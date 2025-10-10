ETV Bharat / technology

अब हिंदी में भी बोलेंगी फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स! Meta का नया एआई फीचर हुआ लाइव

Meta ने इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स में हिंदी वॉयस ट्रांसलेशन फीचर जोड़ा है. ( फोटो क्रेडिट: Meta )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 10, 2025 at 11:45 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: अब फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स सिर्फ देखने में ही सुनने में भी काफी मज़ेदार होने वाली है. मेटा ने अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रील्स ट्रांसलेशन फीचर को अपडेट किया है. मेटा का रील्स ट्रांसलेशन फीचर अब हिंदी और पुर्तगाली जैसी भाषाओं में भी काम करेगा. इसका मतलब है कि अब आप रील्स को मेटा एआई की मदद से अपनी ही आवाज़ में दूसरी भाषा में डब कर सकते हैं. दरअसल, मेटा ने पहले अपने इस फीचर को सिर्फ इंग्लिश और स्पैनिश भाषा में ही लॉन्च किया था, लेकिन अब मेटा ने इस फीचर को ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इंस्टाग्राम के हेड ए़डम मोसेरी ने खुद एक वीडियो में इसका डेमो दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ही आवाज़ को एआई से हिंदी, स्पैनिश और पुर्तगाली में डब किया. इस रील में एडम की आवाज़ हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में भी काफी असली और नेचुरल लगी.