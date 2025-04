ETV Bharat / technology

Google Find My Device सपोर्ट के साथ लॉन्च हुआ Moto Tag, अब कभी नहीं खोएंगे चाबी, वॉलेट या बैग - MOTO TAG

फोन रिंगर

रिमोट कैमरा शटर

आउट-ऑफ-रेंज या लो बैटरी अलर्ट्स

अननोन टैग डिटेक्शन फीचर

यह डिवाइस IP67 डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है

Moto Tag का कंप्टीशन

Moto Tag का वजन सिर्फ 7.5 ग्राम है, जबकि इसकी डायमीटर 31.9 मिमी और मोटाई 8 मिमी है. इसे प्लास्टिक से बनाया गया है. इस डिवाइस की कीमत 2,299 रुपये है, जबकि इसे टक्कर देने वाले डिवाइस JioTag Air और JioTag Go की कीमत 1,499 रुपये है, जो Go मॉडल Google Find My Device नेटवर्क सपोर्ट के साथ आता है. वहीं, Boat Tag की कीमत 1,299 रुपये है, जो BLE और Google Find My Device सपोर्ट के साथ आता है. इसके अलावा Noise Tag 1 भी ऐसा डिवाइस है, जो मोटोरोला के ब्लूटूथ ट्रैकर को टक्कर दे सकता है और इसकी कीमत भी 1,499 रुपये है. यह डिवाइस Apple Find My और Google Find My Device, दोनों नेटवर्क को सपोर्ट करता है.

