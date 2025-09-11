NASA की बड़ी खोज, मंगल ग्रह पर मिला जीवन के संकेतों वाला सैंपल!
नासा को मंगल की चट्टान में प्राचीन जीवन के संकेत मिले हैं, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Published : September 11, 2025 at 11:52 AM IST
हैदराबाद: हम जब भी ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई बार ऐसा सवाल आता है कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी भी अन्य ग्रह पर जीवन संभव है या कभी जीवन था. दुनिया भर के वैज्ञानिक कई सालों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में नासा को एक खोज की है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद मंगल ग्रह पर भी कभी जीवन हुआ करता था. आइए हम आपको नासा की इस नई खोज की डिटेल्स बताते हैं.
दरअसल, नासा के रोवर Perseverance ने इस सवाल का जवाब खोजने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था. नासा के इस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक ऐसी चट्टान को ढूंढा है, जिसमें जीवन के पुराने संकेत या सबूत छिपे हो सकते हैं.
मंगल ग्रह पर मिले जीवन के मजबूत संकेत
नासा ने बताया, "उनके Perseverance ने 'Sapphire Canyon' नाम का एक सैंपल लिया है, जिसे एक चट्टान से निकाला गया था जिसका नाम “Cheyava Falls” रखा गया है.यह जगह एक सूखे नदी के रास्ते में स्थित है, जो कभी अरबों साल पहले पानी से भरा हुआ था."
नासा के मंगल ग्रह में मौजूद एक सूखे नदी के रास्ते से मिले इस चट्टान के अंदर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व (chemical elements) और निशान मिले हैं, जो पृथ्वी पर आमतौर पर सूक्ष्म जीवों (microbes) के कारण बनते हैं. सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवन धरती पर इंसानों के जीवन का आधार माने जाते हैं. इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव ना हो तो इंसान भी नहीं रह पाएंगे.
नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सैंपल एक "संभावित बायोसिग्नेचर" हो सकता है. नासा के द्वारा संभावित बायोसिग्नेचर कहने का मतलब है कि मंगल ग्रह पर मिले इस चट्टान में जैविक जीवन के संकेत हो सकते हैं. हालांकि, नासा ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है.
ये खोज कहां और कैसे हुई?
नासा के परसेवेरेंस रोवर को जुलाई 2024 में मंगल ग्रह के “Bright Angel Formation” नाम के इलाके में यह चट्टान मिली थी. यह जगह एक पुरानी नदी की घाटी में हैं, जहां कभी बहुत तेजी से पानी बहा करता था. इस चट्टान का आकार लगभग 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा है. इसमें कुछ रंग-बिरंगे स्पॉट्स भी दिखाई दिए हैं, जो दिखने में चीता जैसी खाल (Leopard Spots) जैसे हैं. इन्हीं धब्बों में कुछ खास तरह के खनिज (minerals) भी पाए गए हैं. जैसे:
- विवियनाइट (Vivianite) – यह पृथ्वी पर दलदली इलाकों या सड़ी हुई चीज़ों के पास पाया जाता है.
- ग्रेगाइट (Greigite) – ग्रेगाइट को पृथ्वी पर कुछ खास तरह के बैक्टीरिया बनाते हैं.
इन खनिजों का एक साथ पाया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि मंगल ग्रह पर शायद कभी जीवन होगा या जीवन की कोई प्रक्रिया होगी.
नासा के परसेवेरेंस रोवर के पास कुछ खास उपकरण लगे हुए हैं, जो चट्टानों के अंदर भी झांक सकते हैं. परसेवेरेंस में लगे कई टूल्स में सबसे ज्यादा योगदान PIXL और SHERLOC का रहा है. PIXL चट्टान के अंदर के रासायनिक तत्वों को स्कैन करता है और SHERLOC ऑर्गेनिक (जैविक) चीज़ों और उनकी चमक को पकड़ता है. इन टूल्स ने Cheyava Falls की चट्टान की जांच की और फिर धरती पर बैठे नासा के वैज्ञानिकों ने उस जांच से मिली जानकारियों का विश्लेषण किया.
क्या ये सब जीवन के बिना भी बन सकता है?
अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि नासा के रोवर को जो संकेत मिले हैं, क्या वो किसी ग्रह पर बिना जीवन के भी मिल सकते हैं. इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब कुछ गैर-जैविक (non-biological) प्रक्रियाओं से भी बन सकता है, जैसे तेज़ गर्मी या अम्लीय माहौल में इन चीजों का निर्माण हो सकता हैं. हालांकि, नासा को मंगल ग्रह के जिस इलाके ये सबूत मिले हैं, वहां किसी कठोर वातावरण के सबूत नहीं मिले हैं.
इसका मतलब है कि अगर मंगल ग्रह के इन क्षेत्रों में कभी माइक्रोब्स थे, तो उन्होंने इन तत्वों का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई होगी. पृथ्वी पर भी माइक्रोब्स इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं. इसी कारण से वैज्ञानिक इन सबूतों को मंगल ग्रह पर जीवन होने का अभी तक का सबसे मजबूत संकेत मान रहे हैं.