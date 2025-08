हैदराबाद: आजकल इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स का बोलबाला चल रहा है. क्रिएटर्स लगातार नए वीडियो बनाते हैं, जिन्हें रील्स कहा जाता है और उन्हें दर्शक देख-देख कर वायरल कर देते हैं. इंस्टाग्राम भी अपने क्रिएटर्स के लिए लगातार नए फीचर्स को लॉन्च करते रहता है. इस बार इंस्टाग्राम ने अपने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कुछ नए इनसाइट्स फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनके जरिए रील बनाने वाले क्रिएटर्स को अपनी वीडियोज़ के बारे में जानकारियां मिलेंगी. आइए हम आपको इस फीचर के बारे में बताते हैं.

इंस्टाग्राम के द्वारा रील बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए लॉन्च किए गए नए इनसाइट्स फीचर्स की मदद से उन्हें उनके दर्शकों की पसंद, उनकी आदतों और नए फॉलोअर्स को जोड़ने वाले पोस्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी. इन फीचर्स के नाम - Like Insights for Reels and Carousels, Post-Level Demographics, Top Follower Drivers, और Viewers Metric हैं. इन तीनों इनसाइट्स फीचर्स के अलग-अलग काम हैं, जिनके जरिए क्रिएटर्स को अपने दर्शकों का स्वभाव समझने में आसानी होगी. आइए हम आपको इन तीनों के बारे में अलग-अलग बताते हैं.

इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए नए फीचर्स

Like Insights for Reels and Carousels: क्रिएटर्स ने अगर कोई फोटो वाला Carousels पोस्ट किया है, तो लाइक इनसाइट्स फीचर से उन्हें पता तलेगा कि किस फोटो पर ज्यादा लाइक आए और लोग किस स्लाइड पर सबसे ज्यादा देर तक रुके. इससे क्रिएटर्स को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनके पोस्ट का कौनसा हिस्सा सबसे ज्यादा मजेदार और दमदार था.

Post-Level Demographics: इस नए फीचर की मदद से क्रिएटर्स को हर रील या पोस्ट को देखने वाले दर्शकों की उम्र, देश और जेंडर जैसी कुछ खास डिटेल्स मिल सकती है. आपको याद होगा कि पहले यह जानकारी क्रिएटर्स के पूरे अकाउंट इनसाइट्स के रूप में मिलती थी, लेकिन अब उनके स्पेसिफिक पोस्ट या रील के लिए भी ये जानकारी मिलेगी. इससे क्रिएटर्स को यह समझ में आएगा कि उनके किन दर्शकों को किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है.

Top Follower Drivers: इस फीचर के जरिए क्रिएटर्स को पता चलेगा कि उनके किस पोस्ट या रील्स के जरिए सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आए. इस जानकारी को क्रिएटर्स फॉलोअर्स वाले इनसाइट्स सेक्शन में देख सकते हैं.

Viewers Metric: इस नए फीचर से क्रिएटर्स को पता चलेगा कि किसी कंटेंट को कुल कितने लोगों ने देखा, भले ही उसे लाइक या शेयर ना किया गया हो. इस फीचर की खास बात है कि यह सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कोई पोस्ट कितने लोगों तक पहुंचा, बल्कि यह देखता है कि किसी पोस्ट को वाकई कितने लोगों ने देखा.