National Space Day 2025: अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूता भारत – मंगल से चांद तक की गौरवगाथा

हैदराबाद: आज का दिन हरेक भारतीयों के लिए काफी खास है. यह एक ऐसा दिन है, जिसपर हरेक भारतीय नागरिकों को भारत पर गर्व होना चाहिए. आज से ठीक दो साल पहले, 23 अगस्त 2023 को भारत ने अंतरिक्ष में एक शानदार उपलब्धि हासिल की थी. इस दिन भारत चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था. इसके अलावा भारत चांद की सतह तक पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश भी बना था. इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को ‘राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस’ (National Science Day) घोषित किया. इस कारण आज पूरा देश अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है. इस कारण भारतीय अंतरिक्ष विभाग के द्वारा पूरे देश में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है.

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की थीम "विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी और ऐप्लिकेशन्स का उपयोग (Leveraging Space Technology and Applications for Viksit Bharat 2047)" है. भारत में दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने के लिए पिछले करीब एक महीने से देशभर में कई कार्यक्रम और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है. इन आयोजनों का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को हरेक इंसान तक पहुंचाना, वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करना और विकसित भाकत के सपने को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र की भूमिका पर ध्यान देना है. यह थीम भारत की लंबे विज़न और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का प्रतिक है, जो आने वाले सालों में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगी.

भारतीय स्पेस मिशन की शुरुआत

भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कमाल की कामयाबियां हासिल की है, जिसका लोहा दुनिया के बड़े-बड़े देश भी मानने लगे हैं. इसकी शुरुआत भारत की आज़ादी के महज 12 साल बाद यानी सन् 1962 में ही हो गई थी. उस साल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल स्पेस प्रोग्राम के तहत Indian National Committee for Space Research (INCOSPAR) की स्थापना की थी, जिसका नेतृत्व भारतीय नेशनल स्पेस प्रोग्राम के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई कर रहे थे.

21 नवंबर 1963 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया.उसके बाद 15 अगस्त 1969 विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी Indian Space Research Organisation (ISRO) की स्थापना की गई. उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं. 1972 में Space Commission और Department of Space बनाए गए और इसरो का स्थानांतरण हुआ.

19 अप्रैल 1975 में भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट (Aryabhata) सोवियत रॉकेट (Kosmos-3M) द्वारा लॉन्च किया गया और यह तारीख भारतीय अंतरिक्ष इतिहास के लिए अमर हो गई. 1975 में ही भारत ने नासा (NASA) की मदद से SATELLITE INSTRUCTIONAL TELEVISION EXPERIMENT (SITE) को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसकी मदद से भारत में टीवी देखने और टीवी पर दूरदर्शन चैनल देखने की शुरुआत हुई.

उसके बाद से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई शानदार उपलब्धियों को हासिल किया, जिनमें से एक खास उपलब्धि 3 अप्रैल 1984 को हासिल की गई थी. उस दिन राकेश शर्मा अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे. वह सोवियत Soyuz T‑11 से अंतरिक्ष गए थे, जो रूस का एक स्पेसक्राफ्ट था.

चंद्रयान-1 मिशन (Chandrayaan‑1) - 2008

उसके बाद स्पेस सेक्टर में भारत की बड़ी उपलब्धि 22 अक्टूबर 2008 को आई, जब भारत ने पहली बार चंद्रमा मिशन को लॉन्च किया और उसका नाम Chandrayaan‑1 रखा गया.

इसरो ने चंद्रयान-1 को PSLV‑XL से लॉन्च किया था.

इस सैटेलाइट को आंध्र-प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद SDSC SHAR से लॉन्च किया गया था.

यह सैटेलाइट 10 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका था.

इस सफलता के साथ भारत चांद की ऑर्बिट तक सैटेलाइट को पहुंचाने वाला दुनिया का पांचवा देश बना था.

मंगलयान मिशन (Mangalyaan Mission) - 2013

5 नवंबर 2013 को भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया. उस दिन भारत ने बहुत ही कम बजट में अपने सैटेलाइट को पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह तक पहुंचा दिया.

उस दिन भारत दुनिया का पहला देश बना था, जिसके मंगल ग्रह तक सैटेलाइट को पहुंचाया हो. हालांकि, उससे पहले अन्य देशों ने कोशिशें तो की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे.

इस मिशन की सबसे खास बातें थी कि भारत ने पहले ही कोशिश में मंगल ग्रह के ऑर्बिट यानी Mars Orbit तक पहुंचने में समफलता हासिल की.

इसके अलावा भारत ने इस मिशन को सिर्फ 74 मिलियन डॉलर यानी लगभग 450 करोड़ रुपये में ही पूरा कर लिया था. आपको बता दें कि अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ एक हॉलीवुड फिल्म बनाने में ही इससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं.

104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड

15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि ऐसा किसी ने भी किया था.

चंद्रयान-2 मिशन (Chandrayaan‑2) - 2019

चंद्रयान-1 की सफलता के बाद, चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया.

कई कक्षीय संचालन और ट्रांस-लूनर इंजेक्शन के बाद, यह 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया.

हालांकि, 6 सितंबर को लैंडर के अवतरण के दौरान संपर्क टूट गया और वह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

चंद्रयान-3 मिशन (Chandrayaan‑3) - 2023

14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 मिशन ने सभी कक्षीय संचालन सफलतापूर्वक पूरे किए.

यह 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, और 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया.

23 अगस्त को शाम 6:04 बजे, लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लक्षित स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की - जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही.

इसी उपलब्धि के बाद से भारत ने हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की शुरुआत कर दी. इस उपलब्धि के बाद भारत की स्पेस यात्रा में और भी ज्यादा तेजी आ गई और भारत ने अगले दो वर्षों में और भी खास उपलब्धियों को हासिल किया. आइए हम आपको चंद्रयान-3 के बाद इसरो द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और भविष्य में स्पेस प्रोग्राम के लिए भारत की योजनाओं के बारे में बताते हैं.

आदित्य एल-1 सोलर मिशन (Aditya‑L1 Solar Mission) - 2023

चंद्रयान 3 मिशन के ठीक बाद भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक सोलर मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम Aditya‑L1 है.

यह मिशन 2 सितंबर 2023 को PSLV-C57 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया. लॉन्च के बाद इसने कई कक्षाओं को पार किया और 30 सितंबर को पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गई.

6 अक्टूबर को एक ट्रैजेक्टरी सुधार युक्ति (TCM) के माध्यम से इसे सटीक मार्ग पर लाया गया और 6 जनवरी 2024 को इसे सूर्य-पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया.

इसके बाद 25 जनवरी 2024 को आदित्य-L1 सैटेलाइट पर लगे मैग्नेटोमीटर बूम को सफलतापूर्वक खोल दिया गया. यह एक खास उपकरण है जो सूरज के आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को मापने में मदद कर रहा है.

इस मिशन के तहत यह पेलोड जैसे SUIT, SWIS, HEL1OS और PAPA ने सूर्य की अल्ट्रावायलेट इमेज़स और फ्लेयर्स की एक्स-रे झलकियां और प्लाज़्मा विश्लेषण जैसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां इक्ट्ठा कीं हैं, जो भारत के अंतरिक्ष विज्ञान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है.

श्रीहरिकोटा से 100वां रॉकेट लॉन्च

29 जनवरी 2025 को ISRO ने श्रीहरिकोटा से अपना 100वां लॉन्च पूरा करके एक शानदार उपलब्धि हासिल कर ली.

यह मिशन GSLV का 17वां लॉन्च था, जिसमें NVS-02 Navigation Satellite को बिल्कुल सही तरीके से Geosynchronous Transfer Orbit में डाल दिया गया था.

यह भी भारतीय अंतरिक्ष मिशन के इतिहास की एक शानदार उपलब्धि बन गई.

Axiom Mission 4 - इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला

25 जून को 2025 को अमेरिकन स्पेस एजेंसी NASA ने भारत की स्पेस एजेंसी ISRO, पोलैंड और हंगरी की स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर Axiom Mission 4 मिशन लॉन्च किया.

इस मिशन की खास बात थी कि इसके जरिए भारत के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने. शुभांशु और उनकी टीम ने करीब दो-तीन हफ्तों के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लैंड किया.

शुभांशु हाल ही में भारत भी आए हैं, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और प्रेस कांफ्रेंस करके अपनी अंतरिक्ष यात्रा और इसरो के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानकारी दी.

NISAR सैटेलाइट लॉन्च

इस लिस्ट में इसरो की लेटेस्ट उपलब्धि NISAR सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद आई.

NISAR (NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Mission) एक अनोखा अंतरिक्ष मिशन है जिसे ISRO और NASA ने मिलकर तैयार किया है.

NISAR को 30 जुलाई 2025 को GSLV-F16 से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया.

यह दुनिया का पहला ऐसा मिशन है जिसमें L-बैंड (NASA) और S-बैंड (ISRO) Synthetic Aperture Radar एक ही प्लेटफॉर्म पर लगे हैं.

यह सैटेलाइट पृथ्वी की सतह, बर्फीले क्षेत्रों, द्वीपों और महासागरों की हर 12 दिन में हाई-रेज़ोल्यूशन इमेजिंग करेगा.

इसका उद्देश्य भूमि और हिमखंडों में होने वाले बदलावों, वनस्पति, फसलों, वेटलैंड्स, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और जलस्तर में उतार-चढ़ाव जैसी गतिविधियों का पता चल पाए और पृथ्वी के लोग अचानक होने वाली किसी भी आपदा से लड़ने के लिए तैयार हो पाए.

इस मिशन की कुल अवधि 5 साल होगी और इसका डेटा पूरी तरह से ओपन और फ्री रहेगा, जिससे वैज्ञानिक समुदाय को पृथ्वी पर हो रहे बदलावों को समझने में मदद मिलेगी.

75,000 किलोग्राम की सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी

इसरो के वर्तमान चेयरमैन वी. नारायणन के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब इसरो 75,000 किलोग्राम के एक बेहद भारी-भरकम सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में लगा हुआ है. इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, वो एक 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा. इस मिशन के बाद इसरो अंतरिक्ष में और भी कई बड़े कीर्तिमान रचने वाला है.

गगनयान-1 टेस्ट मिशन (Gaganyaan-1 Test Mission) - 2025

अब भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो अपने पहले ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम यानी गगनयान-1 के टेस्ट मिशन की तैयारी में जुटी हुई है. गगनयान मिशन में शुभांशु शुक्ला भी जाएंगे, जो हाल ही में Axiom Mission 4 के जरिए ISS की सैर करके आए हैं. उनकी इस स्पेस जर्नी के अनुभव का फायदा गगनयान टेस्ट मिशन और फिर गगनयान मिशन में भी मिलेगा.

गगनयान मिशन क्या है?

गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसे ₹20,000 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है. इसका उद्देश्य तीन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा (लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई) में भेजना है. गगनयान मेन मिशन से पहले ISRO तीन टेस्ट फ्लाइट्स करेगा, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

दो उड़ानें पूरी तरह से मानव रहित होंगी

तीसरी उड़ान में एक अर्ध-मानव रोबोट "व्योममित्रा (Vyommitra)" को भेजा जाएगा.

यदि ये टेस्ट सफल रहे, तो भारत 2027 की शुरुआत में पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन लॉन्च करेगा और अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से इंसानों को भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा.

भविष्य में इसरो के लक्ष्य