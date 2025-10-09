ETV Bharat / technology

MG Windsor EV का नया Inspire Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

MG Windsor EV का नया Inspire Edition हुआ लॉन्च ( फोटो - MG Motor India )

MG Windsor EV Inspire Edition का एक्सटीरियर इसके एक्सटीरियर की बात करें तो नए Inspire Edition में डुअल-टोन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पर्ल व्हाइट के साथ स्टारी ब्लैक रूफ, पिलर्स, अलॉय व्हील्स और ORVMs दिए गए हैं. इसमें एक कस्टम एक्सेसरी पैक भी दिया गया है, जिसमें फ्रंट, बंपर और दरवाजों पर रोज़ गोल्ड-एक्सेंटेड फिटिंग्स शामिल की गई हैं, और डी-पिलर्स पर अनोखी 'Inspire' बैजिंग लगाई गई है.

कंपनी ने जानकारी दी है कि MG Windsor EV Inspire Edition की केवल 300 यूनिट्स ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी, जिनकी शुरुआती कीमत 16.65 लाख रुपये रखी गई है, जबकि BaaS के साथ इसकी कीमत 9.99 लाख रुपये है. इस स्पेशल एडिशन को MG India की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए बुकिंग कराया जा सकता है.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor India ने अपनी इलेक्ट्रिक एमपीवी MG Windsor EV के लाइन-अप का विस्तार करते हुए एक नया Inspire Edition बाजार में उतारा है. इस स्पेशल एडिशन को इस ऑल-इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर के लॉन्च होने के एक साल पूरे होने और अब तक 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री के उपलक्ष्य में उतारा गया है.

MG Windsor EV Inspire Edition का इंटीरियर

वहीं, इंटीरियर की बात करें तो Windsor EV Inspire Edition के इंटीरियर में सांगरिया रेड कलर की सीट्स लगाई गई हैं. इसके हेडरेस्ट पर 'Inspire' की बैजिंग दी गई है. इसके अलावा, आपको पूरी तरह से ब्लैक कलर की फिनिशिंग और गोल्डेन कलर के एक्सेंट मिलते हैं, जिसमें एक ब्लैक सेंटर आर्मरेस्ट भी शामिल है.

MG Windsor EV का इंटीरियर (फोटो - MG Motor India)

MG Motor ने Windsor EV Inspire Edition के लिए नए इंफोटेनमेंट फीचर्स भी पेश किए हैं. इनमें 'वॉच वेलनेस' ऐप मिलता है, जो यूजर्स को मुख्य स्क्रीन पर वेलनेस-केंद्रित वीडियो की लाइब्रेरी देखने की अनुमति देता है. इसके अलावा, 'बुक माई सर्विस' का फीचर है, जो यूजर्स को मुख्य स्क्रीन के माध्यम से सर्विस अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में मदद करता है.

इसके अलावा, MG Windsor EV Inspire Edition में थीम वाले 3D मैट और कुशन, रियर सनशेड, 4K डैशकैम और लेदर की कवर जैसी एक्सेसरीज़ भी शामिल की गई हैं. कार के खरीदार इल्यूमिनेटेड सिल प्लेट्स और फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ के लिए एनिमेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं.

MG Windsor EV (फोटो - MG Motor India)

MG Windsor EV Inspire Edition की बैटरी और रेंज

नए Inspire Edition के पावर ट्रेन की बात करें तो यह स्पेशल एडिशन 38kWh वेरिएंट पर आधारित है, इसलिए इसमें एक सिंगल फ्रंट-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 134 bhp की पावर और 200Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. इसकी बैटरी फुल चार्ज होने पर करीब 332 किमी की रेंज प्रदान करती है.