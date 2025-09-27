NASA-ISRO के NISAR सैटेलाइट ने भेजीं धरती की पहली पिक्चर, अब पृथ्वी पर रखेगा बारीक नजर
NASA-ISRO के NISAR मिशन ने पृथ्वी की पहली रडार तस्वीरें भेजीं, जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.
Published : September 27, 2025 at 12:14 PM IST
हैदराबाद: नासा और इसरो की ऐतिहासिक पार्टनरशिप से बना सिंथेटिक एपरचर रडार सैटेलाइट मिशन NISAR सैटेलाइट ने अब पृथ्वी की अपनी बारीक नज़र रखनी शुरू कर दी है. इस सैटेलाइट को पृथ्वी की निगरानी करने के लिए ही लॉन्च किया गया है. इस सैटेलाइट ने हाल ही में पृथ्वी के सतह की पहली रडार इमेजेस भेजी हैं, जो काफी बारीकी से पृथ्वी के भू-भागों की जानकारी देती है. आइए हम आपको निसार सैटेलाइट द्वारा भेजी गई इमेजेस और उसकी महत्वता को समझाते हैं.
30 जुलाई 2025 में लॉन्च हुए NISAR सैटेलाइट के L-बैंड रडार ने 21 अगस्त 2025 को अमेरिका के Maine राज्य के Mount Desert Island की तस्वीर ली, जो आपको हमारे इस आर्टिकल के फीचर इमेज में देखने को मिल रही है. इस पिक्चर में हरे रंग से जंगल, मैजेंटा से इमारतें और पक्की ज़मीन, जबकि काले हिस्सों में पानी को दर्शाया गया है.
निसार इमेज की खासियत
उसके बाद निसार सैटेलाइट ने दो दिन बाद यानी 23 अगस्त 2025 को दूसरी तस्वीर कैप्चर की, जिसमें North Dakota के खेत, जंगल और नदी के किनारे की ज़मीन को साफ़ तौर पर देखा जा सकता है. सैटेलाइट ने इस पिक्चर को इतनी बारीकी से क्लिक किया है कि उसमें खेतों में की गई सिंचाई के गोल पैटर्न भी नज़र आते हैं. इससे पता चलता है कि निसार सैटेलाइट की मदद से भविष्य में कृषि पर निगरानी पर भी की जा सकती है, और किसानों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगी.
👀 First look! The @NASA-@ISRO NISAR satellite sent back its first images, distinguishing between different types of land cover in areas like croplands, forests and wetlands.— NASA Earth (@NASAEarth) September 25, 2025
These are a glimpse of what it will be able to produce when the science phase begins later this year. pic.twitter.com/F2eREdIcjJ
यह दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है, जिसमें दो रडार सिस्टम हैं- L-बैंड (नासा द्वारा) और S-बैंड (इसरो द्वारा). L-बैंड रडार बड़े पेड़ों के नीचे की जमीन तक की हलचल को पकड़ सकता है,वहीं S-बैंड छोटे पौधों और घास के इकोसिस्टम को ट्रैक करने में माहिर है. इनकी मदद से वैज्ञानिक मिट्टी की नमी, जंगलों की स्थिति और बर्फीले इलाकों में बदलाव जैसे डेटा को बारीकी से ट्रैक कर सकेंगे. ये सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की ज़मीन और बर्फीली सतह को स्कैन करेगा
मिशन का महत्व क्या है?
ये जानकारी भविष्य में चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों की स्टडी के लिए भी काम आएगी. NISAR मिशन में भारत के कई संस्थानों की भूमिका रही — ISRO ने लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट बस और S-बैंड रडार तक की ज़िम्मेदारी निभाई. वहीं NASA ने L-बैंड रडार, डेटा सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दी. यह मिशन दो देशों के साझा विज़न और तकनीकी तालमेल की मिसाल है.