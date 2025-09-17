Meta Connect 2025 में दिखेंगी AI स्मार्ट ग्लासेस, Zuckerberg बोले– यही है अगला डिजिटल कदम
मेटा कंपनी Connect इवेंट में नई AI-बेस्ड स्मार्ट ग्लासेस पेश करने जा रही है, जो ह्ययूमन-कंप्यूटर इंटरैक्शन टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग होगी.
Published : September 17, 2025 at 5:40 PM IST
हैदराबाद: मेटा हर साल एनुअल डेवलपर इवेंट ‘Connect’ का आयोजन करता है. इस बार के इवेंट यानी Meta Connect 2025 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी छाई रहेगी. मेटा के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने इस इवेंट के पहले ही इशारा कर दिया है कि स्मार्ट ग्लासेस अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही नहीं बल्कि, इंसान और मशीन के रिश्ते को नए मुकाम तक पहुंचाने वाला वाला एक जरिया बनने वाला है.
पिछले साल कंपनी ने ओरियन नाम के एक एआर ग्लासेस का प्रोटोटाइप दिखाया था, जिसे मार्क ज़करबर्ग ने “अब तक के सबसे एडवांस्ड ग्लासेस” कहा था. हालांकि, वो प्रोडक्ट अभी बाज़ार में नहीं आया है. एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मेटा ऐसे स्मार्ट ग्लासेस को पेश कर सकता है, जिनमें छोटा डिस्प्ले होगा और यूज़र की कलाई पर पहने गए बैंड से कंट्रोल किया जा सकेगा.
मेटा एआई ग्लासेस का खास बातें
इन नए ग्लासेस में टाइम, मौसम, नोटिफिकेशन, फोटो प्रीव्यू, कैप्शन, स्पीच ट्रांसलेशन और Meta AI के जवाब दिखाने जैसी कई शानदार फीचर्स होंगे. इसके अलावा इन ग्लासेस को WhatsApp और Instagram जैसे ऐप्स से भी जोड़ा जा सकता है.
इनके अलावा मेटा अपने इस एनुअल इवेंट में Ray-Ban Meta ग्लासेस के नए वर्जन भी पेश कर सकता है, जिनमें यूज़र के आसपास के माहौल को समझने की AI क्षमता को पहले से बेहतर किया जा सकेगा. Ray-Ban Meta ग्लासेस के बारे में कंपनी ने बिक्री के रिकॉर्ड्स तो शेयर नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स की वजह से इनका रिस्पॉन्स उम्मीद से बेहतर रहा है.
मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि AI ग्लासेस ही वो जरिया बनेंगे जिससे “सुपरइंटेलिजेंस” को आम ज़िंदगी में लाया जा सकेगा. Meta अब सिर्फ वर्चुअल रियलिटी नहीं, बल्कि AI और AGI की दिशा में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. ज़करबर्ग अपना कीनोट संबोधन Connect इवेंट में 17 सितंबर को रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर देंगे, जो भारत में 18 सितंबर सुबह 5:30 बजे होगा.