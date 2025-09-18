ETV Bharat / technology

Meta Connect 2025: AI चश्मे से लेकर VR तक, जानें क्या-क्या हुआ लॉन्च

हैदराबाद: मेटा हर साल अपने एनुअल इवेंट कनेक्ट 2025 में नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करती है और दुनिया को हैरान करती है. इस बार भी कंपनी ने कुछ ऐसा ही किया है. 17 सितंबर 2025 (भारतीय समयानुसार 18 अगस्त 2025 की सुबह 5:30) को मेटा ने अपने एनुअल इवेंट यानी Meta Connect 2025 का आयोजन किया था. इस इवेंट में कंपनी ने कंपनी न सिर्फ Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस की दूसरी जनरेशन को लॉन्च किया, बल्कि वियरेबल टेक्नोलॉजी, एआर, वीआर और एआई की दुनिया में कई नए इनोवेशन्स पेश किए हैं. स्मार्ट ग्लासेस से लेकर रियल वर्ल्ड को वर्चुअल में बदलने वाले फीचर्स तक, कंपनी ने दिखाया कि टेक्नोलॉजी का अगला स्टेप अब और भी ज्यादा इंटरेक्टिव और पर्सनल होने वाला है. आइए हम आपको बताते हैं कि इस एनुअल इवेंट में मेटा ने क्या-क्या लॉन्च किया है.

Meta Ray-Ban Display: स्मार्ट चश्मे की डिस्प्ले

मेटा ने आखिरकार Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर दिया है, जो पिछले कई महीनों से चर्चा में था. इन ग्लासेस में राइट लेंस के अंदर एक हाई-रेजोलूशन कलर डिस्प्ले दिया गया है. इसी डिस्प्ले को भी कंपनी ने इसी इवेंट में लॉन्च किया है. इस चश्मे में मौजूद डिस्प्ले से यूज़र्स लाइव मैसेज, वीडियो कॉल, वॉकिंग डायरेक्शन और लाइव कैप्शन देख सकते हैं. इसके अलावा इसमें 12MP का एक कैमरा भी दिख सकता है, जो फोटो प्रिव्यू दिखाने की सुविधा भी देता है.

मेटा ने अपने इस ग्लासेस को कंट्रोल करने के लिए एक खास जेस्चर-बेस्ड रिस्टबैंड भी पेश दिया है, जिसकी मदद से यूज़र्स स्क्रॉल, क्लिक और मैसेज टाइप कर सकते हैं. इसकी बैटरी 6 घंटे तक चलती है और चार्जिंग केस के साथ इसे 30 घंटे तक पावर मिल सकती है. इसकी कीमत $799 है.

Ray-Ban Meta Gen 2: नया स्मार्ट चश्मा

मेटा ने अपने पॉपुलर Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस का नया वर्जन भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें 8 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, जो पुराने ग्लासेस से डबल हैं. इसमें 12MP का कैमरा दिया गया है, जिससे 3K वीडियो रिकॉर्डिंग और 60fps सपोर्ट मिलता है. इसमें नया चार्जिंग केस दिया गया है, जो 48 घंटे का एक्सट्रा बैकअप के साथ आता है. इसमें Conversation Focus नाम का एक फीचर भी है, जो शोरगुल वाली जगहों में सामने वाले की आवाज़ को साफ़ सुनने में मदद करता है. इसकी कीमत में $379 है.

Oakley Meta Vanguard: एथलीट्स के लिए AI चश्मा