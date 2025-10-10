अब हिंदी में भी बोलेंगी फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स! Meta का नया एआई फीचर हुआ लाइव
Meta ने Reels में एआई वॉयस ट्रांसलेशन फीचर शुरू किया है, जिससे क्रिएटर्स अपनी आवाज़ में हिंदी और पुर्तगाली में वीडियो डब कर सकेंगे.
Published : October 10, 2025 at 11:45 AM IST
हैदराबाद: अब फेसबुक और इंस्टाग्राम रील्स सिर्फ देखने में ही सुनने में भी काफी मज़ेदार होने वाली है. मेटा ने अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रील्स ट्रांसलेशन फीचर को अपडेट किया है. मेटा का रील्स ट्रांसलेशन फीचर अब हिंदी और पुर्तगाली जैसी भाषाओं में भी काम करेगा. इसका मतलब है कि अब आप रील्स को मेटा एआई की मदद से अपनी ही आवाज़ में दूसरी भाषा में डब कर सकते हैं.
दरअसल, मेटा ने पहले अपने इस फीचर को सिर्फ इंग्लिश और स्पैनिश भाषा में ही लॉन्च किया था, लेकिन अब मेटा ने इस फीचर को ग्लोबली रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इंस्टाग्राम के हेड ए़डम मोसेरी ने खुद एक वीडियो में इसका डेमो दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ही आवाज़ को एआई से हिंदी, स्पैनिश और पुर्तगाली में डब किया. इस रील में एडम की आवाज़ हिंदी समेत दूसरी भाषाओं में भी काफी असली और नेचुरल लगी.
Lip-sync फीचर का यूज़ कैसे करें?
मेटा का कहना है कि यह फीचर सिर्फ आवाज़ ट्रांसलेट नहीं करता, बल्कि आपकी टोन और एक्सप्रेशन को भी मैच करता है ताकि वीडियो एकदम असली लगे. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो इस फीचर में Lip-sync फीचर भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपके होठों के मूवमेंट्स ऑडियो के साथ परफैक्टली मैच होंगे.
हालांकि, इस फीचर का इस्तेमाल करके पब्लिश की जाने वाली रील्स के नीचे “Translated with Meta AI” का टैग दिखेगा ताकि लोगों को पता चले कि इसमें एआई का यूज़ हुआ है. इसके अलावा, व्यूअर्स को डब्ड वर्ज़न और ओरिजिनल वर्ज़न में से किसी भी वर्ज़न को सुनने की चॉइस भी दी जाएगी. अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले तीन डॉट वाले ऑप्शन में जाकर आप “Don’t translate” से इसे ऑफ भी कर सकते हैं.
कुल मिलाकर, मेटा का यह नया अपडेट रील्स को एक नया एक्सपीरियंस देने वाला है. अब कोई भी लैंग्वेज बैरियर क्रिएटर्स और ऑडियंस के बीच नहीं आएगा. इससे व्यूअर्स और क्रिएटर्स दोनों का फायदा होगा.