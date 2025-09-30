ETV Bharat / technology

2032 में चांद से टकरा सकता है बड़ा एस्टेरॉयड, NASA ने बनाया न्यूक्लियर बम वाला प्लान!

2024 YR4 एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 53 से 67 मीटर के बीच है. ( Image Credit: NASA )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 30, 2025 at 6:21 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष पर भी न्यूक्लियर वार हो सकती है और उसका कारण चांद और पृथ्वी की सुरक्षा करना होगा. अब कुछ ऐसा ही होने की संभावना बन रही है. दरअसल, नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा एस्टरॉइड साल 2032 में पृथ्वी या चांद से टकरा सकता है. अब NASA ने इस आने वाली बड़ी मुसिबत से बचने के लिए एक प्लान बनाया है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं. नासा ने इस एस्टरॉइड को दिसंबर 2024 में खोजा था. इसका नाम Asteroid 2024 YR4 है. नासा इस एस्टरॉइड को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की सोच रहा है. नासा ने जब से इस एस्टरॉइड को ढूंढा है, तब से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि यह 2032 तक पृथ्वी या चांद से टकरा सकता है. चांद से एस्टरॉइड टकराने पर क्या होगा? इस एस्टरॉइड का साइज़ करीब 53 से 67 मीटर तक है. इसका मतलब है कि यह काफी छोटा भी नहीं है और काफी बड़ा भी नहीं है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी टकराने की संभावना करीब 3% है, जो भले ही काफी कम है, लेकिन फिर भी हम 3% के खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्टरॉइड शायद सीधे धरती से तो नहीं टकराएगा, लेकिन चांद की सतह पर जरूर निशान छोड़ सकता है.