Motorola ने भारत में Android 16 किया रोलआउट, जानें किन मॉडलों को मिलेगा अपडेट

Motorola ने भारत में अपने स्मार्टफोन्स के लिए Android 16 को रोल आउट करना शुरू कर दिया है.

Motorola Edge 60
Motorola Edge 60 (फोटो - Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: मोबाइल निर्माता Motorola ने भारत में आधिकारिक तौर घोषणा की है कि कंपनी ने Android 16 को रोल आउट करना शुरू कर दिया है. यह अपडेट शुरुआती चरण में Motorola Edge 60 सीरीज़ के चुनिंदा मॉडल में दिया जाएगा. यह अपडेट आने वाले हफ़्तों में कंपनी के अन्य हैंडसेट्स तक भी पहुंचाया जाएगा. कंपनी का कहना है कि उसका Android 16 अपडेट उसके स्मार्टफोन्स में डिज़ाइन, सुरक्षा और कनेक्टिविटी में कई सुधार लाएगा.

इस अपडेट में ऐप अलर्ट को व्यवस्थित करने और अव्यवस्था को कम करने के लिए एक नोटिफिकेशन ऑटो ग्रुपिंग फ़ीचर शामिल है. इसके साथ ही यह अपडेट Bluetooth LE ऑडियो डिवाइस के साथ बेहतर संगतता को भी देता है. इसके अलावा, यह अपडेट फ़ोन, टैबलेट और क्रोमबुक पर सहज इस्तेमाल के लिए इंस्टेंट हॉटस्पॉट डिवाइसेस की कार्यक्षमता प्रदान करता है.

Motorola का Android 16, Edge 60, Edge 50 सीरीज के लिए रोलआउट
बता दें कि कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि भारत में कंपनी अपने स्मार्टफोन लाइनअप में Android 16 के रोलआउट की घोषणा की है. शुरुआती चरण में Motorola Edge 60 Pro, Edge 60 Fusion और Edge 50 Pro के लिए आएगा. ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी अन्य योग्य मॉडलों में व्यापक रिलीज़ से पहले चरणबद्ध रोलआउट रणनीति अपना रही है.

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का कहना है कि Android 16 Motorola स्मार्टफोन्स में सॉफ्टवेयर सुधार लेकर आएगा. इस अपडेट में नोटिफिकेशन ऑटो ग्रुपिंग का फीचर भी शामिल है, जिससे यूजर अपने ऐप अलर्ट को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे. यह अपडेट शोर वाले वातावरण में LE ऑडियो डिवाइस के लिए बेहतर सपोर्ट प्रदान करता है.

Android 16 में क्या हैं फीचर्स
इसके अलावा, इस अपडेट में इंस्टेंट हॉटस्पॉट का फीचर दिया गया है, जो समान गूगल अकाउंट वाले डिवाइसों को पासवर्ड डाले बिना स्वतः कनेक्ट होने की अनुमति देता है, जिससे फोन, टैबलेट और क्रोमबुक के बीच कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो जाती है.

इस अपडेट में नया 'मोड्स' फ़ीचर भी जोड़ा गया है, जो यूजर्स को सोते, गाड़ी चलाते या काम करते समय की गतिविधियों के आधार पर अपने डिवाइस के व्यवहार को पर्सनलाइज करने की सुविधा देता है. इसमें प्रत्येक मोड नोटिफिकेशन, ऐप के व्यवहार और डिस्प्ले या साउंड सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकता है. Android 16 सुरक्षा के लिए एडवांस फीचर्स भी प्रदान करता है.

इसके अलावा Motorola यूज़र्स को Android 16 के साथ नया इंटरफ़ेस, स्मार्ट सिस्टम सेटिंग्स, नए डायग्नोस्टिक्स टूल, हेल्थ स्टेटस के साथ विस्तृत बैटरी व्यू के साथ-साथ और भी बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं. इस अपडेट में विस्तारित सिस्टम लैंग्वेज और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं भी शामिल हैं. यह प्ले स्टोर अपडेट के ज़रिए स्पैम सुरक्षा भी प्रदान करता है. अपडेट के तहत कॉलर आईडी और वॉइसमेल विकल्पों में भी सुधार किए गए हैं.

