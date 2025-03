ETV Bharat / technology

Motorola Edge 60 Fusion का इंतजार जल्द होगा खत्म? कंपनी ने रिलीज किया टीज़र - MOTOROLA EDGE 60 FUSION

By ETV Bharat Tech Team

हैदराबाद: मोटोरोला इंडिया ने फ्लिपकार्ट के जरिए एक नए स्मार्टफोन को टीज़ किया है. ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने एक छोटा टीज़र क्लिप रिलीज़ किया है, जिसके जरिए फोन के बारे में कुछ खास जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन कुछ हिंट्स को देखकर ऐसा लगता है कि यह Motorola Edge 60 Fusion का टीज़र हो सकता है.

मोटोरोला के नए अपकमिंग फोन का टीज़र फ्लिपकार्ट मोबाइल ऐप के जरिए टीज़ हो चुका है. वीडियो क्लिप में #MotoEdgeLegacy लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि मोटोरोला का अपकमिंग फोन एज लाइनअप का होगा. इस क्लिप में, जो अब अपडेट या बदल चुकी है, पहले एक टैगलाइन "Experience the Edge, Live the Fusion" थी, जो यह संकेत देती थी कि यह Motorola Edge 60 Fusion हो सकता है. लिस्टिंग में "Experience The Extraordinary" लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि मोटोरोला अपने इस अपकमिंग फोन को गेम चेंजर बोलने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा इस लिस्टिंग से पता चलता है कि इस फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट पर होगी.

मोटोरोला का अपकमिंग फोन

मोटोरोला ने अपने अपकमिंग फोन के बारे में जो टीज़र जारी किया है, उससे फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है. हालांकि, आने वाले कुछ दिनों में कंपनी और भी टीज़र जारी कर सकती है, जिससे फोन के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स का पता चल सकता है.