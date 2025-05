ETV Bharat / technology

Motorola Razr 60 भारत में लॉन्च, मुड़ने वाले इस फोन में मिलेंगे दो pOLED डिस्प्ले, जानें कीमत और फीचर्स - MOTOROLA RAZR 60 PRICE IN INDIA

Motorola Razr 60 में 3.6 इंच की कवर स्क्रीन दी गई है ( फोटो - Motorola India )

By ETV Bharat Tech Team Published : May 28, 2025 at 1:34 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:06 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में अपना नया फ्लिप फोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम Motorola Razr 60 है. इस फोन का इंतजार यूज़र्स पिछले कई महीनों से कर रहे थे. अब आखिरकार मोटोरोला ने अपने इस फोन को भारत में लॉन्च कर दिया है. मोटोरोला के मुड़ने वाले इस फोन में दो स्क्रीन दी गई है. फोन की इंटरनल यानी मेन और सबसे बड़ी स्क्रीन 6.9 इंच की pOLED डिस्प्ले के साथ आती है. वहीं, इस फोन के बाहरी हिस्से पर 3.6 इंच का pOLED कवर डिस्प्ले दिया गया है. इस फोन को में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7400X चिपसेट दिया गया है. इस चिपसेट के साथ 30W की TurboPower फास्ट चार्जिंग और 4500mAh की बैटरी दी गई है. आइए हम आपको मोटोरोला के इस नए फ्लिप फोन की पूरी डिटेल्स, कीमत, कलर्स और सेल डेट के बारे में बताते हैं. Motorola Razr 60 इंटरनल डिस्प्ले: इस फोन का इंटरनल डिस्प्ले 6.96 इंच (1080×2640 पिक्सल्स) का है. यह डिस्प्ले FlexView FHD+ pOLED LTPO डिस्प्ले पैनल के साथ आता है. इसमें 1 से 120Hz तक का एडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिया गया है. इसके अलावा इस फोन में 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है.

एक्सटर्नल डिस्प्ले: इस फोन का एक्सटर्नल डिस्प्ले 3.63 इंच (1056×1066 पिक्सल्स) का है. यह डिस्प्ले QuickView pOLED डिस्प्ले पैनल के साथ आता है. इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1700 निट्स है. इस स्क्रीन की प्रोटेक्शन Corning Gorilla Glass Victus भी दिया गया है. इस ख़बर को अपडेट किया जा रहा है...

