Facebook में फिर से आया Linkedin वाला फीचर, लोगों को नौकरी मिलने में होगी आसानी!
Meta ने Facebook पर फिर शुरू की Job Posting सुविधा, जहां यूजर्स लोकल बिज़नेस और सर्विस सेक्टर की नौकरियां आसानी से ढूंढ पाएंगे.
Published : October 14, 2025 at 11:08 AM IST
हैदराबाद: फेसबुक पर एक बार फिर से लिंक्डन वाला फीचर आ गया है, जिसकी मदद से लोगों को नौकरियां ढूंढने में काफी मदद मिलेगी. मेटा ने साल 2017 में ही फेसबुक में जॉब फीचर लॉन्च किया था, लेकिन 2023 में इसे बंद कर दिया गया था. अब मेटा ने फेसबुक पर अपने इस फीचर को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया है. इस बार फेसबुक इस फीचर को लोकल लेवल पर एंट्री-लेवल, सर्विस और ट्रेड जॉब्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है.
ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, अब आपको फेसबुक के मार्केटप्लेस सेक्शन में एक नया टैब मिलेगा, जिसका नाम “Jobs” है. यहां आपको लोकल रेस्टोरेंट्स, दुकानों या सर्विस बेस्ड बिजनेस की नौकरियां देखने को मिलेंगी. अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो वहां भी आपको जॉब पोस्टिंग नज़र आ सकती है. मेटा का कहना है कि 18 साल से ऊपर वाले लोग ही इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी लिस्टिंग को फेसबुक गाइडलाइन्स के हिसाब से पोस्ट करना होगा.
Facebook is going for LinkedIn.— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) October 14, 2025
Local Jobs on Facebook: users can now apply for jobs directly from Facebook.
Availability: Only in the US for now. pic.twitter.com/LVwWReH4Ya
फेसबुक पर फिर से आया जॉब पोस्टिंग फीचर
इसका मतलब है कि फेसबुक पर जॉब पोस्टिंग फीचर के तौर पर कोई भी अडल्ट सर्विस, ड्रग्स इन-पर्सन चाइल्डकेयर जैसी चीजें पोस्ट नहीं की जा सकती है. अगर आप सोच रहे हैं कि मेटा ने इस फीचर को फेसबुक में फिर से क्यों जोड़ा है तो इसका जवाब एकदम सिंपल है. आज भी फेसबुक लोकल कनेक्शन्स के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. इस कारण लोगों को लोकल लेवल पर फेसबुक के जरिए नौकरी मिलना ज्यादा आसान हो सकता है.
इस फीचर को 2017 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन उस वक्त इस फीचर को सिर्फ अमेरिका और कनाडा में ही चालू किया गया था. हालांकि, उसके बाद इस फीचर को 40 से भी ज्यादा देशों में लॉन्च किया गया, लेकिन साल 2022 में इसे सिर्फ यूएस और कनाडा तक ही सीमित कर दिया गया था और उसके बाद 2023 में इसे पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया था. उस वक्त कुछ कंपनियों पर ऐसा आरोप लगाया गया था कि वो विज्ञापनों में लोगों का जेंडर या धर्म के आधार पर एक्सक्लूड कर रही थीं, जो मेटा के नियमों के खिलाफ था. अब मेटा ने इसके लिए नया टूल बनाया है, जिसके जरिए किसी भी प्रकार के भेदभाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.
फिलहाल, इस फीचर को सिर्फ अमेरिकन यूज़र्स के लिए ही रोलआउट किया गया है, लेकिन अगर मेटा को अमेरिका में इस फीचर पर सफलता मिलती है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसे बाकी देशों में भी वापस लाया जाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में इसे भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है.