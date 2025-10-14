आज से बंद हो जाएगा Windows 10 सपोर्ट, जानें अपने कंप्यूटर में Windows 11 इंस्टॉल करने का आसान तरीका
आज से आपके पीसी में Windows 10 का सपोर्ट बंद हो जाएगा. आइए हम आपको Windows 11 को इंस्टॉल करने का तरीका बताते हैं.
Published : October 14, 2025 at 5:39 PM IST
हैदराबाद: अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो यह ख़बर आपके लिए काफी खास है. माइक्रोसॉफ्ट आज यानी 14 अक्टूबर 2025 से Windows 10 सपोर्ट देना बंद कर देगा. माइक्रोसॉफ्ट उन सभी डिवाइस पर पर ओवर द एयर सिक्योरिटी अपडेट्स देना बंद कर देगा, जो Windows 10 पर चल रहे हैं. इसका मतलब है कि विंडोज़ 10 पर चलने वाले सिस्टम में विडोज़ अपडेट्स मिलना बंद हो जाएगा, जिसके बाद उन डिवाइज़ पर सिक्योरिटी का खतरा होगा. ऐसे में यूज़र्स को अपने सिस्टम को नए विडोज़ यानी Windows 11 से अपडेट करना होगा.
Window 11 को इंस्टॉल कैसे करें?
हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल विंडोज एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स (Windows 10 Extended Security Updates (ESU) प्रोग्राम का ऐलान किया था. इस प्रोग्राम में जो यूज़र्स एनरोल करते हैं, उन्हें 2026 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे. अगर आपने इस प्लान में अपडेट किया है तो भी और नहीं किया है तो भी आपको Window 11 को अपने सिस्टम में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी. आइए हम आपको इसके स्टेप्स बताते हैं.
|स्टेप नंबर
|प्रोसेस / स्टेप का नाम
|विवरण
|1
|Settings खोलें
|अपने डिवाइस पर Start > Settings > Update & Security > Windows Update पर जाएं.
|2
|वैकल्पिक तरीका
|आप Windows Update शॉर्टकट पर टैप करके भी सीधे अपडेट पेज खोल सकते हैं.
|3
|अपडेट चेक करें
|Check for updates बटन पर क्लिक करें.
|4
|जरूरी अपडेट इंस्टॉल करें
|अगर मौजूदा Windows वर्जन (जैसे Windows 10) के लिए कोई अपडेट या फर्मवेयर उपलब्ध है, तो पहले उसे इंस्टॉल करें। उसके बाद प्रोसेस दोबारा शुरू करें.
|5
|Windows 11 इंस्टॉलेशन के लिए तैयारी
|डिवाइस तैयार होने के बाद, Windows 11 इंस्टॉलेशन का विकल्प दिखाई देगा.
|6
|डाउनलोड शुरू करें
|Download and install बटन पर क्लिक करें.
|7
|लाइसेंस एग्रीमेंट स्वीकार करें
|Software Licence Terms प्रॉम्प्ट आने पर Accept पर क्लिक करें और फिर Install पर क्लिक करें.
|8
|Windows Update पेज रिफ्रेश होगा
|इंस्टॉलेशन शुरू होते ही Windows Update पेज ऑटोमैटिकली रिफ्रेश होने लगेगा और अपग्रेड प्रोसेस दिखेगा.
|9
|रीस्टार्ट करें
|डाउनलोड और इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद Restart Now बटन पर क्लिक करें ताकि Windows 11 इंस्टॉलेशन पूरा हो सके.
इस बात का खास ध्यान रखें कि Windows 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका डिवाइस बार-बार रीस्टार्ट हो सकता है. आप ध्यान रखें कि आपका पीसी या लैपटॉप अपने-आप बूट-अप होना चाहिए. इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद यूज़र्स अपने डिवाइस में इंस्टॉल हुए नए Windows 11 में साइन-इन कर सकते हैं और डिवाइस को पहले की तरह Windows 11 के नए फीचर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं.
