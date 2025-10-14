ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई MINI Countryman JCW क्रॉसओवर, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Mini Countryman JCW All4 का एक्सटीरियर Countryman JCW के विशिष्ट अंदाज़ में, कंपनी ने इसे ज़्यादा रेसी Countryman वेरिएंट में ब्लैक-आउट ग्रिल और संशोधित फ्रंट बंपर के लिए चेकर्ड डिज़ाइन दिया गया है. Countryman JCW की बॉडी पर स्पोर्टी लाल हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें बंपर, ब्रेक कैलिपर और रूफ शामिल हैं. इसके अलावा इसमें 19-इंच के पांच-स्पोक अलॉय व्हील भी इस्तेमाल किए गए हैं.

बता दें कि इस क्रॉसओवर के इलेक्ट्रिक वर्जन, MINI Countryman Electric को बीते साल जुलाई माह में भारतीय बाजार में उतारा गया था. MINI Countryman JCW की बुकिंग 22 सितंबर से शुरू हो गई है. भारतीय बाजार में इस कार का निकटतम प्रतिद्वंद्वी Volkswagen Golf GTI है.

हैदराबाद: लग्जरी हैचबैक निर्माता कंपनी MINI India ने अपनी MINI Countryman JCW All4 को आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 64.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. यह मौजूदा जनरेशन की MINI Countryman का पहला ICE-वर्जन है, जिसे भारत में लॉन्च किया गया है.

कार के C-पिलर्स पर JCW बैजिंग दी गई है, और रियर सेक्शन की तरफ बड़ा रूफ स्पॉइलर, ब्लैक कलर में 'Countryman' लिखा हुआ, और क्वाड-एग्जॉस्ट सेटअप इसके लुक को एक स्पोर्टी अपील देते हैं. Countryman JCW को कुल तीन कलर ऑप्शन में उतारा गया है, जिनमें ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, लीजेंड ग्रे और मिडनाइट ब्लैक कलर शामिल हैं और रूफ व विंग मिरर रेड या ब्लैक कलर में फिनिश किए गए हैं.

Mini Countryman JCW All4 का इंटीरियर

वहीं कार के इंटीरियर पर नजर डालें तो, यहां रेड एम्बिएंट लाइटिंग और कंट्रास्ट स्टिचिंग के साथ एक ऑल-ब्लैक केबिन के ज़रिए थीम बरकरार रखी गई है. इसमें 9.4-इंच के गोलाकार OLED इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन में JCW-विशिष्ट ग्राफ़िक्स भी दिए गए हैं.

Mini Countryman JCW All4 के फीचर्स

कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो Countryman JCW में हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ, हेड्स-अप डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जर, ऑटो पार्क असिस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं.

Mini Countryman JCW All4 का पावरट्रेन

Countryman JCW मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस कार में 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 296 bhp की पावर और 400 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम जोड़ा गया है.

कंपनी का दावा है कि MINI Countryman JCW सिर्फ 5.4 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और इसकी अधिकतम रफ्तार 250 किमी/घंटा है. कंपनी का कहना है कि यह कार 15.4 किमी/लीटर का माइलेज प्रदान कर सकती है और इसमें मिलने वाला अडैप्टिव सस्पेंशन भी इस पैकेज का हिस्सा है.