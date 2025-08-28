ETV Bharat / technology

Motorola ने लॉन्च किए दो नए Earbuds, Loop और Bass - दमदार बैटरी और Bose वाला साउंड - MOTO BUDS LOOP PRICE IN INDIA

Motorola ने लॉन्च किए दो नए earbuds – Moto Buds Loop और Bass लॉन्च किए हैं, जो Bose ट्यूनिंग के साथ आते हैं.

Moto Buds Loop and Bass launched in India
Moto Buds Loop और Bass को भारत में किया गया लॉन्च (फोटो क्रेडिट: Motorola)
हैदराबाद: मोटोरोला ने भारत में दो नए वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च किए हैं, जिनके नाम Moto Buds Loop और Moto Buds Bass हैं. इन दोनों ईयरबड्स को कंपनी ने अलग-अलग यूज़र्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए बनाया है. इनकी कीमत और फीचर्स देखकर ऐसा लगता है कि मोटोरोला कंपनी ईयरबड्स सेगमेंट में बजट से लेकर प्रीमियम यूज़र्स तक को भी टारगेट कर रही है. आइए हम आपको मोटोरोला के इन दोनों नए ईयरबड्स के बारे में बताते हैं.

Moto Buds Loop के फीचर्स

  • इसमें ट्यून्ड बाय बोस फीचर मिलता है. इसका मतलब है कि इसमें साउंड क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा.
  • इसमें 12mm drivers और Spatial Sound सपोर्ट से यूज़र्स को 3D जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा.
  • इसमें डुअल माइक सिस्ट और CrystalTalk AI फीचर दिए गए हैं, जिनकी मदद से बैकग्राउंड नॉयस कम होगी.
  • इसमें मौजूद Bluetooth 5.4 और Smart Connect फीचर से दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं.
  • इसमें IP54 rating भी मौजूद है, जो हल्की बारिश और धूल से डिवाइस को बचाता है.
  • इसमें 8 घंटे का प्लेबैक और केस के साथ कुल मिलाकर 39 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है.
  • इसमें क्विक चार्ज की सुविधा मिलती है, जिसके जरिए सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 3 घंटे तक म्यूज़िक सुना जा सकता है.

Moto Buds Bass के फीचर्स

  • इसमें 12.4mm कंपोज़िट ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो Hi-Res LDAC codec सपोर्ट के साथ आता है.
  • इसमें 50dB तक का Active Noise Cancellation (ANC) सपोर्ट दिया गया है. इसमें तीन मोड्स मिलते हैं - Transparency, Adaptive और Off.
  • इसमें Spatial Audio और Moto Buds app से EQ और टच कंट्रोल को कस्टमाइज़ किया जा सकता है.
  • इसमें Bluetooth 5.3, Google Fast Pair और low-latency स्ट्रीमिंग का फीचर भी मिलता है.
  • इसमें CrystalTalk AI, ENC और anti-wind noise फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से कॉल्स की क्लैरिटी बनी रहती है.
  • इसमें IP54 rating भी मौजूद है, जो हल्की बारिश और धूल से डिवाइस को बचाता है.
  • इसकी बैटरी 7 घंटे तक का बैकअप देती है और केस के साथ कुल मिलाकर 48 घंटे का बैकअप मिलता है.
  • इसमें क्विक चार्ज की सुविधा भी मिलती है, जिसके जरिए सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर इसे 2 घंटे तक यूज़ किया जा सकता है.

Moto Buds Loop vs Moto Buds Bass: फीचर्स का मुकाबला

फीचर Moto Buds LoopMoto Buds Bass
ड्राइवर साइज12mm12.4mm composite dynamic
ट्यूनिंग / Audio TuningBose द्वारा ट्यून किया गयाHi-Res LDAC codec सपोर्ट
Spatial Audioहाँ / Yesहाँ / Yes
Mic सिस्टमDual mic + CrystalTalk AITriple mic + CrystalTalk AI + ENC
Noise CancellationPassive + AI-based call clarityUp to 50dB ANC (Transparency, Adaptive, Off)
App सपोर्ट Moto Buds App + Smart ConnectMoto Buds App + EQ & Touch Control
Bluetooth वर्जनBluetooth 5.4Bluetooth 5.3 + Google Fast Pair
डिवाइस कनेक्टिविटीदो डिवाइस एक साथ / Dual device supportSingle device pairing
पानी और धूल से बचने के लिएIP54 (Splash & Dust Resistant)IP54 (Splash & Dust Resistant)
Battery Life (ईयरबड्स)8 घंटे / 8 hours7 घंटे / 7 hours
Battery Life (केस के साथ)39 घंटे / 39 hours48 घंटे / 48 hours
क्विक चार्ज10 मिनट में 3 घंटे / 10 min = 3 hrs10 मिनट में 2 घंटे / 10 min = 2 hrs
कलर ऑप्शनTrekking GreenBlue Jewel, Dark Shadow, Posy Green
कीमत₹7,999₹1,999
सेल डेट1 सितंबर से / From Sept 18 सितंबर से / From Sept 8

दोनों ईयरबड्स की कीमत

Moto Buds Loop की कीमत 7,999 रुपये है और इसे 1 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस ईयरबड्स को Blue Jewel, Dark Shadow और Posy Green कलर्स में खरीदा जा सकता है.

Moto Buds Bass की कीमत 1,999 रुपये है और इसकी बिक्री 8 सितंबर से शुरू होगी. इसे कंपनी ने Trekking Green कलर में उपलब्ध कराया है.

इन दोनों प्रोडक्ट्स को फ्लिपकार्ट, मोटोरोला की वेबसाइट और कुछ ऑफलाइन स्टोर्स पर बेचा जाएगा.

