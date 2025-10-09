ETV Bharat / technology

Motorola ने भारत में Android 16 किया रोलआउट, जानें किन मॉडलों को मिलेगा अपडेट

हैदराबाद: मोबाइल निर्माता Motorola ने भारत में आधिकारिक तौर घोषणा की है कि कंपनी ने Android 16 को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह अपडेट शुरुआती चरण में Motorola Edge 60 सीरीज़ के चुनिंदा मॉडल में दिया जाएगा. यह अपडेट आने वाले हफ़्तों में कंपनी के अन्य हैंडसेट्स तक भी पहुंचाया जाएगा. कंपनी का कहना है कि उसका Android 16 अपडेट उसके स्मार्टफोन्स में डिज़ाइन, सुरक्षा और कनेक्टिविटी में कई सुधार लाएगा.

इस अपडेट में ऐप अलर्ट को व्यवस्थित करने और अव्यवस्था को कम करने के लिए एक नोटिफिकेशन ऑटो ग्रुपिंग फ़ीचर शामिल है. इसके साथ ही यह अपडेट Bluetooth LE ऑडियो डिवाइस के साथ बेहतर संगतता को भी देता है. इसके अलावा, यह अपडेट फ़ोन, टैबलेट और क्रोमबुक पर सहज इस्तेमाल के लिए इंस्टेंट हॉटस्पॉट डिवाइसेस की कार्यक्षमता प्रदान करता है.

Motorola का Android 16, Edge 60, Edge 50 सीरीज के लिए रोलआउट

बता दें कि कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि भारत में कंपनी अपने स्मार्टफोन लाइनअप में Android 16 के रोलआउट की घोषणा की है. शुरुआती चरण में Motorola Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion और Edge 50 Pro के लिए आएगा. ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी अन्य योग्य मॉडलों में व्यापक रिलीज़ से पहले चरणबद्ध रोलआउट रणनीति अपना रही है.

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का कहना है कि Android 16 Motorola स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर सुधार लेकर आएगा. इस अपडेट में नोटिफिकेशन ऑटो ग्रुपिंग का फीचर भी शामिल है, जिससे यूजर अपने ऐप अलर्ट को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे. यह अपडेट शोर वाले वातावरण में LE ऑडियो डिवाइस के लिए बेहतर सपोर्ट प्रदान करता है.