Meta Connect 2025: AI चश्मे से लेकर VR तक, जानें क्या-क्या हुआ लॉन्च

Meta ने Connect 2025 इवेंट में डिस्प्ले वाले स्मार्ट ग्लासेस, एडवांस VR टूल्स और इमर्सिव एंटरटेनमेंट फीचर्स पेश किए हैं.

Meta Connect 2025
Meta Connect 2025 में मेटा ने पेश किए कई आधुनिक चीज (फोटो क्रेडिट: Meta)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 3:53 PM IST

हैदराबाद: मेटा हर साल अपने एनुअल इवेंट कनेक्ट 2025 में नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करती है और दुनिया को हैरान करती है. इस बार भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया है. 17 सितंबर 2025 (भारतीय समयानुसार 18 अगस्त 2025 की सुबह 5:30) को मेटा ने अपने एनुअल इवेंट यानी Meta Connect 2025 का आयोजन किया था. इस इवेंट में कंपनी ने कंपनी न सिर्फ Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस की दूसरी जनरेशन को लॉन्च किया, बल्कि वियरेबल टेक्नोलॉजी, एआर, वीआर और एआई की दुनिया में कई नए इनोवेशन्स पेश किए हैं. स्मार्ट ग्लासेस से लेकर रियल वर्ल्ड को वर्चुअल में बदलने वाले फीचर्स तक, कंपनी ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी का अगला स्टेप अब और भी ज्यादा इंटरेक्टिव और पर्सनल होने वाला है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस एनुअल इवेंट में मेटा ने क्या-क्या लॉन्च किया है.

Meta Ray-Ban Display: स्मार्ट चश्मे की डिस्प्ले

मेटा ने आखिरकार Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर दिया है, जो पिछले कई महीनों से चर्चा में था. इन ग्लासेस में राइट लेंस के अंदर एक हाई-रेजोलूशन कलर डिस्प्ले दिया गया है. इसी डिस्प्ले को भी कंपनी ने इसी इवेंट में लॉन्च किया है. इस चश्मे में मौजूद डिस्प्ले से यूज़र्स लाइव मैसेज, वीडियो कॉल, वॉकिंग डायरेक्शन और लाइव कैप्शन देख सकते हैं. इसके अलावा इसमें 12MP का एक कैमरा भी दिख सकता है, जो फोटो प्रिव्यू दिखाने की सुविधा भी देता है.

मेटा ने अपने इस ग्लासेस को कंट्रोल करने के लिए एक खास जेस्चर-बेस्ड रिस्टबैंड भी पेश दिया है, जिसकी मदद से यूज़र्स स्क्रॉल, क्लिक और मैसेज टाइप कर सकते हैं. इसकी बैटरी 6 घंटे तक चलती है और चार्जिंग केस के साथ इसे 30 घंटे तक पावर मिल सकती है. इसकी कीमत $799 है.

Ray-Ban Meta Gen 2: नया स्मार्ट चश्मा

मेटा ने अपने पॉपुलर Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस का नया वर्जन भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, जो पुराने ग्लासेस से डबल हैं. इसमें 12MP का कैमरा दिया गया है, जिससे 3K वीडियो रिकॉर्डिंग और 60fps सपोर्ट मिलता है. इसमें नया चार्जिंग केस दिया गया है, जो 48 घंटे का एक्सट्रा बैकअप के साथ आता है. इसमें Conversation Focus नाम का एक फीचर भी है, जो शोरगुल वाली जगहों में सामने वाले की आवाज़ को साफ़ सुनने में मदद करता है. इसकी कीमत में $379 है.

Oakley Meta Vanguard: एथलीट्स के लिए AI चश्मा

मेटा ने Oakley के साथ मिलकर एक नया स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया है, जिसका नाम Meta Vanguard है. इसे खासतौर पर स्पोर्ट्स और फिटनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है. इन ग्लासेस में IP67 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस है, और ये Garmin और Strava जैसे फिटनेस ऐप्स से कनेक्ट होते हैं.

इसमें भी 12MP कैमरा दिया गया है, जो 122-डिग्री वाइड एंगल के साथ आता है और यह 3D Video Recording, स्लो मोशन और टाइमलैप्स जैसे मोड्स के साथ आता है. इनकी कीमत $499 रखी गई है और यह 21 अक्टूबर से उपलब्ध होंगे.

Quest हेडसेट्स में आया Hyperscape फीचर

Meta ने Quest 3 और 3S हेडसेट्स के लिए Hyperscape फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर की मदद से यूज़र्स अपने आसपास की दुनिया को स्कैन करके उसे वर्चुअल स्पेस में बदल सकते हैं. यह फीचर अभी बीटा वर्ज़न में उपलब्ध है और Hyperscape Capture ऐप के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

Quest में अब मिलेगा Horizon TV हब

Meta ने Quest हेडसेट्स के लिए एक नया Horizon TV एंटरटेनमेंट हब लॉन्च किया है, जिसमें अब Prime Video, YouTube, Twitch, Peacock जैसे ऐप्स के साथ-साथ Disney+, ESPN और Hulu जैसे प्लेटफॉर्म भी जुड़ रहे हैं. इसका मतलब है कि यूज़र्स का एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस शानदार होने वाला है.

यह एंटरटेनमेंट हब Dolby Atmos साउंड सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी इसमें जल्द ही Dolby Vision भी जोड़ने वाली है. इसमें कुछ फिल्में जैसे M3GAN और The Black Phone अब इमर्सिव स्पेशल इफेक्ट्स के साथ देखने को मिलेंगी.

Metaverse को ताकत देने वाला Horizon Engine

मेटा ने अपने इस इवेंट में Horizon Engine को भी अपग्रेड किया है, जो बेहतर ग्राफिक्स, फास्ट परफॉर्मेंस और बड़े वर्चुअल वर्ल्ड्स को सपोर्ट करता है. इसमें अब AI-असिस्टेंट से लैस नया Horizon Studio भी मिलेगा, जिसमें यूज़र्स आसानी से वर्चुअल दुनिया को बना सकते हैं.

