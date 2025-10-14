ETV Bharat / technology

आज से बंद हो जाएगा Windows 10 सपोर्ट, जानें अपने कंप्यूटर में Windows 11 इंस्टॉल करने का आसान तरीका

आज से आपके पीसी में Windows 10 का सपोर्ट बंद हो जाएगा. आइए हम आपको Windows 11 को इंस्टॉल करने का तरीका बताते हैं.

Microsoft launched Windows 10 in July 2015.
माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 10 को जुलाई 2015 में लॉन्च किया था. (फोटो क्रेडिट: Microsoft/Windows blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 5:39 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो यह ख़बर आपके लिए काफी खास है. माइक्रोसॉफ्ट आज यानी 14 अक्टूबर 2025 से Windows 10 सपोर्ट देना बंद कर देगा. माइक्रोसॉफ्ट उन सभी डिवाइस पर पर ओवर द एयर सिक्योरिटी अपडेट्स देना बंद कर देगा, जो Windows 10 पर चल रहे हैं. इसका मतलब है कि विंडोज़ 10 पर चलने वाले सिस्टम में विडोज़ अपडेट्स मिलना बंद हो जाएगा, जिसके बाद उन डिवाइज़ पर सिक्योरिटी का खतरा होगा. ऐसे में यूज़र्स को अपने सिस्टम को नए विडोज़ यानी Windows 11 से अपडेट करना होगा.

Window 11 को इंस्टॉल कैसे करें?

हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल विंडोज एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स (Windows 10 Extended Security Updates (ESU) प्रोग्राम का ऐलान किया था. इस प्रोग्राम में जो यूज़र्स एनरोल करते हैं, उन्हें 2026 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे. अगर आपने इस प्लान में अपडेट किया है तो भी और नहीं किया है तो भी आपको Window 11 को अपने सिस्टम में अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी. आइए हम आपको इसके स्टेप्स बताते हैं.

स्टेप नंबरप्रोसेस / स्टेप का नामविवरण
1Settings खोलेंअपने डिवाइस पर Start > Settings > Update & Security > Windows Update पर जाएं.
2वैकल्पिक तरीकाआप Windows Update शॉर्टकट पर टैप करके भी सीधे अपडेट पेज खोल सकते हैं.
3अपडेट चेक करेंCheck for updates बटन पर क्लिक करें.
4जरूरी अपडेट इंस्टॉल करेंअगर मौजूदा Windows वर्जन (जैसे Windows 10) के लिए कोई अपडेट या फर्मवेयर उपलब्ध है, तो पहले उसे इंस्टॉल करें। उसके बाद प्रोसेस दोबारा शुरू करें.
5Windows 11 इंस्टॉलेशन के लिए तैयारीडिवाइस तैयार होने के बाद, Windows 11 इंस्टॉलेशन का विकल्प दिखाई देगा.
6डाउनलोड शुरू करेंDownload and install बटन पर क्लिक करें.
7लाइसेंस एग्रीमेंट स्वीकार करेंSoftware Licence Terms प्रॉम्प्ट आने पर Accept पर क्लिक करें और फिर Install पर क्लिक करें.
8Windows Update पेज रिफ्रेश होगाइंस्टॉलेशन शुरू होते ही Windows Update पेज ऑटोमैटिकली रिफ्रेश होने लगेगा और अपग्रेड प्रोसेस दिखेगा.
9रीस्टार्ट करेंडाउनलोड और इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद Restart Now बटन पर क्लिक करें ताकि Windows 11 इंस्टॉलेशन पूरा हो सके.

इस बात का खास ध्यान रखें कि Windows 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आपका डिवाइस बार-बार रीस्टार्ट हो सकता है. आप ध्यान रखें कि आपका पीसी या लैपटॉप अपने-आप बूट-अप होना चाहिए. इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद यूज़र्स अपने डिवाइस में इंस्टॉल हुए नए Windows 11 में साइन-इन कर सकते हैं और डिवाइस को पहले की तरह Windows 11 के नए फीचर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं.

