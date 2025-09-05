ETV Bharat / technology

Motorola ने लॉन्च किया Moto Book 60 Pro, दमदार AI फीचर्स और OLED डिस्प्ले के साथ

Motorola का नया लैपटॉप अब सिर्फ स्टाइल नहीं, परफॉर्मेंस और AI फीचर्स के साथ गेमिंग और वर्क दोनों के लिए तैयार है.

This laptop has 2.8K OLED Display
इसमें 2.8K OLED Display दी गई है. (फोटो क्रेडिट: Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 5:36 PM IST

हैदराबाद: मोटोरोला ने अपना एक नया लैपटॉप लॉन्च किया है, जिसका नाम Moto Book 60 Pro है. इस लैपटॉप में कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट वाले फीचर्स दिए हैं. इसमें Intel Core Ultra 5 और Ultra 7 H-series प्रोसेसर दिए गए हैं. ये दोनों मिलकर लैपटॉप की परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं. आइए हम आपको इस लैपटॉप के बारे में बताते हैं.

Moto Book 60 Pro Specifications

इस लैपटॉप में 14 इंच की 2.8K OLED स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है. इसके डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स है. इसका मतलब है कि गेमिंग हो या बिंज वॉचिंग, विजुअल्स एकदम क्रिस्प होंगे. इसके साथ-साथ इसमें Dolby Atmos वाले stereo speakers भी दिए गए हैं. इससे इस लैपटॉप में यूज़र्स को सिनेमैटिक साउंड भी मिलेगा.

यह लैपटॉप MIL-STD-810H military-grade टेस्ट पास कर चुका है. इसका मतलब है कि अगर यह थोड़ी बहुत ऊंचाई से गिर भी जाए तो यूज़र्स को डरने की जरूरत नहीं है. इसमें स्मार्ट कनेक्ट फीचर दिया गया है, जिससे आप अपने टैबलेट को लैपटॉप से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐप्स को बड़ी स्क्रीन पर स्वाइप कर सकते हैं और फाइल्स को भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं.

Moto Book 60 Pro में 60Wh की बैटरी दी गई है, जो 65W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, HDMI 2.1, और microSD कार्ड रीडर जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं.

कैटेगरीडिटेल्स
प्रोसेसरIntel Core Ultra 5
डिस्प्ले14-inch OLED, 2.8K (2880×1800), 120Hz refresh rate
ब्राइटनेस500nits typical, 1100nits peak
कलर गमट100% DCI-P3, TÜV Rheinland Low Blue Light & Flicker Free certified
RAM16GB DDR5 (dual-channel)
स्टोरेज1TB SSD
ऑडियो2W x2 Dolby Atmos stereo speakers
कैमराIR कैमरा (Windows Hello facial recognition), privacy shutter
बैटरी60Wh with 65W fast charging
कनेक्टिविटीWi-Fi 7, Bluetooth 5.4
पोर्ट्स2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB-C (Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.4), HDMI 2.1, 3.5mm jack, microSD reader
OSWindows 11 Home
स्मार्ट फीचर्सSmart Connect (Cross Control, Swipe to Stream, File Transfer)
ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्डMIL-STD-810H military-grade
कलर ऑप्शन्सBronze Green, Wedgewood
साइज़ और वज़न313.4×221×16.9 mm, 1.39kg

Moto Book 60 Pro की कीमत

इस लैपटॉप के Intel Core Ultra 5 वाले वेरिएंट की कीमत 64,990 रुपये से शुरू होती है. वहीं ,Ultra 7 H-series वाले वेरिएंट की कीमत 80,990 रुपये तक जाती है. हालांकि, कंपनी अपने इस नए लैपटॉप पर कई बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जिसके साथ इसे यूज़र्स 59,990 से लेकर 75,990 रुपये तक के बीच में खरीद सकते हैं. इसके कलर ऑप्शन्स की बात करें तो आप इसे Bronze Green और Wedgewood यानी हरे और नीले रंग में खरीद सकते हैं, जो दिखने में काफी क्लासी लगते हैं.

