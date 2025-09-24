NASA ने चुने 10 नए अंतरिक्ष यात्री, चांद और मंगल मिशन के लिए तैयार हो रही नई टीम!
NASA ने 2025 के नए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स क्लास के लिए 10 नए एस्ट्रोनॉट्स को चुना है, जो चांद और मंगल मिशन की तैयारी करेंगे!
Published : September 24, 2025 at 4:29 PM IST
हैदराबाद: नासा ने हाल ही में अपने 2025 के नए एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट्स (ASCAN) क्लास का ऐलान किया है. इसके लिए 8,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था और उनमें से सिर्फ 10 लोगों को चुना गया है. इस 10 चुने हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट में खास बात है कि इसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है. इसमें पुरुषों की संख्या 4 और महिलाओं की संख्या 6 है. नासा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके द्वारा चुने गए Astronaut Candidate Class में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की है. आपको बता दें कि नासा ने इस क्लास की शुरुआत 1959 में की थी और अब यह नासा की 24वीं Astronaut Class है.
इस नई टीम में वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और सैन्य पायलट भी शामिल हैं. इनमें से कुछ नामों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है जैसे कि जियोलॉजिस्ट डॉ. लॉरेन एडगर. इनकी खास बात है कि इन्होंने Artemis मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों को आकार देने में योगदान दिया है. इनके अलावा इस लिस्ट में एना मेनन का नाम भी शामिल है, जो SpaceX की पूर्व ऑपरेशंस इंजीनियर और प्राइवेट एस्ट्रोनॉट हैं. उनके अलावा फ्लाइट सर्जन इमेल्डा मुलर और दो सैन्य पायलट - एडम फुहरमैन और कैमरन जोन्स भी लिस्ट में शामिल हैं.
LIVE: Meet our new class of astronaut candidates!— NASA (@NASA) September 22, 2025
Chosen from over 8,000 applicants, our 2025 candidates will go through nearly two years of training before they graduate as flight-eligible astronauts. Tune in for the reveal. https://t.co/psQrtY3wHw
जनवरी 2026 से शुरू होगी 2 साल की ट्रेनिंग
इस ग्रुप में शामिल लोगों की विशेषज्ञता भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में बेहद जरूरी होगी. नए कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में जल्द ही शुरू होगी, जो करीब दो साल तक चलेगी. इस कठिन ट्रेनिंग के दौरान वो अंतरिक्ष में काम करने के लिए सभी जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जैसे- उन्हें स्पेसवॉक, रोबोटिक्स, फ्लाइट ऑपरेशंस, जियोलॉजी और स्पेस मेडिसिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ-साथ उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर संभावित तैनाती के लिए रूसी भाषा भी सिखाई जाएगी.
|नाम (Name)
|निवास स्थान (Hometown)
|उम्र (Age)
|पद/रैंक (Rank/Position)
|खासियत (Specialization/Background)
|बेन बेली (Ben Bailey)
|चार्लोट्सविल, वर्जीनिया (Charlottesville, Virginia)
|38
|चीफ वारंट ऑफिसर 3, यू.एस. आर्मी (CW3, U.S. Army)
|मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर, सिस्टम इंजीनियरिंग में मास्टर्स, 2000+ फ्लाइट घंटे, UH-60 Black Hawk और CH-47F Chinook टेस्टर
|लॉरेन एडगर (Lauren Edgar)
|साममिश, वाशिंगटन (Sammamish, Washington)
|40
|डॉ. (Geologist)
|अर्थ साइंसेज में बैचलर, कैलिफोर्निया इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स और पीएचडी, Artemis III Geology टीम की डिप्टी प्रमुख
|एडम फुहरमान (Adam Fuhrmann)
|लीसबर्ग, वर्जीनिया (Leesburg, Virginia)
|35
|मेजर, यू.एस. एयर फोर्स (Major, U.S. Air Force)
|MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, 2100+ फ्लाइट घंटे, F-16 और F-35 पायलट, फ़्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग में मास्टर्स
|कैमरन जोन्स (Cameron Jones)
|सवाना, इलिनॉय (Savanna, Illinois)
|35
|मेजर, यू.एस. एयर फोर्स (Major, U.S. Air Force)
|एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स, यू.एस. एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल के ग्रेजुएट, 1600+ फ्लाइट घंटे, F-22 रैप्टर पायलट
|यूरी कुबो (Yuri Kubo)
|कोलंबस, इंडियाना (Columbus, Indiana)
|40
|इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (Senior VP of Engineering)
|इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर्स, SpaceX में लॉन्च डायरेक्टर, Starshield प्रोग्राम डायरेक्टर
|रेबेका लॉर्लर (Rebecca Lawler)
|लिटल एल्म, टेक्सास (Little Elm, Texas)
|38
|लेफ्टिनेंट कमांडर (पूर्व), यू.एस. नेवी (Lt. Cmdr., U.S. Navy)
|मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर, नेवल टेस्ट पायलट स्कूल ग्रेजुएट, 2800+ फ्लाइट घंटे, NOAA हर्केन हंटर पायलट
|अन्ना मेनोन (Anna Menon)
|ह्यूस्टन, टेक्सास (Houston, Texas)
|39
|वरिष्ठ इंजीनियर (Senior Engineer)
|मैथमेटिक्स और स्पेनिश में डबल मेजर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स, SpaceX Polaris Dawn मिशन में मेडिकल अधिकारी
|इमेल्डा मुलर (Imelda Muller)
|कोपाके फॉल्स, न्यू यॉर्क (Copake Falls, New York)
|34
|डॉक्टर (Resident in Anesthesia)
|बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में बैचलर, मेडिकल डिग्री, नेवल अंडरसी मेडिकल ऑफिसर, जॉन हॉपकिंस में एनेस्थेसिया में रेजिडेंसी
|एरिन ओवरकास (Erin Overcash)
|गोशेन, केंटकी (Goshen, Kentucky)
|34
|लेफ्टिनेंट कमांडर, यू.एस. नेवी (Lt. Cmdr., U.S. Navy)
|एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में बैचलर, बायोएस्ट्रोनॉटिक्स में मास्टर्स, F/A-18 सुपर हॉर्नेट पायलट, 1300+ फ्लाइट घंटे, यूएसए रग्बी टीम सदस्य
|कैथरीन स्पाइज (Katherine Spies)
|सैन डिएगो, कैलिफोर्निया (San Diego, California)
|43
|फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग निदेशक (Director of Flight Test Engineering)
|केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर, डिजाइन इंजीनियरिंग में मास्टर्स, मरीन कॉर्प्स AH-1 अटैक हेलीकॉप्टर पायलट, 2000+ फ्लाइट घंटे
" one of these ten could actually be one of the first americans to put their boots on the mars surface."— NASA (@NASA) September 22, 2025
@SecDuffyNASA speaks to NASA's newest class of astronaut candidates. pic.twitter.com/vTIhCRQ9Oh
हालांकि, ये कैंडिंडेट्स Artemis Lunar Landing Mission के पहले चंद्रमा की सतह पर जाने वाले क्रू का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वो बाद में जाने वाले मिशन्स का हिस्सा होंगे. नासा ने इस बार कैंडिडेट्स को चुनने के लिए विविधताओं को प्राथमिकता दी है, क्योंकि अमेरिका की यह स्पेस एजेंसी अब चांद पर स्थाई बेस बनाने और मंगल ग्रह तक मानव मिशन की दिशा में तेजी से काम कर रही है. यह टीम उन मिशन्स का हिस्सा बनेगी जो Artemis प्रोग्राम के तहत भविष्य में लॉन्च किए जाएंगे. नासा अपने इन कैंडिडेट्स को अपने उस बेहद खास मिशन के लिए तैयार करेगा, जिसके तहत नासा को 2030 के दशक में इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना है.