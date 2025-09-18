ETV Bharat / technology

NASA ने अपने सोलर सिस्टम के बाहर खोजे 6,000 एक्सोप्लैनेट्स, जानिए क्या कहीं जीवन संभव है?

इन 6000 एक्सोप्लैनेट में खास बात है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो बर्फ से नहीं बल्कि लावा से भरे हुए हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हम हमारी गैलेक्सी मिल्की-वे के एक सोलर सिस्टम के एक ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं. हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन क्या उन ग्रहों पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव है. इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की तलाश में नासा ने हाल ही में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. नासा ने अपनी तलाश में अभी तक ब्रह्मांड के 6000 ऐसे ग्रहों की पुष्टि कर दी है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है.

इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट’ कहा जाता है और इनकी संख्या हर महीने तेज़ी से बढ़ रही है. इन एक्सोप्लैनेट की खोज पिछले तीन दशकों से चल रही है. इस रिकॉर्ड को NASA के कैलिफोर्निया स्थित Exoplanet Science Institute द्वारा मेंटेन किया जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी 8000 से ज्यादा संभावित ग्रहों की पुष्टि बाकी है, जो जल्द ही इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं.

आपको बता दें कि 1995 में पहला एक्सोप्लैनेट खोजा गया था, और पिछले 30 वर्षों में NASA के टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ब्रह्मांड की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाई है. NASA की नई मिशन योजनाओं में Nancy Grace Roman Space Telescope और Habitable Worlds Observatory जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका मकसद पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना है.

इन 6000 एक्सोप्लैनेट में खास बात है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो बर्फ से नहीं बल्कि लावा से भरे हुए हैं. इनमें कुछ इतने हल्के हैं कि उनके घनत्व को स्टायरोफोम जितना बताया गया है. इसके अलावा कुछ ग्रहों के बादलों में रत्नों जैसे स्ट्रक्चर पाए गए हैं.

Scientists have found thousands of exoplanets (planets outside our solar system) throughout the galaxy. Most can be studied only indirectly, but scientists know they vary widely, as depicted in this artist’s concept, from small, rocky worlds and gas giants to water-rich planets and those as hot as stars.
वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में हजारों एक्सोप्लैनेट्स (हमारे सौरमंडल से बाहर के ग्रह) खोजे हैं. इनमें से अधिकांश का अध्ययन केवल परोक्ष रूप से ही किया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि ये ग्रह आकार, संरचना और तापमान में बहुत अलग होते हैं. कलाकार की इस कल्पना में दिखाया गया है कि ये ग्रह छोटे चट्टानी ग्रहों और गैस से बने विशाल ग्रहों से लेकर पानी से भरपूर ग्रहों और तारों जितने गर्म ग्रहों तक हो सकते हैं. (NASA’s Goddard Space Flight Center)

नासा का अगला कदम क्या

अब नासा ऐसे छोटे चट्टानी ग्रहों की खोज पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पृथ्वी जैसी हों और जिनके वातावरण में पृथ्वी जैसे जीवन के संकेत मिल सके. इसके लिए James Webb Space Telescope पहले ही 100 से ज़्यादा ग्रहों के वातावरण का विश्लेषण कर चुका है.

हालांकि, ऐसे ग्रहों को उनकी चमकदार तारों के बीच देख पाना टेक्निकल तरीके से काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके तारे की चमक उन्हें छुपा देती है. इसी समस्या का समाधान करने के लिए नासा दो बड़े मिशन पर काम कर रहा है, जिनके नाम Nancy Grace Roman Space Telescope और Habitable Worlds Observatory है. Roman टेलीस्कोप में एक खास तकनीक ‘Coronagraph’ होगी, जो तारे की रोशनी को ब्लॉक करके ग्रहों को साफ़ दिखाने में मदद करेगी.

Many telescopes contribute to the search for and study of exoplanets, including some in space (artists concepts shown here) and on the ground. Doing the work are organizations around the world, including ESA (European Space Agency), CSA (Canadian Space Agency), and NSF (National Science Foundation).
एक्सोप्लैनेट की खोज और अध्ययन में कई टेलीस्कोप योगदान दे रहे हैं, जिनमें कुछ अंतरिक्ष में (यहां दिखाए गए कलाकार की कल्पना अनुसार) और कुछ पृथ्वी पर स्थित हैं. इस कार्य को दुनिया भर की संस्थाएं अंजाम दे रही हैं, जिनमें ESA (यूरोपियन स्पेस एजेंसी), CSA (कनाडाई स्पेस एजेंसी) और NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) शामिल हैं. (फोटो क्रेडिट: NASA/JPL-Caltech)

इन रिसर्चेज़ के जरिए वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं और क्या किसी ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीवन यानी इंसानों का जीना संभव है. अब देखना होगा कि आने वाले समय में नासा अन्य ग्रहों की खोज के बारे में क्या नए खुलासे करता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NASA EXOPLANET DISCOVERIESHOW MANY EXOPLANETS HAS NASA FOUNDSOLAR SYSTEM KE BAHAR KE PLANETSEARTH JAISA PLANET KAHA HAI6000 PLANETS DISCOVERED BY NASA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.