7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला फोन लॉन्च, कीमत सिर्फ ₹8,000 से भी कम

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Helio G81 Extreme SoC चिपसेट दिया गया है, जो 4GB LPDDR4x RAM और 64GB स्टोरेज के सात आता है. इस फोन के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन के रैम को भी रैम बूस्ट फीचर के साथ 12GB तक बढ़ा सकते हैं.

Moto G06 Power में 6.88 इंच की HD+ (720×1,640 pixels) स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 395ppi और पीक ब्राइटनेस 600 निट्स है. इस फोन का डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है. यह फोन प्लास्टिक फ्रेम और वेगन लेदर वाले बैक पैनल के साथ आता है.

हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन की कीमत 8,000 रुपये से भी कम है, लेकिन इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है. इसके अलावा इसमें 50MP कैमरा सेटअप, MediaTek Helio G81 Extreme SoC चिपसेट, 6.88 इंच की स्क्रीन समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स दिए गए हैं. आइए हम आपको मोटोरोला के इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP का है और वो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. इस फोन का दूसरा कैमरा लेंस एक एबिएंट लाइट सेंसर के साथ आता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो 8MP फ्रंट कैमरा के साथ आता है.

यह फोन Android 15 पर बेस्ड ओएस पर रन करता है. कंपनी ने इस फोन में 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है, लेकिन इस फोन में एक भी ओएस अपग्रेड नहीं दिया जाएगा.

Moto G06 Power में 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि इस फोन को एक बार चार्ज करने पर 65 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है. इस फोन का वजन 220 ग्राम है. इसके अलावा इसमें स्टीरियो स्पीकर्स और Dolby Atoms सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी होगी.

कैटेगरी डिटेल्स (Details) परफॉर्मेंस प्रोसेसर: MediaTek Helio G81 Extreme (2xA75 2.0GHz + 6xA55 1.7GHz), GPU: Mali-G52 MC2

RAM: 4GB LPDDR4x (RAM Boost से 12GB तक)

स्टोरेज: 64GB इंटरनल (1TB तक माइक्रोSD कार्ड सपोर्ट) ऑपरेटिंग सिस्टम & सिक्योरिटी OS: Android 15

सिक्योरिटी: ThinkShield for Mobile, Moto Secure

साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक

अपडेट्स: 0 OS अपग्रेड + 2 साल तक सिक्योरिटी पैचेस डिस्प्ले साइज: 6.88 इंच (17.47cm)

रेजोल्यूशन: HD+ (1640×720)

रिफ्रेश रेट: 120Hz तक

ब्राइटनेस: 600 निट्स (HBM), 450 निट्स (टिपिकल)

प्रोटेक्शन: Corning Gorilla Glass 3

टेक्नोलॉजी: LCD, 8-bit पैनल

आस्पेक्ट रेश्यो: 20.5:9 बैटरी और चार्जिंग बैटरी: 7000mAh (टिपिकल)

चार्जिंग: 18W सपोर्टेड (20W चार्जर बॉक्स में) कैमरा (पीछे) मेन कैमरा: 50MP, f/1.8 अपर्चर

वीडियो: FHD (30fps), HD (30fps)

मोड्स: Photo, Night Vision, Auto Night Vision, Portrait, Panorama, Pro Mode, Google Lens

AI फीचर्स: HDR, Leveler, Timer, Grid, Watermark कैमरा (फ्रंट) फ्रंट कैमरा: 8MP, f/2.0, 1.12μm पिक्सल

वीडियो: FHD (30fps), HD (30fps)

मोड्स: Portrait, Night Vision, Face Retouch, Live Filter, Mirror, HDR ऑडियो स्पीकर्स: स्टीरियो स्पीकर्स with Dolby Atmos®

हेडफोन जैक: 3.5mm

माइक: सिंगल माइक्रोफोन कनेक्टिविटी नेटवर्क: Dual SIM (4G LTE, 3G, 2G)

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz + 5GHz)

Bluetooth: 6.0

लोकेशन: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

पोर्ट्स: USB Type-C (2.0) डिज़ाइन और बिल्ड बैक: Vegan Leather फिनिश

फ्रेम: प्लास्टिक

फ्रंट: Gorilla Glass 3

वजन: 220g

IP रेटिंग: IP64 वॉटर-रेसिस्टेंट कलर्स (रंग) PANTONE Tapestry, PANTONE Laurel Oak, PANTONE Tendril बॉक्स में क्या है? Moto G06 Power, 20W चार्जर, Type-C केबल, SIM टूल, यूज़र गाइड्स स्पेशल फीचर्स (Hello UI) Attentive Display, Fast Flashlight, Three-finger Screenshot, Flip for DND, Pick to Silence, Media Controls, Lift to Unlock, Sidebar, Double Press Power Key, Smart Connect (Play Store से)

Moto G06 Power की कीमत

इस फोन को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 7,499 रुपये है. इस कीमत में आपको 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलेगा. इस फोन को कंपनी ने Pantone Laurel Oak, Pantone Tendril और Pantone Tapestry कलर्स में लॉन्च किया है. इस फोन को कंपनी मोटोरोला इंडिया वेबसाइट के साथ-साथ फ्लिपकार्ट और लीडिंग रिटेल स्टोर्स के जरिए भी बेचेगी. इस फोन की बिक्री 11 अक्टूबर से शुरू होगी.