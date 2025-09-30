ETV Bharat / technology

2032 में चांद से टकरा सकता है बड़ा एस्टेरॉयड, NASA ने बनाया न्यूक्लियर बम वाला प्लान!

NASA ने संभावित टक्कर से पहले चांद की सुरक्षा के लिए एस्टेरॉयड को न्यूक्लियर हथियारों से उड़ाने का प्लान बनाया है.

The 2024 YR4 has a diameter ranging between 53 and 67 metres.
2024 YR4 एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 53 से 67 मीटर के बीच है. (Image Credit: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष पर भी न्यूक्लियर वार हो सकती है और उसका कारण चांद और पृथ्वी की सुरक्षा करना होगा. अब कुछ ऐसा ही होने की संभावना बन रही है. दरअसल, नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा एस्टरॉइड साल 2032 में पृथ्वी या चांद से टकरा सकता है. अब NASA ने इस आने वाली बड़ी मुसिबत से बचने के लिए एक प्लान बनाया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

नासा ने इस एस्टरॉइड को दिसंबर 2024 में खोजा था. इसका नाम Asteroid 2024 YR4 है. नासा इस एस्टरॉइड को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की सोच रहा है. नासा ने जब से इस एस्टरॉइड को ढूंढा है, तब से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि यह 2032 तक पृथ्वी या चांद से टकरा सकता है.

चांद से एस्टरॉइड टकराने पर क्या होगा?

इस एस्टरॉइड का साइज़ करीब 53 से 67 मीटर तक है. इसका मतलब है कि यह काफी छोटा भी नहीं है और काफी बड़ा भी नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी टकराने की संभावना करीब 3% है, जो भले ही काफी कम है, लेकिन फिर भी हम 3% के खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्टरॉइड शायद सीधे धरती से तो नहीं टकराएगा, लेकिन चांद की सतह पर जरूर निशान छोड़ सकता है.

अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर सच में यह एस्टरॉइड चांद से टकरा गया तो क्या होगा. अगर ये चांद से टकराया, तो वहां lunar ejecta यानी धूल और छोटे पत्थरों की परत में हलचल हो सकती है. इससे जो micrometeoroid डेब्री बनेगा, वो धरती के निचले ऑर्बिट में फैल सकता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट और एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स को नुकसान पहुंच सकता है.

नासा के दो खतरनाक प्लान

ऐसे में नासा आने वाले इस संभावित खतरे से बचने के लिए दो प्लान्स पर काम कर रहा है. पहला, एस्टरॉइड की दिशा को बदलना और दूसरा, एस्टरॉइड को पूरी तरह से नष्ट करना. पहले प्लान में नासा ‘DART’ मिशन जैसा कुछ कर सकता है, जो साल 2022 में हुआ था. उस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को इतनी तेज़ी से एस्टरॉइड से टकराया गया था कि उसका रास्ता बदल गया था.

नासा का दूसरा ऑप्शन, थोड़ा ज्यादा डरावना है. इस ऑप्शन में नासा दो न्यूक्लियर बम गिरा सकता है, जिनकी ताकत हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से पांच से आठ गुना ज्यादा होगी. पहला बम फेल हो गया तो दूसरा बैकअप के तौर पर काम करेगा.

नासा ने ये दो प्लान्स इसलिए बनाए हैं कि अगर Asteroid 2024 YR4 भविष्य में पृथ्वी या चांद के लिए खतरा बन जाता है तो उससे बचने के लिए धरती पर बैठे इंसानों के पास कुछ प्लान्स हो. अब देखना ये है कि ये मिशन कब तक शुरू होता है और हमारा चांद और धरती इस खतरे से बच पाते हैं या नहीं.

For All Latest Updates

TAGGED:

NASA ASTEROID MISSION 2032WILL ASTEROID HIT MOON IN 20322024 YR4 ASTEROID NEWSDART MISSION ASTEROID DEFENSENASA NUCLEAR BOMB ASTEROID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांधी प्रतिमा के साथ तोड़फोड़, लंदन में हुई हिंसक वारदात की भारतीय मिशन ने घोर निंदा की

इजरायल-गाजा युद्ध खत्म करने को पीएम मोदी ने किया ट्रंप के प्लान का स्वागत, जानें क्या कहा

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.