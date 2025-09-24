NASA Moon mission 2026: 50 साल बाद चांद पर जाएगा NASA, फरवरी 2026 में लॉन्च होगा Artemis 2 मिशन
NASA का Artemis 2 मिशन चांद के चारों ओर 10 दिन की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएगा. आइए इस मिशन के कू-मेंबर्स को जानते हैं.
Published : September 24, 2025 at 5:38 PM IST
हैदराबाद: नासा एक बार फिर चांद पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहा है. नासा के इस अपकमिंग मिशन का नाम Artemis 2 है, जिसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही थी. नासा ने क्रू-मेंबर्स के साथ-साथ इस मिशन को लॉन्च करने की टाइमलाइन का खुलासा भी कर दिया है. इस मिशन में नासा चार एस्ट्रोनॉट्स को 10 दिनों के लिए चांद की यात्रा पर भेजेगा. चारों एस्ट्रोनॉट्स Orion स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए लगभग 10 दिनों तक चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे.
इसके लिए लॉन्च विंडो को फरवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच में तय किया गया है. नासा ने 5 फरवरी को रात के समय पहली संभावित लॉन्च डेट तय की है जबकि आखिरी संभावित लॉन्च डेट के लिए 26 अप्रैल 2026 की तारीख फिक्स की गई है. नासा की एक्टिंग डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर Lakiesha Hawkins ने इस मौके पर कहा, “यह इतिहास की बढ़िया सीट है- 50 साल के बाद हम फिर चाँद के पास लौट रहे हैं.”
LIVE: Learn all about the innovative science and tech flying aboard the Artemis II mission.— NASA (@NASA) September 23, 2025
Scientific investigations will fly alongside the four astronauts around the Moon, including ways to monitor astronaut health. https://t.co/j7wAq8RiI1
Artemis 2 मिशन के 4 क्रू-मेंबर्स
उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चांद के इस अपकमिंग मिशन को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहती है, लेकिन उनके लिए क्रू-मेंबर्स की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इस मिशन की लॉन्च टाइमलाइन को आगे भी बढ़ा सकती है.
Artemis 2 मिशन NASA के Artemis प्रोग्राम की पहली क्रू उड़ान होगी होगी. इससे पहले इस प्रोग्राम के तहत क्रू-मेंबर्स वाला मिशन लॉन्च नहीं किया गया था. इस मिशन में शामिल क्रू-मेंबर्स कुछ इस प्रकार हैं:
- Reid Wiseman (कमांडर)
- Victor Glover (पायलट)
- Christina Koch (मिशन स्पेशलिस्ट)
- Jeremy Hansen कनाडाई अंतरिक्ष यात्री (मिशन स्पेशलिस्ट)
Artemis 2 मिशन के ये सभी क्रू-मेंबर्स NASA के Space Launch System (SLS) रॉकेट से उड़ान भरेंगे और एक “फ्री-रिटर्न” ट्रैजेक्टरी पर जाएंगे. इसमें Orion स्पेसक्राफ्ट चांद से आगे जाकर वापस पृथ्वी की ओर लौटेगा. इस दौरान वो चांद की कक्षा यानी ऑर्बिट में प्रवेश नहीं करेगा. इस प्रक्रिया में अगर कुछ गलत भी हो जाए तो स्पेसक्राफ्ट चांद की ऑर्बिट में प्रवेश किए बिना, उससे करीब 9,260 किलोमीटर दूर जाकर गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपने-आप पृथ्वी पर वापस लौट आएगा. NASA के Johnson Space Center में Artemis 2 के फ्लाइट डायरेक्टर Jeff Radigan ने बताया कि, यह मिशन पिछले मिशन की तुलना में काफी दूर जाएगा, जिससे चांद थोड़ा छोटा दिखाई देगा.
LIVE: Experts are discussing the latest on the Artemis II mission.— NASA (@NASA) September 23, 2025
Artemis II, which will send four astronauts around the Moon next year, will prepare us for crewed missions to the lunar surface and future Martian missions. https://t.co/cSYV1KcEi9
इस मिशन के एंट्री फ्लाइट डायरेक्टर Rick Henfling ने बताया, "उनकी टीम ने पहले मिशन (Artemis 1) के दौरान सामने आए हीट शील्ड से जुड़े मुद्दों का गहराई से विश्लेषण किया है. उस मिशन में जब Orion कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण में दोबारा प्रवेश कर रहा था, तब हीट शील्ड पर उम्मीद से ज्यादा तापीय दबाव पड़ा था. उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए Artemis 2 की ट्रैजेक्टरी में इस तरह से बदलाव किया गया है कि वह उन परिस्थितियों से बच सके, जिनसे हीट शील्ड पर ज्यादा तनाव पड़ता है."
इस मिशन के लॉन्च डायरेक्टर Charlie Blackwell-Thompson ने बताया कि लॉन्चपैड और ईंधन भरने के प्रोसेस में बदलाव किया गया है. Artemis 1 मिशन के दौरान हाइड्रोजन लीक की समस्या सामने आई थी, जिससे लॉन्च में देरी हुई थी. अब इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लॉन्चपैड के हार्डवेयर और फ्यूलिंग सिस्टम को अपडेट किया गया है, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या ना आए और मिशन अपने टाइम पर सुरक्षित तरीके से लॉन्च हो सके.