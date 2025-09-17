ETV Bharat / technology

Meta Connect 2025 में दिखेंगी AI स्मार्ट ग्लासेस, Zuckerberg बोले– यही है अगला डिजिटल कदम

फ़ाइल फोटो- पिछले साल हुए Meta Connect कॉन्फ्रेंस में मार्क ज़करबर्ग ने Orion AR ग्लासेस पहने हुए दिखाई दिए थे. ( फोटो क्रेडिट: AP Photo )

Published : September 17, 2025

हैदराबाद: मेटा हर साल एनुअल डेवलपर इवेंट ‘Connect’ का आयोजन करता है. इस बार के इवेंट यानी Meta Connect 2025 में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी छाई रहेगी. मेटा के सीईओ मार्क ज़ुकरबर्ग ने इस इवेंट के पहले ही इशारा कर दिया है कि स्मार्ट ग्लासेस अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही नहीं बल्कि, इंसान और मशीन के रिश्ते को नए मुकाम तक पहुंचाने वाला वाला एक जरिया बनने वाला है. पिछले साल कंपनी ने ओरियन नाम के एक एआर ग्लासेस का प्रोटोटाइप दिखाया था, जिसे मार्क ज़करबर्ग ने “अब तक के सबसे एडवांस्ड ग्लासेस” कहा था. हालांकि, वो प्रोडक्ट अभी बाज़ार में नहीं आया है. एसोसिएट प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मेटा ऐसे स्मार्ट ग्लासेस को पेश कर सकता है, जिनमें छोटा डिस्प्ले होगा और यूज़र की कलाई पर पहने गए बैंड से कंट्रोल किया जा सकेगा. मेटा एआई ग्लासेस का खास बातें