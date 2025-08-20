हैदराबाद: भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है. इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होती है, जो समय के साथ पुनः भर जाती हैं, जैसे सौर, पवन और जल.

अक्षय ऊर्जा दिवस का इतिहास

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को 'राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा दिवस' घोषित किया है. इस महत्वपूर्ण दिवस को पूरे राज्य में मनाने के लिए, MNRE ने 'राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस' (RGAUD) नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो साल 2004 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है.

इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन जागरूकता पैदा करना और जीवन के सभी पहलुओं में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और प्रणालियों की आवश्यकता, लाभों और उपयोगों को बढ़ावा देना है. इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं. भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य नोडल एजेंसी के रूप में, WBREDA हर साल RGAUD मनाता है.

भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस (फोटो - IANS Photo)

अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा क्या है?

कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जिनकी प्राकृतिक रूप से पूर्ति होने में लाखों वर्ष लगते हैं. इसके विपरीत, सौर, पवन, जलविद्युत और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की पूर्ति उनकी खपत की तुलना में तेज़ी से होती है, जिससे वे एक बेहतर विकल्प बन जाते हैं.

इसके अलावा, जीवाश्म ईंधनों के जलने से हानिकारक ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं, जो हमारे ग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं. इसलिए, हमारी अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-नवीकरणीय से नवीकरणीय स्रोतों की ओर संक्रमण जलवायु संकट से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है.

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की ग्रोथ

भारत ने हाल के वर्षों में अपने ऊर्जा क्षेत्र को मज़बूत बनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है. देश बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और स्थायित्व को बढ़ावा देने के दोहरे लक्ष्यों में सफलतापूर्वक संतुलन बना रहा है.

पिछले एक दशक में, भारत के बिजली क्षेत्र में बढ़ती मांग, बुनियादी ढांचे के विकास और पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, दोनों के लिए मज़बूत नीतिगत समर्थन के कारण मज़बूत विस्तार हुआ है. IRENA नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे, पवन ऊर्जा में चौथे और सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरे स्थान पर है.

भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस (फोटो - IANS Photo)

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विस्तार: स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2014 में 76.37 गीगावाट से बढ़कर जून 2025 में 226.79 गीगावाट हो गई है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि है. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2014-15 में 190.96 बीयू से बढ़कर 2024-25 (अप्रैल 2024-फरवरी 2025) में 370.65 बीयू हो गया, और समग्र बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 17.20 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 22.20 प्रतिशत हो गई.

सौर ऊर्जा क्षमता 39 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, जो साल 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 110.9 गीगावाट हो गई है, जिसमें अकेले 2024-25 में 23.83 गीगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि शामिल है. भारत पवन ऊर्जा, विशेष रूप से तटीय पवन ऊर्जा, के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभरा है.

एक विकसित होते मैन्युफेक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र, सहायक नीतियों और अपतटीय विकास में नई प्रगति के साथ, देश क्षमता वृद्धि और बुनियादी ढांचे दोनों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है. भारत मौजूदा समय में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है.