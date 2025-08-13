ETV Bharat / technology

Meta के टॉप AI एक्सपर्ट्स पर Microsoft की नज़र, तैयार किया करोड़ों का ऑफर पैकेज

माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे लोगों की छंटनी की है, लेकिन अब वो मेटा के एआई एक्सपर्ट्स को हायर करने की प्लानिंग कर रहा है.

Microsoft is hiring many AI Talent with Multimillion Dollar Offers
एआई टेक्नोलॉजी के लिए माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे नए लोगों को नौकरी दे रहा है (फोटो क्रेडिट: AP Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025

हैदराबाद: आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी यानी एआई की चर्चा, आजकल भारत से लेकर अमेरिका तक यानी पूरी दुनिया में हो रही है. दुनिया के लगभग सभी देश और टेक कंपनियां एआई की रेस में आगे बढ़ने में लगे हुए हैं. उन्हीं में से एक कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है, जो अमेरिका के साथ-साथ पूरी दुनिया की एक बड़ी कंपनी है. इस कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला है, लेकिन एआई की रेस में आगे बढ़ने के लिए कंपनी मेटा में मौजूद एआई एक्सपर्ट्स को करोड़ों रुपये का ऑफर दे रही है.

एआई टैलेंट के लिए मच रही इस होड़ से साफ पता चलता है कि अब एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में नहीं बल्कि टैलेंट के मामले में भी एक रेस या जंग का मैदान बन चुका है. बिजनेस इनसाइडर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट ने एक मोस्ट वांटेड लिस्ट तैयार की है. इस लिस्ट में कंपनी मेटा के टॉप एआई इंजीनियर्स और रिसर्चर्स के नाम, उनके पदों के नाम और उनकी लोकेशन्स शामिल हैं. माइक्रोसॉफ्ट इन लोगों को क्रिटिकल एआई टैलेंट मान रहा है. इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट इस मोस्ट वांटेड वाली लिस्ट में शामिल लोगों को महज 24 घंटे के अंदर करोड़ों रुपये का ऑफर दे सकती है.

मेटा के एआई एक्सपर्ट्स के लिए शानदार पैकेज

इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक मेटा में मौजूद कुछ खास एआई एक्सपर्ट्स के लिए तो माइक्रोसॉफ्ट मल्टी-मिलियन डॉलर साइनिंग बोनस भी दे रहा है. उधर, OpenAI के सीईओ Sam Altman भी मेटा के एआई टैलेंट को अपनी टीम यानी ChatGPT वाली टीम में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. सैम ने पहले ही जानकारी दी है कि मेटा के कुछ टॉप एआई एक्सपर्ट्स को $100 मिलियन तक का साइनिंग बोनस मिल सकता है, जबकि पूरा कंपेनशेसन पैकेज $250 मिलियन तक का भी हो सकता है.

अब इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट भी ओपनएआई से पीछे नहीं रहना चाहता है. वो भी एआई इनोवेशन में आगे बढ़ना चाहता है और उसका नेतृत्व करना चाहता है और उसके लिए उसे बहुत सारे एआई एक्सपर्ट्स की जरूरत है. इस कारण कंपनी $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू की तरफ बढ़ रही है. इस पूरे एआई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को Microsoft AI चीफ Mustafa Suleyman और CoreAI हेड Jay Parikh लीड कर रहे हैं. आपको बता दें कि Jay Parikh खुद पहले मेटा के इंजीनियरिंग हेड थे. अब उनके अंडर में एआई टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली एक डेडिकेटेड टीम है. अब वो मेटा से और भी एआई एक्सपर्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट में लाने में लगे हुए हैं.

एक तरह भर्ती और दूसरी तरफ छंटनी

माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे एआई एक्सपर्ट्स को नौकरी देने के लिए करोड़ों-अरबों रुपये खर्च तो कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर की बात करें तो कंपनी ने पिछले एक साल में लगभग 15,000 लोगों की नौकरियां खत्म कर दी हैं. जनवरी में कंपनी ने परफॉर्मेंस रिव्यू किया और अपने कुल स्टाफों की संख्या में से 1% स्टाफ को हटा दिया. उसके बाद मई में कंपनी ने 6000 से ज्यादा लोगों की नौकरी खत्म की. जून में 300 लोगों की नौकरी गई. इससे पहले 10,000 लोगों की नौकरी 2023 में भी गई थी.

लोगों की नौकरी के लिए खतरा बनता जा रहा एआई?

ऐसे में इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों के मन में सवाल उठने शुरू हो चुके हैं कि क्या एआई की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही है और क्या आने वाले वक्त में भी ऐसा ही हो सकता है? जब एआई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगा था कि इस टेक्नोलॉजी से लोगों की काफी मदद होगी और उनका जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव एंगल भी देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों की जॉब सिक्योरिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. कई इंडस्ट्री के लोगों के मन में डर समा गया है कि कहीं उनकी नौकरी भी मशीन और एआई टेक्नोलॉजी ना खा जाए. इस मामले में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ये लेयऑफ एक बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग अफर्ट है. हालांकि, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कि AI-driven automation भी लोगों की नौकरी जाने का एक बड़ा कारण है.

