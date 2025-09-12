ETV Bharat / technology

Instagram Reels बना भारत का No.1 शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, YouTube और TV को छोड़ा पीछे: Meta

Instagram Reels ने भारत में वीडियो एंगेजमेंट और ब्रांड डिस्कवरी में YouTube और TV को भी पीछे छोड़ दिया है. ( फोटो क्रेडिट: AP )

हैदराबाद: Meta ने हाल ही में एक स्टडी के जरिए दावा किया है इंस्टाग्राम रील्स अब भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है. दरअसल, इंस्टाग्राम रील्स ने भारत में अपने पांच साल पूरे कर लिए हैं और इसी मौके पर मेटा ने अपनी इस स्टडी के जरिए इंस्टाग्राम रील्स की भारत में इस उपलब्धि का खुलासा किया है. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

मेटा ने यह दावा IPSOS द्वारा की गई इस स्टडी के आधार पर किया है. IPSOS ने देशभर के 33 शहरों से 3,500 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की. इस बातचीत के आधार पर यूज़र्स की पसंद, उनकी वीडियो देखने की आदतें और रील्स की कल्चरल इंपैक्ट को समझा गया. इस स्टडी से आई रिपोर्ट से समझ में आया कि भारत में शॉर्ट वीडियो अब डेली वीडियो कंजम्पशन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है.

92% लोगों की पहली पसंद रील्स

97% लोगों ने बताया कि वो हर दिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो देखते हैं. इन 97% लोगों में से 92% लोगों ने बताया कि शॉर्ट वीडियो देखने के लिए उनकी पहली पसंद इंस्टाग्राम रील्स है. खास बात ये है कि Gen Z और हाई-इंकम ग्रुप्स (NCCS A और B) में Reels सबसे ज़्यादा पॉपुलर है.

मेटा ने ये भी कहा है कि उनका शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यानी रील्स अब ब्रांड डिस्कवरी के लिए भी नंबर-1 प्लेटफॉर्म बन चुका है. मेटा ने स्टडी के आधार पर दावा किया है कि 80% भारतीय यूज़र्स ने माना है कि वो किसी भी नए ब्रांड्स को सबसे पहले मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर ही देखते हैं. इसके अलावा रील्स पर चलने वाले विज्ञापनों का परफॉर्मेंस भी शानदार है. ये विज्ञापन लंबे वीडियो विज्ञापन के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा ब्रांड रिकॉल और 4 गुना बेहतर मैसेज एसोसिएशन देते हैं. इसके अलावा मेटा का दावा है कि जब ब्रांड मैट्रिक्स को बढ़ाने की बात आती है तो इंस्टाग्राम रील्स पर आने वाले विज्ञापन 1.5 गुना ज्यादा असरदार होते हैं.