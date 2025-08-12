ETV Bharat / technology

माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप इस साल बंद हो जाएगा. कंपनी ने यूज़र्स से डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए कोपायलट का उपयोग करने को कहा है.

microsoft lens app was launched in 2015.
माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप को 2015 में लॉन्च किया गया था. (Photo Credit: Microsoft)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2025 at 10:46 AM IST

हैदराबाद: अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो यह ख़बर आपके लिए काफी जरूरी हो सकती है. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेंस ऐप को बंद करने का ऐलान किया है. कंपनी ने कहा है कि वो धीरे-धीरे अपने इस ऐप को बंद कर रही है. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूज़र्स को किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप की जगह Microsoft 365 Copilot ऐप को यूज़ करने की सलाह दी है. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सपोर्ट पेज के जरिए इस ख़बर का ऐलान किया है.

लेंस ऐप का रिटायरमेंट टाइमलाइन

  • 15 सितंबर 2025 से लेंस ऐप को iOS और Android सपोर्ट वाले डिवाइस से धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया जाएगा.
  • 15 नवंबर 2025 को Lens ऐप को एप्पल के App Store और Google Play Store से हटा दिया जाएगा.
  • 15 दिसंबर 2025 के बाद से कोई भी यूज़र्स लेंस ऐप से डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं कर पाएंगे.
  • हालांकि, 15 दिसंबर 2025 के बाद भी आपके माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप अकाउंट में अगर पुराने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसे MyScans सेक्शन में जाकर देख सकते हैं.
Microsoft Lens App
माक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप (फोटो क्रेडिट: Google Play Store)

Microsoft Lens ऐप की जगह कौन?

लेंस ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट अपने इस ऐप को बंद कर देगा तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही इस सवाल का जवाब भी दिया है.

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूज़र्स से कहा कि वो अपने मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए Microsoft 365 Copilot ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ऐप में स्कैनिंग का फीचर इनबिल्ट है.

Copilot ऐप से स्कैन कैसे करें?

  • अपने मोबाइल पर Microsoft 365 Copilot ऐप खोलें
  • टॉप लेफ्ट कॉर्न में तीन लाइन वाला आइकन दबाकर मेन्यू खोलें
  • Create टैब को चुनें
  • उसके बाद Scan ऑप्शन चुनें और फिर डॉक्यूमेंट स्कैन करें
  • पुराने स्कैन देखने के लिए Create टैब में टॉप राइट कॉर्नर पर मौजूद फोल्डर आइकन पर क्लिक करें.

माइक्रोसॉफ्ट लेंस से पुराने स्कैन कैसे एक्सेस करें?

अब सवाल उठता है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट लेंस ऐप बंद हो जाएगा तो उसमें किए गए पुराने स्कैन्स दिखाई देंगे या नहीं? आप जब तक अपने फोन में लेंस ऐप को इंस्टॉल रखेंगे, तब तक आप MyScans सेक्शन में जाकर अपने पुराने स्कैन्स को देख सकेंगे. हालांकि, अगर आप ऐप अनइंस्टॉल करेंगे तो दोबारा से लेंस ऐप को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से हट चुका होगा.

आप लेंस ऐप में स्कैन किए गए पुराने डॉक्यूमेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट ऐप में भी देख सकते हैं. इसके लिए आईओएस और एंड्रॉयड यूज़र्स को अलग-अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो नीचे लिखे हुए हैं.

iOS यूज़र्स के लिए:

Cloud files: Create टैब में जाएं, उसके बाद फोल्डर आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद My Creations आएगा और उसमें आपके सभी पुराने स्कैन्स दिख जाएंगे.

Local files: Lens से जो स्कैन लोकली सेव हुए थे, वो Copilot ऐप में नहीं दिखाई देंगे.

Android यूज़र्स के लिए:

Cloud files: Create टैब में जाएं, उसके बाद फोल्डर आइकन में जाएं और फिर My Creations का पेज आएगा, जिसमें आपको सभी पुराने स्कैन्स दिख जाएंगे.

Local files: Copilot ऐप को All Files Access परमिशन दें, उसके बाद Create टैब में फोल्डर आइकन चुनें. उसके बाद आपको पुराने स्कैन्स दिखने लगेंगे.

ध्यान दें: VCF और OneNote फाइल्स Copilot ऐप में एक्सेस नहीं होंगी.

Copilot में कौन-कौन से Lens वाले फीचर्स नहीं हैं?

  • यूज़र्स डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए कोपायलट ऐप का यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन लेंस ऐप में कुछ ऐसे फीचर्स भी थे, जो कोपायलट ऐप में नहीं मिलेंगे. आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं.
  • स्कैन को डायरेक्ट OneNote, Word या PowerPoint में सेव करने की सुविधा नहीं मिलेगी.
  • बिजनेस कार्ड स्कैन करके OneNote में सेव करने की सुविधा नहीं मिलेगी.
  • डॉक्यूमेंट को आवाज़ में पढ़ने का फीचर नहीं मिलेगा.
  • इसके अलावा कोपायलट में लेंस ऐप की तरह - Immersive Reader का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा.
यह भी पढ़ें: Microsoft ने लॉन्च किया Copilot 3D, जानिए फ्री में 2D इमेज को 3D मॉडल में बदलने का प्रोसेस

