हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में दो नए वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Moto Buds Loop और Moto Buds Bass हैं. इन दोनों ईयरबड्स को कंपनी ने अलग-अलग यूज़र्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए बनाया है. इनकी कीमत और फीचर्स देखकर ऐसा लगता है कि मोटोरोला कंपनी ईयरबड्स सेगमेंट में बजट से लेकर प्रीमियम यूज़र्स तक को भी टारगेट कर रही है. आइए हम आपको मोटोरोला के इन दोनों नए ईयरबड्स के बारे में बताते हैं.

Moto Buds Loop के फीचर्स

इसमें ट्यून्ड बाय बोस फीचर मिलता है. इसका मतलब है कि इसमें साउंड क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा.

इसमें 12mm drivers और Spatial Sound सपोर्ट से यूज़र्स को 3D जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा.

इसमें डुअल माइक सिस्ट और CrystalTalk AI फीचर दिए गए हैं, जिनकी मदद से बैकग्राउंड नॉयस कम होगी.

इसमें मौजूद Bluetooth 5.4 और Smart Connect फीचर से दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं.

इसमें IP54 rating भी मौजूद है, जो हल्की बारिश और धूल से डिवाइस को बचाता है.

इसमें 8 घंटे का प्लेबैक और केस के साथ कुल मिलाकर 39 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है.

इसमें क्विक चार्ज की सुविधा मिलती है, जिसके जरिए सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 3 घंटे तक म्यूज़िक सुना जा सकता है.

Moto Buds Bass के फीचर्स

इसमें 12.4mm कंपोज़िट ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो Hi-Res LDAC codec सपोर्ट के साथ आता है.

इसमें 50dB तक का Active Noise Cancellation (ANC) सपोर्ट दिया गया है. इसमें तीन मोड्स मिलते हैं - Transparency, Adaptive और Off.

इसमें Spatial Audio और Moto Buds app से EQ और टच कंट्रोल को कस्टमाइज़ किया जा सकता है.

इसमें Bluetooth 5.3, Google Fast Pair और low-latency स्ट्रीमिंग का फीचर भी मिलता है.

इसमें CrystalTalk AI, ENC और anti-wind noise फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से कॉल्स की क्लैरिटी बनी रहती है.

इसमें IP54 rating भी मौजूद है, जो हल्की बारिश और धूल से डिवाइस को बचाता है.

इसकी बैटरी 7 घंटे तक का बैकअप देती है और केस के साथ कुल मिलाकर 48 घंटे का बैकअप मिलता है.

इसमें क्विक चार्ज की सुविधा भी मिलती है, जिसके जरिए सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर इसे 2 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है.

Moto Buds Loop vs Moto Buds Bass: फीचर्स का मुकाबला

फीचर Moto Buds Loop Moto Buds Bass ड्राइवर साइज 12mm 12.4mm composite dynamic ट्यूनिंग / Audio Tuning Bose द्वारा ट्यून किया गया Hi-Res LDAC codec सपोर्ट Spatial Audio हाँ / Yes हाँ / Yes Mic सिस्टम Dual mic + CrystalTalk AI Triple mic + CrystalTalk AI + ENC Noise Cancellation Passive + AI-based call clarity Up to 50dB ANC (Transparency, Adaptive, Off) App सपोर्ट Moto Buds App + Smart Connect Moto Buds App + EQ & Touch Control Bluetooth वर्जन Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.3 + Google Fast Pair डिवाइस कनेक्टिविटी दो डिवाइस एक साथ / Dual device support Single device pairing पानी और धूल से बचने के लिए IP54 (Splash & Dust Resistant) IP54 (Splash & Dust Resistant) Battery Life (ईयरबड्स) 8 घंटे / 8 hours 7 घंटे / 7 hours Battery Life (केस के साथ) 39 घंटे / 39 hours 48 घंटे / 48 hours क्विक चार्ज 10 मिनट में 3 घंटे / 10 min = 3 hrs 10 मिनट में 2 घंटे / 10 min = 2 hrs कलर ऑप्शन Trekking Green Blue Jewel, Dark Shadow, Posy Green कीमत ₹7,999 ₹1,999 सेल डेट 1 सितंबर से / From Sept 1 8 सितंबर से / From Sept 8

दोनों ईयरबड्स की कीमत

Moto Buds Loop की कीमत 7,999 रुपये है और इसे 1 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस ईयरबड्स को Blue Jewel, Dark Shadow और Posy Green कलर्स में खरीदा जा सकता है.

Moto Buds Bass की कीमत 1,999 रुपये है और इसकी बिक्री 8 सितंबर से शुरू होगी. इसे कंपनी ने Trekking Green कलर में उपलब्ध कराया है.

इन दोनों प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की वेबसाइट और कुछ ऑफलाइन स्टोर्स पर बेचा जाएगा.