Instagram Reels बना भारत का No.1 शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, YouTube और TV को छोड़ा पीछे: Meta

Meta के मुताबिक Instagram Reels अब भारत में शॉर्ट वीडियो देखने और ब्रांड खोजने के लिए सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म बन चुका है.

Instagram Reels has surpassed YouTube and TV in video engagement and brand discovery in India.
Instagram Reels ने भारत में वीडियो एंगेजमेंट और ब्रांड डिस्कवरी में YouTube और TV को भी पीछे छोड़ दिया है. (फोटो क्रेडिट: AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2025 at 11:54 AM IST

हैदराबाद: Meta ने हाल ही में एक स्टडी के जरिए दावा किया है इंस्टाग्राम रील्स अब भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म बन चुका है. दरअसल, इंस्टाग्राम रील्स ने भारत में अपने पांच साल पूरे कर लिए हैं और इसी मौके पर मेटा ने अपनी इस स्टडी के जरिए इंस्टाग्राम रील्स की भारत में इस उपलब्धि का खुलासा किया है. आइए हम आपको इस ख़बर की डिटेल्स बताते हैं.

मेटा ने यह दावा IPSOS द्वारा की गई इस स्टडी के आधार पर किया है. IPSOS ने देशभर के 33 शहरों से 3,500 से ज़्यादा लोगों से बातचीत की. इस बातचीत के आधार पर यूज़र्स की पसंद, उनकी वीडियो देखने की आदतें और रील्स की कल्चरल इंपैक्ट को समझा गया. इस स्टडी से आई रिपोर्ट से समझ में आया कि भारत में शॉर्ट वीडियो अब डेली वीडियो कंजम्पशन का सबसे बड़ा जरिया बन गया है.

92% लोगों की पहली पसंद रील्स

97% लोगों ने बताया कि वो हर दिन किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो देखते हैं. इन 97% लोगों में से 92% लोगों ने बताया कि शॉर्ट वीडियो देखने के लिए उनकी पहली पसंद इंस्टाग्राम रील्स है. खास बात ये है कि Gen Z और हाई-इंकम ग्रुप्स (NCCS A और B) में Reels सबसे ज़्यादा पॉपुलर है.

मेटा ने ये भी कहा है कि उनका शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म यानी रील्स अब ब्रांड डिस्कवरी के लिए भी नंबर-1 प्लेटफॉर्म बन चुका है. मेटा ने स्टडी के आधार पर दावा किया है कि 80% भारतीय यूज़र्स ने माना है कि वो किसी भी नए ब्रांड्स को सबसे पहले मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर ही देखते हैं. इसके अलावा रील्स पर चलने वाले विज्ञापनों का परफॉर्मेंस भी शानदार है. ये विज्ञापन लंबे वीडियो विज्ञापन के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा ब्रांड रिकॉल और 4 गुना बेहतर मैसेज एसोसिएशन देते हैं. इसके अलावा मेटा का दावा है कि जब ब्रांड मैट्रिक्स को बढ़ाने की बात आती है तो इंस्टाग्राम रील्स पर आने वाले विज्ञापन 1.5 गुना ज्यादा असरदार होते हैं.

मेटा ने मार्केटर्स को दी सलाह

मेटा ने मार्केटर्स को सलाह दी है कि रील्स की पूरी और असली पोटेंशियल का फायदा उठाने के लिए उन्हें ऐसे क्रिएटिव्स बनाने चाहिए जो खासतौर पर रील्स के फॉर्मेट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इसके अलावा मेटा ने ये भी बताया कि, क्रिएटर्स के साथ कोलैब करके कंटेंट को कल्चरल टच और ऑथेंटिसिटी देना भी ज़रूरी है.

मेटा ने IPSOS की स्टडी के आधार पर दावा किया कि, रील्स पर क्रिएटर एंगेजमेंट भी बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले करीब 33% ज़्यादा है. मेटा का कहना है कि यूज़र्स इंस्टाग्राम रील्स पर यूज़र्स यहां फैशन, ट्रेंड्स, मेकअप और म्यूजिक जैसी कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं. मेटा के मुताबिक, फैशन से जुड़े वीडियो Reels पर 40%, ब्यूटी और मेकअप वाले 20%, और म्यूजिक/मूवीज़ वाले 16% ज्यादा कंटेंट देखे जाते हैं.

मेटा के इस रिपोर्ट को जानने के बाद समझ में आता है कि इंस्टाग्राम रील्स अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि ब्रांड्स और क्रिएटर्स के लिए एक पावरफुल टूल और बिजनेस को बढ़ाने का पसंदीदा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है.

