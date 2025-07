ETV Bharat / technology

जल्द पेश होने वाली हैं MG IM5 और IM6 इलेक्ट्रिक कारें, मिलेगी 700 किमी से ज्यादा की रेंज - MG IM5 AND IM6 TO BE INTRODUCED

MG IM6 ( फोटो - MG Motor )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 13, 2025 at 1:35 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी MG Motor ने जानकारी दी है कि कंपनी 2025 Goodwood Festival of Speed में दो नई इलेक्ट्रिक कार MG IM5 और MG IM6 को पेश करने वाली है. ये दोनों नए मॉडल तकनीक-प्रधान इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की दिशा में MG Motor के प्रयासों का हिस्सा हैं. इसमें सबसे पहले MG IM5 का नाम है, जो कई कॉन्फ़िगरेशन - स्टैंडर्ड, लॉन्ग रेंज और परफॉर्मेंस - में पेश किया जाएगा. MG IM5 का पावरट्रेन

टॉप-स्पेक MG IM5 के पावरट्रेन की बात करें तो यह एक लॉन्ग रेंज वेरिएंट है, जिसमें 100kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो एक बार चार्ज करने पर 710 किमी तक की रेंज देने प्रदान कर सकती है. इसके साथ नए 800V चार्जिंग सिस्टम मिलता है, जो बैटरी को केवल 17 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है. MG IM5 (फोटो - MG Motor)

MG IM5 का परफॉर्मेंस वेरिएंट 3.2 सेकंड में शून्य से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, जो इसे अब तक की सबसे तेज़ MG कारों में से एक बनाता है. इसके साथ ही MG IM6 की बात करें तो यह इसी प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित एक बड़ा और ज़्यादा स्पेस वाला SUV वर्जन है. MG IM6 में 100kWh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और यह लॉन्ग रेंज, परफॉर्मेंस और एक विशेष लॉन्च एडिशन वेरिएंट में पेश किया गया है. MG IM6 का इंटीरियर (फोटो - MG Motor) MG IM5 और IM6 के फीचर्स

IM5 और IM6 दोनों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इनमें 26.3-इंच का बड़ा अल्ट्रा-HD डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ अतिरिक्त कार्यक्षमता के लिए 10.5-इंच का एक सेकेंडरी टचस्क्रीन भी दिया गया है. इसके अलावा, केबिन में एक पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर इन्सुलेशन के लिए डबल-लेमिनेटेड विंडो और 20-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम लगाया गया है, जिसमें छत पर लगे चार स्पीकर शामिल हैं. MG IM5 का इंटीरियर (फोटो - MG Motor) MG IM5 और IM6 के अन्य फीचर्स

इन दोनों में मिलने वाले अन्य तकनीकी फीचर्स की बात करें तो इनमें चार-मोड, वन-टच पार्क असिस्ट (360-डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक ड्राइविंग तकनीक का उपयोग करके) और IM5 पर बाई-डायरेक्शनल रियर-व्हील स्टीयरिंग मिलता है, जो टर्निंग रेडियस को 9.98 मीटर तक कम कर देता है. MG IM6 (फोटो - MG Motor) MG IM5 और IM6 की कीमत

MG Motor इन मॉडलों को 75kWh और 100kWh बैटरी के साथ, सिंगल और डुअल-मोटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में पेश कर रही है. MG IM5 रेंज की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 42.5 लाख रुपये (करीब 39,450 पाउंड) है, जबकि लॉन्ग रेंज और परफॉर्मेंस वेरिएंट की कीमत क्रमशः 48.5 लाख रुपये और 52.3 लाख रुपये है. इसके अलावा, बड़ी MG IM6 SUV की शुरुआती कीमत 51.8 लाख रुपये है, जबकि इसके परफॉर्मेंस वर्जन की कीमत 55.2 लाख रुपये और लॉन्च एडिशन की कीमत 57.3 लाख रुपये तक है.