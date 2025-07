ETV Bharat / technology

अब 'Astronaut' बनो या बनो 'Superman', Meta ने पेश किया नया 'Imagine Me AI' फीचर - IMAGINE ME AI FEATURE OF META

Imagine Me AI फीचर को मेटा द्वारा 2024 में पेश किया गया था ( फोटो - Meta )

July 18, 2025

हैदराबाद: टेक दिग्गज Meta ने अंततः अपने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर Imagine Me को भारत में विस्तारित कर दिया है, जिससे यूजर्स WhatsApp, Instagram और Facebook Messenger पर Meta AI चैटबॉट के माध्यम से अपनी तस्वीरों को अनुकूलित और रीस्टाइल कर सकते हैं. यह नया फ़ीचर यूजर्स को टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके अपनी सेल्फी को किसी भी Art रूप में बदलने में सक्षम बनाता है. उदाहरण के लिए, कोई यूजर अपनी तस्वीर को 90 के दशक के रॉकस्टार या कॉमिक बुक हीरो में बदल सकता है. Meta ने 2024 में Meta AI के ज़रिए WhatsApp, Instagram और Facebook Messenger के लिए 'Imagine Me' फ़ीचर पेश किया था, लेकिन यह अमेरिका और यूरोप समेत कुछ ही देशों में उपलब्ध था. अब यह फ़ीचर भारत में भी आ गया है. Imagine Me, यूजर्स द्वारा दिए गए टेक्स्ट संकेतों के आधार पर चित्र बनाने के लिए चेहरे की पहचान और वैयक्तिकरण एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई यूजर "मुझे समुद्र में एक कछुए के रूप में कल्पना करें" का संकेत देता है, तो AI फीचर यूजर की समुद्र में अन्य समुद्री जीवों के साथ तैरती हुई इमेज बता देता है.

फेसबुक मैसेंजर में Imagine Me AI फीचर (फोटो - Meta) कैसे करें Imagine Me फीचर का इस्तेमाल

Meta द्वारा दिए जा रहे Imagine Me AI फीचर का इस्तेमाल करने के लिए, यूजर्स Instagram मैसेज, Facebook Messenger या WhatsApp पर जाना होगा और व्यक्तिगत या ग्रुप चैट में @Meta AI के साथ बातचीत शुरू कर सकते है और फिर 'Imagine Me As…' के साथ प्रॉम्प्ट शुरू किया जा सकता है. पहली बार इस्तेमाल करने वालों को Meta AI को अलग-अलग अवतारों में सटीक चित्रण बनाने में मदद करने के लिए अपनी कुछ सेल्फ़ी अपलोड करनी होंगी. तस्वीरें अपलोड होने के बाद, यूजर को 'Generate' पर क्लिक करके AI द्वारा जनरेटेड एक तस्वीर बना सकते हैं, जिसमें यूजर की समानता और दिए गए टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिखाई देंगे. यूजर्स के पास 'Imagine Me' टाइप करने के बाद स्थिति, विचार या शैली लिखने का विकल्प होता है, जैसे: मुझे एक शाही माहौल में कल्पना कीजिए

मुझे जीरो-ग्रैविटी डांस बैटल में कल्पना कीजिए

मुझे एक शुतुरमुर्ग के साथ कल्पना कीजिए

मुझे एक बांस के जंगल में एक पांडा के साथ कल्पना कीजिए

मुझे एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में कल्पना कीजिए

खास बात यह है कि यूजर द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों को Meta AI सेटिंग्स में कभी भी अपडेट या डिलीट किया जा सकता है. इसके अलावा, यूजर अपनी पसंद के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं भी प्रबंधित कर सकते हैं, तस्वीरें दोबारा ले सकते हैं या इस सुविधा को बंद भी कर सकते हैं.