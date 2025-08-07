हैदराबाद: जून 2024 से लेकर मार्च 2025 तक अंतरिक्ष के बारे में सबसे चर्चित ख़बर महीनों से अंतरिक्ष में फंसे दो अनुभवी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की वापसी थी. ये दोनों सिर्फ एक हफ्ते के लिए अंतरिक्ष मिशन पर गए थे, लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया, जिसके कारण उन्हें 9 महीनों तक अंतरिक्ष में रहना पड़ा. मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटने के करीब पांच महीने बाद अब नासा के अनुभवी एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर ने रिटायरमेंट ले ली है. इससे नासा में उनका 25 साल का एक शानदार करियर 9 महीनों की एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद खत्म हो गया.

बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट

नासा ने उनके रिटायरमेंट की घोषणा करने हुए जानकारी दी कि विलमोर ने अपने करियर के दौरान कुल चार अलग-अलग स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भरी और कुल मिलाकर 464 दिन अंतरिक्ष में बिताए. अपने रिटायरमेंट के मौके पर विलमोर ने कहा, मुझे बचपन से ही ऊपर आसमान की ओर देखने और सृष्टि के चमत्कारों को समझने की जिज्ञासा थी. इसी जिज्ञासा ने मुझे पहले आसमान और फिर अंतरिक्ष तक पहुंचाया. वहां जाकर मुझे इस बात का अहसास हुआ कि ब्रह्मांड की खूबसूरती और इसके रचियता की महिमा को शब्दों में बयान करना मुश्किल है.

NASA के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट के अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर (ऊपर की ओर) और सुनी विलियम्स (नीचे की ओर) इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हार्मनी मॉड्यूल और स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के बीच के हिस्से (वेस्टीब्यूल) में मौजूद हैं। (इमेज क्रेडिट: NASA)

बुच विलमोर का जीवन

नासा के इस अनुभवी एस्ट्रोनॉट का पूरा नाम बैरी "बुच" विलमोर (Barry "Butch" Wilmore) है. उनका जन्म अमेरिका के शहर टेनेसी में हुआ था और वो टेनेसी के ही रहने वाले हैं. उन्होंने Tennessee Technological University से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की थी. उसके बाद उन्होंने सेम यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही मास्टर डिग्री हासिल की और फिर University of Tennessee एविएशन सिस्टम्स में भी मास्टर डिग्री हासिल की.

सन् 2000 में बुच विलमोर का चयन नासा के अंतरिक्ष यात्री के तौर पर हुआ था. (फोटो क्रेडिट: NASA/Aubrey Gemignani)

वह अमेरिकन नेवी के कप्तान बने. उन्होंने शांति और युद्ध दोनों समयों में चार एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान उड़ाए. उसके बाद उन्होंने US Naval Test Pilot School से ग्रेजुएशन किया, जिससे उन्हें टेस्ट पायलट ट्रेनिंग मिली. उसके बाद साल 2000 में उनका अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में एक अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट के रूप में सिलेक्शन हुआ. आइए हम आपको बुच विलमोर के पूरे अनुभव को एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएं

कैटेगिरी डिटेल्स कुल उड़ान अनुभव 8,000 से अधिक उड़ान घंटे और 663 कैरियर लैंडिंग्स (सभी टैक्टिकल जेट विमानों में) नौसेना विमानन अनुभव A-7E और FA-18 विमान उड़ाए; चार एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट: USS Forrestal, USS Kennedy, USS Enterprise, USS Eisenhower युद्ध मिशन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 21 कॉम्बैट मिशन; डेजर्ट शील्ड, सदर्न वॉच और बोस्निया में मिशन अंतिम नौसेना डिप्लॉयमेंट USS Eisenhower पर VFA-34 "Blue Blasters" स्क्वाड्रन के साथ टेस्ट पायलट अनुभव T-45 जेट ट्रेनर के विकास में भाग लिया; USNTPS में सिस्टम्स और फिक्स्ड विंग फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रक्टर USAF में सेवा एयर फ़ोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, एडवर्ड्स AFB में फ्लाइट टेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत NASA चयन जुलाई 2000 में NASA द्वारा चयनित; अगस्त 2000 में प्रशिक्षण शुरू तकनीकी जिम्मेदारियाँ स्पेस शटल इंजन, सॉलिड रॉकेट मोटर, एक्सटर्नल टैंक आदि प्रणालियों पर कार्य; लॉन्च और लैंडिंग ऑपरेशनों में समर्थन कुल अंतरिक्ष समय 464 दिन अंतरिक्ष में स्पेसवॉक अनुभव कुल 5 स्पेसवॉक; 31 घंटे 60 मिनट का समय बाहरी प्रयोगशाला में STS-129 मिशन नवंबर 2009; स्पेस शटल अटलांटिस से उड़ान; 10 दिन, 19 घंटे, 16 मिनट; 171 ऑर्बिट; 4.5 मिलियन मील की यात्रा Expedition 41/42 सितंबर 2014 से मार्च 2015; सोयुज़ से लॉन्च; 167 दिन; कमांडर के रूप में सेवा; 3 स्पेसवॉक Expedition 71/72 जून 2024 से मार्च 2025; Starliner से लॉन्च, SpaceX Dragon से वापसी; Destiny लैब और Quest एयरलॉक से सैंपल संग्रह; 1 स्पेसवॉक

ऐतिहासिक रहा आखिरी साल

पिछले करीब एक साल से बुच विलमोर की अमेरिका के साथ-साथ भारत और पूरी दुनिया में काफी चर्चा हुई है, क्योंकि वो जून 2024 में सुनीता विलियम्स के साथ Boeing के Starliner पर सवार होकर एक क्रू मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) गए थे. यह मिशन सिर्फ एक हफ्ते का होने वाला था, लेकिन वापसी के वक्त स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ गई और नासा ने उस स्पेसक्राफ्ट को वापसी के लिए सुरक्षित नहीं माना. इस कारण स्टारलाइनर को खाली यानी बिना एस्ट्रोनॉट के ही लौटकर पृथ्वी पर आना पड़ा था और उसमें गए एस्ट्रोनॉट्स यानी बुच विलमोर और भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकना पड़ा.

वो दोनों करीब 9 महीनों तक अंतरिक्ष में ही रहे और उस दौरान उन्होंने वहां कई साइटिफिक एक्सपेरिमेंट किए, मेंटेनेंस का काम संभाला और स्पेसवॉक भी किया. इस मिशन के दौरान खासतौर पर बुच विलमोर के काम की बात करें तो उन्होंने एक एंटीना असेंबली हटाने के लिए स्पेसवॉक की और Destiny लैब व Quest एयरलॉक से सैंपल इकट्ठा किए.

उसके बाद मार्च 2025 में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए वो दोनों क्रू-9 टीम के साथ पृथ्वी पर लौटे. क्रू-9 टीम में सिर्फ दो सदस्य थे - NASA के निक हेग और रूस के अलेक्ज़ेंडर गोरबुनोव. इन दोनों के साथ ही सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर भी पृथ्वी पर वापस लौटे थे.

यह भी पढ़ें: Sunita Williams First Interview: स्पेस प्रोग्राम में भारत की मदद करेंगी सुनीता विलियम्स, पृथ्वी पर लौटने के बाद दिया पहला इंटरव्यू