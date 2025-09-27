ETV Bharat / technology

NASA-ISRO के NISAR सैटेलाइट ने भेजीं धरती की पहली पिक्चर, अब पृथ्वी पर रखेगा बारीक नजर

21 अगस्त को ली गई इस तस्वीर में NISAR के L-बैंड रडार ने अमेरिका के मेन राज्य के माउंट डेजर्ट आइलैंड को दिखाया है. हरे रंग से जंगल, मैजेंटा रंग से पक्की ज़मीन और इमारतें दिख रही हैं. आइलैंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से में जो मैजेंटा इलाका है, वो बार हार्बर शहर है. ( फोटो क्रेडिट: NASA/JPL-Caltech )

Published : September 27, 2025 at 12:14 PM IST

हैदराबाद: नासा और इसरो की ऐतिहासिक पार्टनरशिप से बना सिंथेटिक एपरचर रडार सैटेलाइट मिशन NISAR सैटेलाइट ने अब पृथ्वी की अपनी बारीक नज़र रखनी शुरू कर दी है. इस सैटेलाइट को पृथ्वी की निगरानी करने के लिए ही लॉन्च किया गया है. इस सैटेलाइट ने हाल ही में पृथ्वी के सतह की पहली रडार इमेजेस भेजी हैं, जो काफी बारीकी से पृथ्वी के भू-भागों की जानकारी देती है. आइए हम आपको निसार सैटेलाइट द्वारा भेजी गई इमेजेस और उसकी महत्वता को समझाते हैं. 30 जुलाई 2025 में लॉन्च हुए NISAR सैटेलाइट के L-बैंड रडार ने 21 अगस्त 2025 को अमेरिका के Maine राज्य के Mount Desert Island की तस्वीर ली, जो आपको हमारे इस आर्टिकल के फीचर इमेज में देखने को मिल रही है. इस पिक्चर में हरे रंग से जंगल, मैजेंटा से इमारतें और पक्की ज़मीन, जबकि काले हिस्सों में पानी को दर्शाया गया है. निसार इमेज की खासियत उसके बाद निसार सैटेलाइट ने दो दिन बाद यानी 23 अगस्त 2025 को दूसरी तस्वीर कैप्चर की, जिसमें North Dakota के खेत, जंगल और नदी के किनारे की ज़मीन को साफ़ तौर पर देखा जा सकता है. सैटेलाइट ने इस पिक्चर को इतनी बारीकी से क्लिक किया है कि उसमें खेतों में की गई सिंचाई के गोल पैटर्न भी नज़र आते हैं. इससे पता चलता है कि निसार सैटेलाइट की मदद से भविष्य में कृषि पर निगरानी पर भी की जा सकती है, और किसानों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगी.