ETV Bharat / technology

Meta का नया अपडेट: AI के साथ हुई बातचीत के आधार पर कस्टमाइज़ होगा Facebook और Instagram फीड

अब AI से की गई बातचीत भी तय करेगी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपको क्या दिखेगा. ( फोटो क्रेडिट: Meta )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 2, 2025 at 11:11 AM IST 3 Min Read