Motorola Razr 60 Ultra: भारत में जल्द होगा लॉन्च, Moto AI से साथ Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलना कंफर्म - MOTOROLA RAZR 60 ULTRA INDIA LAUNCH

Published : May 6, 2025 at 7:03 PM IST

हैदराबाद: Motorola Razr 60 Ultra को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पोस्ट करके Motorola Razr 60 Ultra के टीज़र्स शेयर कर दिए हैं. Motorola Razr 50 Ultra के सक्सेसर वेरिएंट यानी Motorola Razr 60 Ultra को ग्लोबल मार्केट में 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है. आइए हम आपको मोटोरोला के इस अपकमिंग फोन के बारे में बताते हैं.

Motorola Razr 60 Ultra के लिए मोटोरोला फोन ने एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर बीते रविवार को एक पोस्ट किया था, जिसके कैप्शन में कंपनी ने लिखा है परफॉर्मेंस, डिजाइन और इनोवेशन, सबकुछ शानदार है. इसके अलावा मोटोरोला ने अपने इस अपकमिंग फोन के लिए अमेज़न पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट भी रिलीज़ किया है, जिसमें कंपनी ने दावा किया है कि Motorola Razr 60 Ultra दुनिया का सबसे पावरफुल एआई फ्लिप फोन होगा.

फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ मिलेंगे एआई फीचर्स

अमेज़न पर रिलीज़ किए गए पेज से पता चलता है कि इस फोल्डेबल फोन में प्रोसेसर के लिए Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि यह एक प्रीमियम फ्लिप फोन होगा. यह फोन Moto AI के साथ आएगा, जिसके जरिए फोन में Next Move, Playlist Studio, Image Studio, और Look and Talk जैसे कई फीचर्स शामिल होंगे.