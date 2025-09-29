ETV Bharat / technology

Montra Electric ने लॉन्च किया अपना Rhino 5538 EV 4x2 TT इलेक्ट्रिक ट्रक, जानें क्या है कीमत

Montra Electric ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रक Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT लॉन्च किया है. इसकी कीमत 1.15 करोड़ रुपये (एक्स-फैक्ट्री) रखी गई है.

Montra Rhino 5538 EV 4x2
Montra Rhino 5538 EV 4x2 (फोटो - Montra Electric)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी Montra Electric ने हरियाणा स्थित मानेसर अपने प्लांट में 55 टन का इलेक्ट्रिक ट्रक, Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने पूरी तरह से महिलाओं द्वारा निगरानी वाले एक ऑटोमेटेड बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन किया. इसके अलावा, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स (एजीवी) से इंटीग्रेटेड एक नई कन्वेयर लाइन का भी उद्घाटन किया.

Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT के फिक्स्ड-बैटरी वेरिएंट को कंपनी ने 1.15 करोड़ रुपये (एक्स-फैक्ट्री) की कीमत पर उतारा है. यह ट्रक 10 साल या 9 लाख किमी के AMC समझौते, 95 प्रतिशत अपटाइम आश्वासन, टेलीमैटिक्स ट्रैकिंग और फ्लीट ऑपरेटरों के लिए अनुकूलित फाइनेंस समाधानों के साथ आता है.

Montra Electric (TI Clean Mobility Pvt. Ltd.) के अध्यक्ष अरुण मुरुगप्पन ने इसकी लॉन्च के दौरान कहा कि "विभिन्न क्षेत्रों में भारी-भरकम ट्रकों और विशेष रूप से निर्मित प्लेटफार्मों के लिए बैटरी स्वैपिंग जैसे इनोवेशन के साथ, कंपनी का लक्ष्य स्वच्छ परिवहन को फ्लीट संचालकों के लिए निर्बाध, विश्वसनीय और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना है."

Montra Rhino 5538 EV 4x2
Montra Rhino 5538 EV 4x2 (फोटो - Montra Electric)

वहीं दूसरी ओर, Montra Electric (TI Clean Mobility) के प्रबंध निदेशक जलज गुप्ता ने कहा कि, "बैटरी स्वैपिंग तकनीक की शुरुआत के साथ, भारत को सतत परिवहन के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की Montra Electric की यात्रा में यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है."

Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT के स्पेसिफिकेशन
नए Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 282 kWh की LFP बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो 375 bhp की पावर और 2000 Nm का टॉर्क उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ा गया है. सामान्य परीक्षण स्थितियों में एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज लगभग 198 किमी है.

इसमें 6-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT) और एक हेवी-ड्यूटी चेसिस का इस्तेमाल किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के ट्रेलरों के साथ संगत है और 55 टन के कुल संयुक्त भार को खींचने में सक्षम है.

Montra Rhino 5538 EV 4x2
Montra Rhino 5538 EV 4x2 (फोटो - Montra Electric)

Montra Rhino 5538 EV 4x2 TT के वेरिएंट्स
कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक ट्रक दो वेरिएंट्स में उतारा है, जिसमें फिक्स्ड बैटरी और बैटरी-स्वैप-केपेबल शामिल हैं. बैटरी-स्वैप क्षमता ट्रकों की लो-बैटरी को छह मिनट के भीतर बदलने में सक्षम बनाती है, जो पारंपरिक फास्ट-चार्जिंग तकनीक की तुलना में एक घंटे से भी कम समय है. ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वैप स्टेशन को प्रतिदिन 160 से अधिक स्वैप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

इसके साथ ही, इसमें ड्राइव-थ्रू कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, जो ट्रेलरों वाले ट्रकों को संभाल सकता है. कंपनी का नवनिर्मित बैटरी प्लांट पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और इसकी निगरानी महिलाओं के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा की जाने वाली है. एजीवी-सक्षम कन्वेयर लाइन के साथ, इस फेसेलिटी का उद्देश्य Montra Electric के मध्यम और भारी कमर्शियल व्हीकल रेंज की उत्पादन दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना है.

