेम खेलने का फीचर लॉन्च किया (फोटो क्रेडिट: Netflix)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 10, 2025 at 1:48 PM IST

हैदराबाद: नेटफ्लिक्स ने आखिरकार अपने स्मार्ट टीवी ऐप में गेम खेलने का फीचर लॉन्च कर दिया है. इसका मतलब है कि यूज़र्स अब अपने स्मार्ट टीवी पर नेटफ्लिक्स कंटेंट यानी मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने के साथ-साथ गेम्स भी खेल पाएंगे. आइए हम आपको इस नई गेमिंग न्यूज़ के बारे में बताते हैं, जो गेमर्स के लिए काफी मज़ेदार है.

नेटफ्लिक्स ने इस नए अपडेट के साथ स्मार्ट टीवी के नेटफ्लिक्स ऐप में Pictionary: Game Night, Boggle Party, Tetris Time Warp और Lego Party जैसे कई गेम्स लॉन्च किए हैं. इन्हें आप नेटफ्लिक्स ऐप के “Games” टैब में जाकर एक्सेस कर सकते हैं. अब आप स्मार्ट टीवी पर नेटफ्लिक्स ऐप के जरिए दोस्तों या फैमिली के साथ गेम नाइट करने का प्लान बना सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ अपने फोन को कंट्रोलर बनाना होगा और उसके बाद गेम शुरू करना होगा.

स्मार्ट टीवी पर खेल पाएंगे Netflix Games

ये सारे गेम्स ग्रुप प्ले को सपोर्ट करते हैं. इसका मतलब है कि एक साथ कई लोग मिलकर गेम खेल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर Boggle Party में 8 तक प्लेयर्स जुड़ सकते हैं, जिसमें सबको जम्बल किए गए लेटर्स से नए-नए शब्द ढूंढने होते हैं. वहीं Pictionary गेम में ड्रॉ करके दूसरों को गेस कराना होता है. यह बिल्कुल क्लासिक बोर्ड गेम की तरह होता है.

Tetris Time Warp थोड़ा अलग है, इसमें आप टाइम ट्रैवल करके अलग-अलग एरा में हाई स्कोर बनाते हैं. और Party Crashers: Fool Your Friends वाला गेम तो पूरा मस्ती वाला है, जिसमें आपको उस बंदे को पकड़ना होता है जो झूठ बोल रहा है.

नेटफ्लिक्स ने इस फीचर को करीब दो साल की टेस्टिंग के बाद रोलआउट किया है. पहले कंपनी ने सिर्फ मोबाइल पर ही गेम्स दिए थे, लेकिन अब स्मार्ट टीवी पर भी यूज़र्स नेटफ्लिक्स गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं. iPhone और Android दोनों के लिए “Netflix Game Controller” ऐप भी पहले से मौजूद है.

