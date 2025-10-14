ETV Bharat / technology

Facebook में फिर से आया Linkedin वाला फीचर, लोगों को नौकरी मिलने में होगी आसानी!

Meta ने Facebook पर फिर शुरू की Job Posting सुविधा, जहां यूजर्स लोकल बिज़नेस और सर्विस सेक्टर की नौकरियां आसानी से ढूंढ पाएंगे.

Facebook has reintroduced its Job Posting feature, making it easier for people to find employment opportunities.
Facebook पर दोबारा लौटी Job Posting सुविधा, जिसकी मदद से लोगों को नौकरी मिलने में आसानी होगी. (फोटो क्रेडिट: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 14, 2025 at 11:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: फेसबुक पर एक बार फिर से लिंक्डन वाला फीचर आ गया है, जिसकी मदद से लोगों को नौकरियां ढूंढने में काफी मदद मिलेगी. मेटा ने साल 2017 में ही फेसबुक में जॉब फीचर लॉन्च किया था, लेकिन 2023 में इसे बंद कर दिया गया था. अब मेटा ने फेसबुक पर अपने इस फीचर को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया है. इस बार फेसबुक इस फीचर को लोकल लेवल पर एंट्री-लेवल, सर्विस और ट्रेड जॉब्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है.

ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, अब आपको फेसबुक के मार्केटप्लेस सेक्शन में एक नया टैब मिलेगा, जिसका नाम “Jobs” है. यहां आपको लोकल रेस्टोरेंट्स, दुकानों या सर्विस बेस्ड बिजनेस की नौकरियां देखने को मिलेंगी. अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो वहां भी आपको जॉब पोस्टिंग नज़र आ सकती है. मेटा का कहना है कि 18 साल से ऊपर वाले लोग ही इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी लिस्टिंग को फेसबुक गाइडलाइन्स के हिसाब से पोस्ट करना होगा.

फेसबुक पर फिर से आया जॉब पोस्टिंग फीचर

इसका मतलब है कि फेसबुक पर जॉब पोस्टिंग फीचर के तौर पर कोई भी अडल्ट सर्विस, ड्रग्स इन-पर्सन चाइल्डकेयर जैसी चीजें पोस्ट नहीं की जा सकती है. अगर आप सोच रहे हैं कि मेटा ने इस फीचर को फेसबुक में फिर से क्यों जोड़ा है तो इसका जवाब एकदम सिंपल है. आज भी फेसबुक लोकल कनेक्शन्स के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. इस कारण लोगों को लोकल लेवल पर फेसबुक के जरिए नौकरी मिलना ज्यादा आसान हो सकता है.

इस फीचर को 2017 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त इस फीचर को सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही चालू किया गया था. हालांकि, उसके बाद इस फीचर को 40 से भी ज्यादा देशों में लॉन्च किया गया, लेकिन साल 2022 में इसे सिर्फ यूएस और कनाडा तक ही सीमित कर दिया गया था और उसके बाद 2023 में इसे पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया था. उस वक्त कुछ कंपनियों पर ऐसा आरोप लगाया गया था कि वो विज्ञापनों में लोगों का जेंडर या धर्म के आधार पर एक्सक्लूड कर रही थीं, जो मेटा के नियमों के खिलाफ था. अब मेटा ने इसके लिए नया टूल बनाया है, जिसके जरिए किसी भी प्रकार के भेदभाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

फिलहाल, इस फीचर को सिर्फ अमेरिकन यूज़र्स के लिए ही रोलआउट किया गया है, लेकिन अगर मेटा को अमेरिका में इस फीचर पर सफलता मिलती है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसे बाकी देशों में भी वापस लाया जाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है.

TAGGED:

META NEW JOB FEATURE
FACEBOOK MARKETPLACE JOBS
LOCAL JOBS ON FACEBOOK
FACEBOOK JOB POSTING TOOL
FACEBOOK JOBS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.