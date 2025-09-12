ETV Bharat / technology

Moto Pad 60 Neo भारत में हुआ लॉन्च: स्लिम बॉडी और मोटो पेन के साथ मिलेगा 2.5K डिस्प्ले

इस 5G टैबलेट में कंपनी ने 11 इंच की आईपीएस डिस्प्ले दी है, जो 2.5K रिजॉल्यूशन के साथ आता है. इसकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90Hz है, जबकि यह 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 72 प्रतिशत NTSC कलर गैमुट के साथ आता है.

हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, जिसका नाम Moto Pad 60 Neo है. इस, टैबलेट को कंपनी ने Moto Pen Stylus के साथ लॉन्च किया है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाली 11 इंच की 2.5K रिजॉल्यूशन डिस्प्ले मिलती है. यह Dolby Atoms वाले क्वॉड स्पीकर्स के साथ आता है. यह 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट भी करता है. आइए हम आपको मोटोरोला के इस टैबलेट के बारे में बताते हैं.

इस टैबलेट में प्रोसेसर के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट दिया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए इंटीग्रेटेड Arm Mali-G57 MC2 GPU भी दिया गया है. इस टैबलेट में एक नैनो सिम ट्रे और माइक्रो एसडी कार्ड लगाने के लिए भी एक स्लॉट दिया गया है. इस टैबलेट में स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

इस टैबलेट के पिछले हिस्से पर कंपनी ने 8MP का एकमात्र कैमरा दिया है. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने इस टैबलेट के अगले हिस्से पर 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया हुआ है. इसमें कंपनी ने 7,040 mAh की बैटरी दी है, जो 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

Moto Pad 60 Neo का डाइमेंशन 254.59 × 166.15 × 6.99 mm है. इसका मोटाइ सिर्फ 6.99 mm है. इस कारण कंपनी इसे एक स्लिम टैबलेट बता रही है. इसका वजन 480 ग्राम है. इस टैबलेट की खास बात है कि इसमें यूज़र्स को Moto Pen स्टाइलस मिलता है, जो इस प्राइस रेंज के टैबलेट में आसानी से नहीं मिलता है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, GPS, Bluetooth और Galileo जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस टैबलेट को कंपनी ने सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इस वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है.