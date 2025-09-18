NASA ने अपने सोलर सिस्टम के बाहर खोजे 6,000 एक्सोप्लैनेट्स, जानिए क्या कहीं जीवन संभव है?
Published : September 18, 2025 at 5:31 PM IST
हैदराबाद: हम हमारी गैलेक्सी मिल्की-वे के एक सोलर सिस्टम के एक ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं. हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन क्या उन ग्रहों पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव है. इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की तलाश में नासा ने हाल ही में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. नासा ने अपनी तलाश में अभी तक ब्रह्मांड के 6000 ऐसे ग्रहों की पुष्टि कर दी है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है.
इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट’ कहा जाता है और इनकी संख्या हर महीने तेज़ी से बढ़ रही है. इन एक्सोप्लैनेट की खोज पिछले तीन दशकों से चल रही है. इस रिकॉर्ड को NASA के कैलिफोर्निया स्थित Exoplanet Science Institute द्वारा मेंटेन किया जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी 8000 से ज्यादा संभावित ग्रहों की पुष्टि बाकी है, जो जल्द ही इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं.
आपको बता दें कि 1995 में पहला एक्सोप्लैनेट खोजा गया था, और पिछले 30 वर्षों में NASA के टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ब्रह्मांड की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाई है. NASA की नई मिशन योजनाओं में Nancy Grace Roman Space Telescope और Habitable Worlds Observatory जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका मकसद पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना है.
इन 6000 एक्सोप्लैनेट में खास बात है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो बर्फ से नहीं बल्कि लावा से भरे हुए हैं. इनमें कुछ इतने हल्के हैं कि उनके घनत्व को स्टायरोफोम जितना बताया गया है. इसके अलावा कुछ ग्रहों के बादलों में रत्नों जैसे स्ट्रक्चर पाए गए हैं.
नासा का अगला कदम क्या
अब नासा ऐसे छोटे चट्टानी ग्रहों की खोज पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पृथ्वी जैसी हों और जिनके वातावरण में पृथ्वी जैसे जीवन के संकेत मिल सके. इसके लिए James Webb Space Telescope पहले ही 100 से ज़्यादा ग्रहों के वातावरण का विश्लेषण कर चुका है.
हालांकि, ऐसे ग्रहों को उनकी चमकदार तारों के बीच देख पाना टेक्निकल तरीके से काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके तारे की चमक उन्हें छुपा देती है. इसी समस्या का समाधान करने के लिए नासा दो बड़े मिशन पर काम कर रहा है, जिनके नाम Nancy Grace Roman Space Telescope और Habitable Worlds Observatory है. Roman टेलीस्कोप में एक खास तकनीक ‘Coronagraph’ होगी, जो तारे की रोशनी को ब्लॉक करके ग्रहों को साफ़ दिखाने में मदद करेगी.
इन रिसर्चेज़ के जरिए वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं और क्या किसी ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन यानी इंसानों का जीना संभव है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में नासा अन्य ग्रहों की खोज के बारे में क्या नए खुलासे करता है.