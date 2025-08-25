ETV Bharat / technology

Meta ने Midjourney के साथ की पार्टनरशिप, मिलकर बनाएंगे AI Image और AI Video टूल्स - META AI VIDEO

मेटा ने एआई वीडियो और और एआई इमेज के लिए एडवांस एआई मॉडल्स बनाने के लिए मिडजर्नी के साथ पार्टनरशिप की है.

Meta will collaborate with Midjourney to develop advanced AI models.
मेटा मिडजर्नी के साथ मिलकर बनाएगा एडवांस एआई मॉडल (फोटो क्रेडिट: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने एडवांस एआई मॉडल्स बनाने के लिए एक नई और बड़ी घोषणा की है. कंपनी ने बीते शनिवार को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिजर्स लैब मिडजर्नी के साथ एक टेक्निकल पार्टनरशिप की घोषणा की है. इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियों की रिसर्च टीम्स मिलकर काम करेंगे और एडवांस एआई टूल्स बनाएंगे, जिससे एडवांस एआई वीडियो और एआई इमेज बनाई जा सके.

मेटा ने यह भी जानकारी दी है कि वह मिडजर्नी की टेक्नोलॉजी को अपने फ्यूचर के एआई मॉडल्स और प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस करेगा. हालांकि, अभी तक इस बात की साफतौर पर जानकारी नहीं मिली है कि मेटा एआई यूज़र्स सीधे मिडजर्नी की टेक्नोलॉजी से एआई इमेज या एआई वीडियो बना पाएंगे या नहीं. मेटा के चीफ एआई ऑफिसर Alexandr Wang ने थ्रेड पोस्ट पर इस पार्टनरशिप को टेक्निकल पार्टनरशिप बताया है. उन्होंने कहा कि यह कदम ज्ञान शेयर करने और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से उठाया गया है. Wang ने यह भी संकेत दिया कि Meta भविष्य में अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप करेगा.

मेटा औप मिडजर्नी के रिएक्शन्स

उन्होंने कहा, “Meta को बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा -जिसमें विश्वस्तरीय प्रतिभा, महत्वाकांक्षी कंप्यूटिंग रोडमैप और उद्योग के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ सहयोग शामिल है.”

X (पुराना नाम ट्विटर) पर Midjourney के CEO David Holz ने कहा, "यह पार्टनरशिप उनकी तकनीक को कई दर्शकों तक पहुंचाएगी. उन्होंने यह भी क्लियर किया कि मेटा को इस पार्टनरशिप के तहत कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई है. हम एक स्वतंत्र, समुदाय-समर्थित रिसर्च लैबोरटरी हैं, जिसके कोई इन्वेस्टर्स नहीं हैं. हम ऐसे मानवीय भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां हम सभी एक ‘मिड-जर्नी’ में हैं.”

यह पार्टनरशिप मेटा के एआई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इमेज जनरेशन के क्षेत्र में Google Gemini और OpenAI ChatGPT जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में Meta अब तक पीछे रहा है. साथ ही, Meta ने अभी तक कोई वीडियो जनरेशन मॉडल जारी नहीं किया है. हालांकि, अब इस पार्टनरशिप की वजह से मेटा एक शानदार एआई वीडियो जनरेशन टूल भी लॉन्च कर सकता है. गौरतलब है कि जून में Midjourney ने अपना पहला वीडियो जनरेशन मॉडल V1 लॉन्च किया था.

हैदराबाद: फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने एडवांस एआई मॉडल्स बनाने के लिए एक नई और बड़ी घोषणा की है. कंपनी ने बीते शनिवार को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस रिजर्स लैब मिडजर्नी के साथ एक टेक्निकल पार्टनरशिप की घोषणा की है. इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनियों की रिसर्च टीम्स मिलकर काम करेंगे और एडवांस एआई टूल्स बनाएंगे, जिससे एडवांस एआई वीडियो और एआई इमेज बनाई जा सके.

मेटा ने यह भी जानकारी दी है कि वह मिडजर्नी की टेक्नोलॉजी को अपने फ्यूचर के एआई मॉडल्स और प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस करेगा. हालांकि, अभी तक इस बात की साफतौर पर जानकारी नहीं मिली है कि मेटा एआई यूज़र्स सीधे मिडजर्नी की टेक्नोलॉजी से एआई इमेज या एआई वीडियो बना पाएंगे या नहीं. मेटा के चीफ एआई ऑफिसर Alexandr Wang ने थ्रेड पोस्ट पर इस पार्टनरशिप को टेक्निकल पार्टनरशिप बताया है. उन्होंने कहा कि यह कदम ज्ञान शेयर करने और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से उठाया गया है. Wang ने यह भी संकेत दिया कि Meta भविष्य में अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ भी पार्टनरशिप करेगा.

मेटा औप मिडजर्नी के रिएक्शन्स

उन्होंने कहा, “Meta को बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा -जिसमें विश्वस्तरीय प्रतिभा, महत्वाकांक्षी कंप्यूटिंग रोडमैप और उद्योग के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ सहयोग शामिल है.”

X (पुराना नाम ट्विटर) पर Midjourney के CEO David Holz ने कहा, "यह पार्टनरशिप उनकी तकनीक को कई दर्शकों तक पहुंचाएगी. उन्होंने यह भी क्लियर किया कि मेटा को इस पार्टनरशिप के तहत कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई है. हम एक स्वतंत्र, समुदाय-समर्थित रिसर्च लैबोरटरी हैं, जिसके कोई इन्वेस्टर्स नहीं हैं. हम ऐसे मानवीय भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं, जहां हम सभी एक ‘मिड-जर्नी’ में हैं.”

यह पार्टनरशिप मेटा के एआई क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इमेज जनरेशन के क्षेत्र में Google Gemini और OpenAI ChatGPT जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में Meta अब तक पीछे रहा है. साथ ही, Meta ने अभी तक कोई वीडियो जनरेशन मॉडल जारी नहीं किया है. हालांकि, अब इस पार्टनरशिप की वजह से मेटा एक शानदार एआई वीडियो जनरेशन टूल भी लॉन्च कर सकता है. गौरतलब है कि जून में Midjourney ने अपना पहला वीडियो जनरेशन मॉडल V1 लॉन्च किया था.

For All Latest Updates

TAGGED:

MIDJOURNEYAI MODELSAI IMAGEAI VIDEOMETA AI VIDEO

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.