NASA ने अपने सोलर सिस्टम के बाहर खोजे 6,000 एक्सोप्लैनेट्स, जानिए क्या कहीं जीवन संभव है?

Published : September 18, 2025 at 5:31 PM IST

हैदराबाद: हम हमारी गैलेक्सी मिल्की-वे के एक सोलर सिस्टम के एक ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं. हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन क्या उन ग्रहों पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव है. इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की तलाश में नासा ने हाल ही में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. नासा ने अपनी तलाश में अभी तक ब्रह्मांड के 6000 ऐसे ग्रहों की पुष्टि कर दी है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है. इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट’ कहा जाता है और इनकी संख्या हर महीने तेज़ी से बढ़ रही है. इन एक्सोप्लैनेट की खोज पिछले तीन दशकों से चल रही है. इस रिकॉर्ड को NASA के कैलिफोर्निया स्थित Exoplanet Science Institute द्वारा मेंटेन किया जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी 8000 से ज्यादा संभावित ग्रहों की पुष्टि बाकी है, जो जल्द ही इस लिस्ट में जुड़ सकते हैं. आपको बता दें कि 1995 में पहला एक्सोप्लैनेट खोजा गया था, और पिछले 30 वर्षों में NASA के टेलीस्कोप और टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ब्रह्मांड की एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाई है. NASA की नई मिशन योजनाओं में Nancy Grace Roman Space Telescope और Habitable Worlds Observatory जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका मकसद पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना है.