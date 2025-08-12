हैदराबाद: पहले दुनियाभर के कई देशों के बीच चांद पर पहंचने और वहां अपने देश का झंडा गाड़ने की होड़ लगी थी, लेकिन अब चांद पर लैंड करने की बात पुरानी हो चुकी है. अब दुनिया के कई देशों के बीच में चांद की एक नई रेस लग चुकी है और वो न्यूक्यिलर पावर की रेस है. अप्रैल 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन चांद पर 2025 तक न्यूक्यिलर पावर प्लान्ट बनाने की तैयारी कर रहा है. अब ऐसी ख़बर आ रही है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की तैयारी कर रहा है. आइए हम आपको इस ख़बर के बारे में बताते हैं.

अगर आपको ऐसा लगता है कि नासा अचानक चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है. NASA और अमेरिका का Department of Energy कई सालों से चुपचाप ऐसे छोटे न्यूक्यिलर पावर सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं, ताकि वो लूनर बेस, माइनिंग ऑपरेशन्स और लॉन्ग टर्म स्पेस हैबिटैट्स के लिए पावर बनाई जा सके. हाल ही में आई अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा 2030 तक चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की प्लानिंग पर तेजी से काम कर रहा है.

चांद पर सेटल होने की प्लानिंग

यह अमेरिका के उस प्लानिंग का एक खास हिस्सा है, जिसमें वो चांद की सतह पर इंसानों के लिए एक स्थाई बेस बनाना चाहता है, ताकि लोग वहां लंबे समय तक रह सकें. Politico की रिपोर्ट के अनुसार, नासा के एक्टिंग हेड ने चीन और रूस की इसी तरह की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों देश चांद पर "keep-out zone" घोषित कर सकते हैं. keep-out zone का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां दूसरे देशों को प्रवेश की अनुमति न हो.

पहले चीन और अब अमेरिका, चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना लीगल है? यह बात सुनने में थोड़ी अज़ीब जरूर लगती है, लेकिन स्पेस में न्यूक्लियर पावर कोई नई बात नहीं है. 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने छोटे रेडियोएक्टिव जनरेटर्स का यूज़ किया था, जो थोड़ी मात्रा में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और वो एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जो सैटेलाइट्स Mars rovers और Voyager probes को पावर देता है.

1992 में यूनाइटेड नेशन्स ने एक गाइडलाइन दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर सोलर पावर काम नहीं करता है, तो न्यूक्लियर पावर का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेशनल कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा. ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कानून के अनुसार चांद पर न्यूक्लियर पावर का यूज़ करना गलत या गैर-कानूनी नहीं है. हालांकि, इस मामले में पर यह ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी देश इसे कैसे लागू करता है यानी न्यूक्लियर पावर का कैसे इस्तेमाल करता है.