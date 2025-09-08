ETV Bharat / technology

Mercedes GLC EV लॉन्च: 735km रेंज और 39.1-इंच स्क्रीन के साथ मिलेगी 800V चार्जिंग टेक्नोलॉजी

हैदराबाद: Mercedes-Benz ने जर्मनी के Munich Motor Show अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक SUV, GLC EV को लॉन्च किया है. इसका नाम “Mercedes GLC with EQ Technology” है. कंपनी का कहना है कि ये गाड़ी लग्ज़री, टेक और परफॉर्मेंस का पूरा कॉम्बो है. Munich Motor Show में इस गाड़ी ने सबका ध्यान खींचा, और अब ये EQC की जगह लेने वाली है, जिसकी प्रोडक्शन 2026 में बंद होने वाली है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Mercedes-Benz की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी की सीधी टक्कर BMW iX3 से होने वाली है.

GLC EV को मार्केट में दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा. इसका पहला वेरिएंट GLC 300+ (RWD) होगा, जिसमें 374hp देने की क्षमता है. वहीं, इसका दूसरा वेरिएंट GLC 400 4Matic (AWD) है, जिसमें 490hp तक देने की क्षमता है. इन दोनों गाड़ियों में 94kWh की बैटरी लगी है, जिसके चार्ज करने के लिए 800V चार्जिंग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिलता है. इसका मतलब है कि इस गाड़ी को सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 300 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है. इसके अलावा इसे 10 से 80% चार्ज करने में करीब 24 मिनट का वक्त लगता है. वहीं, इस गाड़ी को एक बार फुल चार्ज करने पर 735 किलोमीटर तक ड्राइव किया जा सकता है. ऐसे में यह गाड़ी रोड ट्रिप करने वालों लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकती है.

Mercedes-Benz GLC EV का डिजाइन

इस गाड़ी की लुक्स और डिजाइन की बात करें तो Mercedes-Benz GLC EV की सबसे खास बात इसका फ्रंट डिजाइन है. इस गाड़ी का फ्रंट में एक बड़ा ग्रिल है, जिसमें 942 बैकलिट डॉट्स हैं, और बीच में Mercedes का चमकता हुआ लोगो है. यह डिजाइन दिखने में शानदार लगता है. इसके हेडलाइट्स में स्टार-शेप्ड रनिंग लाइट्स हैं और टेललाइट्स में भी छोटे स्टार-शेप्ड LEDs दिए गए हैं.