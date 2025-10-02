Meta का नया अपडेट: AI के साथ हुई बातचीत के आधार पर कस्टमाइज़ होगा Facebook और Instagram फीड
Meta अब आपकी AI बातचीत को समझकर Facebook और Instagram पर वही दिखाएगा जो आपकी पसंद से मेल खाता हो.
Published : October 2, 2025 at 11:11 AM IST
हैदराबाद: अगर आप फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) यूज़ करते हैं और हाल ही में मेटा एआई (Meta AI) से चैट की है तो अब आपके द्वारा की गई वो चैट सिर्फ टाइम पास नहीं होगी. मेटा ने एक नए फीचर का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक आपकी एआई चैट्स के आधार पर ही आपके सोशल मीडिया फीड और विज्ञापनों को पर्सनाइज़ किया जाएगा. इसका मतलब है अब आप मेटा एआई से जो भी चैट करेंगे, उसी के आधार पर आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल में फीड और विज्ञापनों को दिखाया जाएगा.
मेटा का नया अपडेट
मेटा का कहना है जैसे अभी तक यूज़र्स के लाइक, कमेंट, पोस्ट और सर्च हिस्ट्री के आधार पर फीड और विज्ञापन दिखाए जाते थे, वैसे ही अब एआई के साथ आपकी बातचीत को भी एक सिग्नल के तौर पर माना जाएगा और उसके हिसाब से आपके सोशल मीडिया फीड और उस पर दिखने वाले विज्ञापनों को कस्टमाइज़ किया जाएगा.
उदाहरण के तौर पर अगर आपने मेटा एआई से पूछा कि “बेस्ट ट्रैकिंग शूज़ कौन से हैं?”, तो आगे चलकर आपको हाइकिंग ग्रुप्स, ट्रेल्स वाली पोस्ट्स और ट्रैकिंग गियर के विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं. मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट में जानकारी दी है कि 7 अक्टूबर 2025 से लोगों को इस नए बदलाव का नोटिफिकेशन और ईमेल मिलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसे 16 दिसंबर 2025 से लागू किया जाएगा.
यूज़र्स के पास होगा कंट्रोल
मेटा ने कहा है कि यूज़र्स के पास कंट्रोल होगा कि वो क्या देखना चाहते हैं. इसका मतलब है कि यूज़र्स Ads Preferences और Feed Controls जैसे टूल्स से आप अपनी फीड को अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि एआई से की गई कुछ बातें पर्सनल हैं तो मेटा उन्हें विज्ञापनों और फीड को कस्टमाइज़ करने के लिए यूज़ नहीं करेगा. मेटा ने कहा है कि जैसे अभी तक यूज़र्स की हेल्थ, धर्म, पॉलिटिकल व्यूज़ जैसी सेंसिटिव बातों का इस्तेमाल विज्ञापनों को दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वैसे ही यूज़र्स की मेटा एआई से की गई पर्सनल बातों का इस्तेमाल भी विज्ञापनों और फीड को पर्सनलाइज़ करने के लिए नहीं किया जाएगा.
अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप को अकाउंट सेंटर से लिंक किया है तो एआई के साथ आपकी बातचीत का डेटा इन सभी प्लेटफॉर्म्स के बीच में शेयर किया जाएगा, लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप अकाउंट को लिंक नहीं किया है तो वहां की चैट्स मेटा की एआई लर्निंग से बाहर ही रहेंगी. अगर आप इस ख़बर बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको मेटा ब्लॉग और प्राइवेसी सेंटर को चेक करना चाहिए.