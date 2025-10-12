ETV Bharat / technology

MG Windsor EV Inspire Edition और स्टैंडर्ड वर्जन में क्या है अंतर, जानें यहां

MG Widnsor EV Inspire Edition ( फोटो - MG Motor India )

Published : October 12, 2025

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor India ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक एमपीवी MG Windsor EV का नया Inspire Edition लॉन्च किया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को 16.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उतारा है. यह लोअर Windsor EV और ज़्यादा क्षमता वाली Windsor EV Pro के बीच रखा गया है. एंट्री-लेवल MG Windsor EV की शुरुआती कीमत लगभग 13.99 लाख रुपये है, और Pro मॉडल, जो रेंज की तलाश में है, लगभग 18.10 लाख रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. वहीं नए Inspire Edition के साथ, MG Motor स्पष्ट रूप से उन खरीदारों के लिए एक मध्यम श्रेणी का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एंट्री-लेवल वेरिएंट से ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन Windsor EV Pro तक सीमित नहीं रहना चाहते. यहां हम आपको इन दोनों कारों के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं. MG Windsor EV Inspire Edition vs Windsor EV: डिजाइन

डिज़ाइन की बात करें तो तीनों एडिशन की बॉडी संरचना और ओवरऑल डिजाइन एक जैसा है. Windsor EV का थोड़ा उठा हुआ स्टांस और बंद फ्रंट फेशिया, इसे एक विशिष्ट इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर पहचान देते हैं. हालांकि, Inspire Edition अन्य दो की तुलना में ज्यादा व्यक्तिगत सौंदर्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है. इस स्पेशल एडिशन को डुअल-टोन पेंट विकल्पों, रोज़-गोल्ड एक्सटीरियर एक्सेंट और सूक्ष्म Inspire बैजिंग के साथ आता है, जो परफॉर्मेंस विशिष्टता से ज़्यादा एक ब्रांडिंग स्टेटमेंट का काम करता है. ये फ़ीचर इसके मूल डिज़ाइन में कोई बदलाव किए बिना इसे थोड़ा ज़्यादा भावपूर्ण बनाते हैं. दूसरी ओर, Windsor EV Pro मॉडल प्रीमियम सौंदर्य में ज़्यादा पारंपरिक बना हुआ है.

MG Windsor EV Inspire Edition vs Windsor EV: इंटीरियर और फीचर्स

इसके केबिन के अंदर, स्टैंडर्ड Windsor EV में पैनोरमिक सनरूफ, विशाल टचस्क्रीन इंटरफ़ेस और कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Windsor EV के Pro वेरिएंट में हल्के इंटीरियर टोन और थोड़े ज़्यादा परिष्कृत मटीरियल फ़िनिश के साथ केबिन के माहौल को बेहतर बनाया गया है. इससे यह लंबी और आरामदायक ड्राइविंग के लिए उपयुक्त लगता है. वहीं Inspire Edition में बेस कॉन्फ़िगरेशन के मुकाबले ज़्यादा फंक्शनल टेक्नोलॉजी नहीं जोड़ी गई है, बल्कि इसमें जीवनशैली से जुड़े छोटे-छोटे फ़ीचर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इन स्पेशल एडिशन में विशेष रूप से ब्रांडेड सीट एलिमेंट्स, 3D फ्लोर मैट, एक इंटीग्रेटेड डैशकैम और सहायक उपकरण शामिल हैं, जो दैनिक उपयोगिता और केबिन निजीकरण को बढ़ाते हैं. MG Windsor EV Inspire Edition vs Windsor EV: स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो, Windsor EV Pro और अन्य दो एडिसन के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है. स्टैंडर्ड Windsor EV और Inspire Edition, दोनों में लगभग 38 kWh की समान बैटरी क्षमता का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी दावा की गई रेंज लगभग 331 किमी है. पावर आउटपुट भी लगभग 134 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसका मतलब है कि इन दोनों का वास्तविक ड्राइविंग व्यवहार लगभग समान होगा. हालांकि, MG Windsor EV Pro अपने बड़े 52.9 kWh बैटरी पैक और 449 किमी की काफ़ी ज़्यादा रेंज के साथ आता है. वहीं पावर जनरेशन की बात करें तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. अंतर इस्तेमाल योग्य रेंज और लंबे चार्जिंग अंतराल में है, जिससे Pro शहर-दर-शहर इस्तेमाल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है. यह भी पढ़ें: BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

