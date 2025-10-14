ETV Bharat / technology

आज से बंद हो जाएगा Windows 10 सपोर्ट, जानें अपने कंप्यूटर में Windows 11 इंस्टॉल करने का आसान तरीका

माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 10 को जुलाई 2015 में लॉन्च किया था. ( फोटो क्रेडिट: Microsoft/Windows blog )

हैदराबाद: अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो यह ख़बर आपके लिए काफी खास है. माइक्रोसॉफ्ट आज यानी 14 अक्टूबर 2025 से Windows 10 सपोर्ट देना बंद कर देगा. माइक्रोसॉफ्ट उन सभी डिवाइस पर पर ओवर द एयर सिक्योरिटी अपडेट्स देना बंद कर देगा, जो Windows 10 पर चल रहे हैं. इसका मतलब है कि विंडोज़ 10 पर चलने वाले सिस्टम में विडोज़ अपडेट्स मिलना बंद हो जाएगा, जिसके बाद उन डिवाइज़ पर सिक्योरिटी का खतरा होगा. ऐसे में यूज़र्स को अपने सिस्टम को नए विडोज़ यानी Windows 11 से अपडेट करना होगा.

Window 11 को इंस्टॉल कैसे करें?

हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल विंडोज एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स (Windows 10 Extended Security Updates (ESU) प्रोग्राम का ऐलान किया था. इस प्रोग्राम में जो यूज़र्स एनरोल करते हैं, उन्हें 2026 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे. अगर आपने इस प्लान में अपडेट किया है तो भी और नहीं किया है तो भी आपको Window 11 को अपने सिस्टम में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी. आइए हम आपको इसके स्टेप्स बताते हैं.