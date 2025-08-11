हैदराबाद: माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एक नया और कमाल का मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम Copilot 3D है. इस नए एआई टूल की खास बात है कि यह किसी भी सिंपल 2डी इमेज को 3डी मॉडल में बदल सकता है. माइक्रोसॉफ्ट का यह नया फीचर Copilot Labs का हिस्सा है. Copilot Labs की बात करें तो इसमें आप नए आइडियाज़ को ट्राई कर सकते हैं. किसी भी कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप कोपायलट लैब्स में 3D डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं. इसकी खास बात है कि इसका सॉफ्टवेयर काफी आसान है और इसके लिए यूज़र्स को किसी भारी-भरकम सॉफ्टवेयर्स या टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता है.

अब इसी टूल के अंदर कंपनी ने Copilot 3D को लॉन्च किया है. इसकी खास बात है कि यूज़र्स इसी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ही दिन पहले कोपायलट में GPT-5 के जुड़ने का भी ऐलान किया था. GPT-5 OpenAI के द्वारा लॉन्च किया गया ChatGPT का लेटेस्ट वर्ज़न है. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट में ही एक नया Smart Mode भी लॉन्च किया था.

बहरहाल, Copilot 3D को माइक्रोसॉफ्ट ने मुफ्त में उपलब्ध कराया है. इसके लिए यूज़र्स को सिर्फ अपने माइक्रोसॉफ्ट या गूगल अकाउंट में साइन-इन करने की जरूरत होती है. कंपनी ने अपने यूज़र्स को सलाह दी है कि वो Copilot 3D का इस्तेमाल डेक्सटॉप कंप्यूटर पर ही करें, क्योंकि मोबाइल ब्राउज़र में इस्तेमाल करने से उन्हें इसके फीचर का फायदा उठाने में दिक्कत आ सकती हैं.

कैसे यूज़ करें Copilot 3D?

स्टेप 1: इस नए फीचर को इस्तेमाल करने यूज़र्स को पहले अपनी पसंदीदा ब्राउज़र खोलनी होगी.

स्टेप 2: उसके बाद Copilot.com खोलना होगा.

स्टेप 3: उसके बाद टॉप लेफ्ट साइड में जो साइडबार बटन है, उसपर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4: उसके बाद Labs सेक्शन में जाना होगा.

स्टेप 5: अब Copilot 3D के नीचे Try Now का ऑप्शन क्लिक करना होगा.

स्टेप 6: अब अपनी कोई साफ बैकग्राउंड वाली इमेज अपलोड करो (PNG या JPG, 10MB से कम साइज)

स्टेप 7: अब प्रोसेस कंप्लीट होने का इंतजार करना होगा और फिर आप अपना 3D मॉडल GLB फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ख्याल