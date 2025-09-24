ETV Bharat / technology

NASA ने चुने 10 नए अंतरिक्ष यात्री, चांद और मंगल मिशन के लिए तैयार हो रही नई टीम!

NASA ने 22 सितंबर 2025 को अपनी 2025 की अंतरिक्ष यात्री कैंडिडेट्स की नई क्लास की घोषणा की. NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर, ह्यूस्टन में तस्वीर में दिखाए गए 10 कैंडिडेट्स हैं: यू.एस. आर्मी CW3 बेन बेली, यू.एस. एयरफोर्स मेजर कैमरन जोन्स, कैथरीन स्पाइस, अन्ना मेनन, यू.एस. नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर एरिन ओवरकैश, यू.एस. एयरफोर्स मेजर एडम फुहरमैन, डॉ. लॉरेन एडगर, यूरी कुबो, रेबेका लॉलर और डॉ. इमेल्डा मुलर. ( फोटो क्रेडिट: NASA )

Published : September 24, 2025

हैदराबाद: नासा ने हाल ही में अपने 2025 के नए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स (ASCAN) क्लास का ऐलान किया है. इसके लिए 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था और उनमें से सिर्फ 10 लोगों को चुना गया है. इस 10 चुने हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट में खास बात है कि इसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है. इसमें पुरुषों की संख्या 4 और महिलाओं की संख्या 6 है. नासा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके द्वारा चुने गए Astronaut Candidate Class में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है. आपको बता दें कि नासा ने इस क्लास की शुरुआत 1959 में की थी और अब यह नासा की 24वीं Astronaut Class है. इस नई टीम में वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और सैन्य पायलट भी शामिल हैं. इनमें से कुछ नामों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है जैसे कि जियोलॉजिस्ट डॉ. लॉरेन एडगर. इनकी खास बात है कि इन्होंने Artemis मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों को आकार देने में योगदान दिया है. इनके अलावा इस लिस्ट में एना मेनन का नाम भी शामिल है, जो SpaceX की पूर्व ऑपरेशंस इंजीनियर और प्राइवेट एस्ट्रोनॉट हैं. उनके अलावा फ्लाइट सर्जन इमेल्डा मुलर और दो सैन्य पायलट - एडम फुहरमैन और कैमरन जोन्स भी लिस्ट में शामिल हैं.