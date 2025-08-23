ETV Bharat / technology

Instagram पर Reels को सीरीज में कैसे जोड़ें? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका - HOW TO MAKE A REEL SERIES ON INSTA

Instagram ने नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे क्रिएटर्स अब अपनी Reels को एक सीरीज में लिंक करके शेयर कर सकते हैं.

Instagram Makes It Easier to Follow Series with ‘Link a Reel’ Update
इंस्टाग्राम रील्स बनाने वालों के लिए नया फीचर (फोटो क्रेडिट: Instagram for Creators)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 3:08 PM IST

हैदराबाद: अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं तो आपके लिए मेटा ने एक नया और कमाल का फीचर लॉन्च किया है. आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप किसी रील्स को कई पार्ट्स में बनाने चाहते हैं और सोचते हैं कि सभी पार्ट्स एक ही जगह पर दिख जाए तो उससे दर्शकों को और भी मजा आएगा और आपके व्यूज़ और इंगेंजमेंट्स भी बढ़ेंगे. अब आप ऐसा कर सकते हैं. मेटा ने इसके लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘Link a Reel’ है. इस फीचर के जरिए कोई भी क्रिएटर अपनी Reels को एक सीरीज में जोड़ सकता है, ताकि ऑडियंस को रील्स के माध्यम से आपकी पूरी कहानी समझ में आए और बार-बार फीड में स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े. आइए हम आपको इस नए फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं.

कैसे करें Reel को लिंक एक सीरीज़ में?

  • Instagram को अपने फोन में खोलें
  • नीचे दिए गए + बटन पर टैप करो
  • ‘Post’ सेक्शन में जाकर Reel सेलेक्ट या क्रिएट करो
  • एडिट करने के बाद ‘Next’ पर टैप करो
  • Caption बॉक्स के नीचे “Link a reel” का ऑप्शन मिलेगा — उस पर टैप करो
  • जिस Reel को लिंक करना है, उसे चुनो (एक बार में एक ही Reel लिंक हो सकती है)
  • लिंक की गई Reels को एक टाइटल दो — 15 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर टाइटल नहीं दिया तो Instagram खुद इसे “Linked reel” नाम दे देगा
  • OK दबाओ और फिर “Share” कर दो

ऊपर बताए गए प्रोसेसर के जरिए आप बहुत सारी रील्स को अपलोड करने से पहले ही एक सीरीज में लिंक कर सकते हैं. अब हम आपको वो प्रोसेस बताते हैं, जिसके जरिए आप पहले से पोस्ट हो चुकी रील को लिंक कर सकते हैं. उसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

अगर Reel पहले से पोस्ट हो चुकी है और अब लिंक करना है?

  • Instagram को अपने फोन में खोलें
  • अपनी फीड में जाओ
  • जिस Reel को लिंक करना है, उसे सेलेक्ट करो
  • ऊपर दाईं तरफ तीन डॉट्स पर टैप करो
  • नीचे स्क्रॉल करके “Link a reel” सेलेक्ट करो

Linked Reel को एडिट कैसे करें?

  • जिस Reel को एडिट करना है, उसे खोलें और तीन डॉट्स पर टैप करो
  • “Edit linked reel” सेलेक्ट करो
  • “Change reel below” पर टैप करके दूसरी Reel चुनें
  • अगर लिंक हटाना है तो “Unlink” पर टैप करो
  • फिर से नई Reel लिंक करने के लिए ऊपर बताए गए स्टेप्स फॉलो करो

इंस्टाग्राम के इस नए फीचर की मदद से अगर आप अब कोई स्टोरीटेलिंग कर रहे हैं, या किसी टॉपिक को पार्ट्स में समझा रहे हैं तो हर आप हर रील को एक के बाद एक लिंक कर सकते हैं. आप इस फीचर के जरिए पुरानी और नई किसी भी रील को लिंक कर सकते हैं. इस फीचर में आपको रील को एडिट या Unlink करने का भी ऑप्शन मिलेगा. अगर आपने कोई Reel unlink कर दी, तो वो पहले वाली रील से हट जाएगी और वहां शो नहीं होगी.

