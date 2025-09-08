Mercedes GLC EV लॉन्च: 735km रेंज और 39.1-इंच स्क्रीन के साथ मिलेगी 800V चार्जिंग टेक्नोलॉजी
Mercedes की नई GLC EV दमदार डिज़ाइन, फास्ट चार्जिंग और AI टेक्नोलॉजी के साथ BMW iX3 को टक्कर देने के लिए तैयार है.
Published : September 8, 2025 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: Mercedes-Benz ने जर्मनी के Munich Motor Show अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक SUV, GLC EV को लॉन्च किया है. इसका नाम “Mercedes GLC with EQ Technology” है. कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी लग्ज़री, टेक और परफॉर्मेंस का पूरा कॉम्बो है. Munich Motor Show में इस गाड़ी ने सबका ध्यान खींचा, और अब ये EQC की जगह लेने वाली है, जिसकी प्रोडक्शन 2026 में बंद होने वाली है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Mercedes-Benz की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी की सीधी टक्कर BMW iX3 से होने वाली है.
GLC EV को मार्केट में दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा. इसका पहला वेरिएंट GLC 300+ (RWD) होगा, जिसमें 374hp देने की क्षमता है. वहीं, इसका दूसरा वेरिएंट GLC 400 4Matic (AWD) है, जिसमें 490hp तक देने की क्षमता है. इन दोनों गाड़ियों में 94kWh की बैटरी लगी है, जिसके चार्ज करने के लिए 800V चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलता है. इसका मतलब है कि इस गाड़ी को सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है. इसके अलावा इसे 10 से 80% चार्ज करने में करीब 24 मिनट का वक्त लगता है. वहीं, इस गाड़ी को एक बार फुल चार्ज करने पर 735 किलोमीटर तक ड्राइव किया जा सकता है. ऐसे में यह गाड़ी रोड ट्रिप करने वालों लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है.
Mercedes-Benz GLC EV का डिजाइन
इस गाड़ी की लुक्स और डिजाइन की बात करें तो Mercedes-Benz GLC EV की सबसे खास बात इसका फ्रंट डिजाइन है. इस गाड़ी का फ्रंट में एक बड़ा ग्रिल है, जिसमें 942 बैकलिट डॉट्स हैं, और बीच में Mercedes का चमकता हुआ लोगो है. यह डिजाइन दिखने में शानदार लगता है. इसके हेडलाइट्स में स्टार-शेप्ड रनिंग लाइट्स हैं और टेललाइट्स में भी छोटे स्टार-शेप्ड LEDs दिए गए हैं.
इसमें स्लोपिंग रूफलाइन के साथ Subtle रूफ स्पॉइलर दिया गया है, जो इस गाड़ी को बेहतर एयरोडायनामिक्स देता है, जिसकी वजह से इसका ड्रैग कोएफिशिएंट सिर्फ 0.26 है. इस गाड़ी का स्टैंडर्ड व्हील साइज़ 20-इंच है, लेकिन इसमें 21-इंच अलॉय व्हील्स का ऑप्शन भी मिलेगा.
अब इस गाड़ी के इंटीरियर डिजाइन की बात करते हैं. आप जैसे ही इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको सबसे पहले 39.1-inch की MBUX Hyperscreen दिखाई देगी. यह Mercedes की किसी भी कार में मिलने वाली अभी तक की सबसे बड़ी स्क्रीन है. यह स्क्रीन पूरे डैशबोर्ड पर फैली होती है. इसमें ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन और पैसेंजर स्क्रीन का फीचर मिलता है.
इसके अलावा इसका नया MBUX सिस्टम ज्यादा क्लीन इंटरफेस और बिल्ट-इन AI असिस्टेंट के साथ आता है. इस गाड़ी की खास बात है कि Mercedes स्टीयरिंग व्हील और सेंटर कंसोल पर फिजिकल बटन और नॉब्स को वापस लेकर आया है, जो जो आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टच-सेंसिटिव होते हैं.
इस गाड़ी की कीमत के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी या हिंट नहीं दिया गया है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि Mercedes-Benz GLC EV की टक्कर BMW iX3 और Tesla Model Y जैसी गाड़ियों से हो सकती है. ऐसे में आप इन दोनों या ऐसी प्राइस रेंज वाली गाड़ियों की कीमत के आधार पर Mercedes-Benz GLC EV की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं.