भारत में लॉन्च हुई दुनिया की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक बाइक Matter Aera, जानें क्या है कीमत

Matter ने अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Aera 5000+ को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 1.94 लाख रुपये रखी गई है.

Matter Aera Electric Bike Launched
Matter की Aera इलेक्ट्रिक बाइक हुई लॉन्च (फोटो - ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 5:23 PM IST

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Matter ने अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Aera 5000+ को भारतीय बाजार के लिए लॉन्च कर दिया है. कंपनी इस मोटरसाइकिल को लाइफटाइम बैटरी वारंटी के साथ उतारा है. खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, जिसमें गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है.

नई Aera 5000+ की लॉन्च के दौरान Matter ग्रुप के फाउंडर और CTO, कुमार प्रसाद तेलिकेपल्ली ने कहा कि, "हमारी तकनीक मोटरबाइकर्स के लिए 22वीं सदी का एक्सपीरिएंस प्रस्तुत कर रही है. अब बिना किसी अपराधबोध के राइडिंग करना स्मार्ट राइडिंग भी है. हमारी 22वीं सदी की स्वामित्व योजनाओं के साथ, राइडर पेट्रोल पर पैसा बर्बाद करने से बच जाते हैं और 3 सालों में 1 लाख रुपये से अधिक की बचत करते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि, "इस बचत का अब सर्वोत्तम इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि भविष्य में राइडिंग का आनंद लिया जा सके. AERA इलेक्ट्रिक बाइक का मालिक होना, महंगी जीवाश्म ईंधन वाली राइडिंग के विकल्प को नए सिरे से परिभाषित करता है, जिससे मोटरबाइकिंग का भविष्य ज्यादा स्मार्ट, स्वच्छ और ज्यादा फायदेमंद बनता है."

Matter Aera Electric Bike Launched
Matter इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार Matter ग्रुप के फाउंडर कुमार प्रसाद तेलिकेपल्ली (फोटो - ETV Bharat)

Aera 5000+ के स्पेसिफिकेशन
इसमें मिलने वाले स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो इसमें 11.5 kW की एक इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 5 kWh के बैटरी पैक से जोड़ा गया है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी पैक फुल चार्ज होने पर 172 किमी की IDC रेंज प्रदान करती है. हालांकि रियल लाइफ में यह रेंज घटकर 125 किमी तक रह जाती है.

कंपनी ने इसमें पेट्रोल बाइक जैसा फील जोड़ने के लिए एक 4-स्पीड हाइब्रिड शिफ्ट मैनुअल गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया है. इसके साथ ही इसमें 3-राइड मोड - Eco, City और Sport दिए गए हैं. इसके साथ ही इस बाइक को रिवर्स करने के लिए Park Assist मोड भी दिया गया है.

Matter Aera Electric Bike Launched
Mater Aera की लॉन्च के दौरान Matter ग्रुप के फाउंडर कुमार प्रसाद तेलिकेपल्ली और अन्य लोग (फोटो - ETV Bharat)

कंपनी का दावा है कि अपनी इलेक्ट्रिक मोटर की बदौलत यह ई-बाइक 0 से 40 किमी की रफ्तार सिर्फ 2.8 सेकेंड में हासिल कर लेती है. बाइक की बैटरी और मोटर को ठंडा रखने के लिए इममें इनबिल्ट एक्टिव लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया है और इसकी बैटरी और मोटर IP67 रेटिंग के साथ आती है.

Aera 5000+ की बैटरी और चार्जिंग
मोटरसाइकिल की बैटरी चार्जिंग की बात करें तो इसे चार्ज करने के लिए 1 kW का इंटेलिजेंट ऑनबोर्ड चार्जर दिया गया है. इसके साथ ही इसे DC फास्ट चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है. बाइक के ऑनबोर्ड चार्जर से चार्ज करने के लिए आप अपने घर/ऑफिस के किसी भी 5A इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट कर सकते हैं. इसकी बैटरी को 0-80 प्रतिशत चार्ज करने में 5 घंटे और 0-100 प्रतिशत चार्ज करने में 6 घंटे का समय लगता है.

Matter Aera Electric Bike Launched
Matter Aera पर सवार एक परिवार (फोटो - ETV Bharat)

Aera 5000+ के फीचर्स
बाइक में एक 7-इंच का टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसर के साथ 3GB रैम का इस्तेमाल किया गया है. इतना ही नहीं, बाइक में इनबिल्ट 4G LTE, Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है. इसके अलावा, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में GPS, एम्बिएंट लाइट, 9-एक्सिस एक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, और एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलता है.

इसके अलावा बाइक अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें पोजिशन लैंप के साथ बाय-फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा इसमें LED टेललाइट, बॉडी-इंटीग्रेटेड एलईडी टर्न इंडीकेटर्स, पिछले हिस्से में सिक्वेंशिल एलईडी टर्न इंडीकेटर, पोजिशन लाइट और सेफ्टी लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं. खास बात यह है कि कंपनी ने इस बाइक को लाइफटाइम बैटरी वारंटी के साथ बाजार में उतारा है.

Matter Aera Electric Bike Launched
बाइक के पर्चेजिंग प्लान दिखाते Matter ग्रुप के फाउंडर कुमार प्रसाद तेलिकेपल्ली (फोटो - ETV Bharat)

Aera 5000+ के कलर ऑप्शन और कीमत
इसके कलर ऑप्शन्स की बात करें तो, कंपनी ने इसे कुल पांच कलर ऑप्शन कॉस्मिक ब्लैक, कॉस्मिक ब्लू, ग्लेसियर व्हाइट, ब्लेज रेड और नॉर्ड ग्रे कलर में पेश किया है. वहीं कीमत पर नजर डालें को भारत में इस बाइक को 1,93,826 रुपये (एक्स-शोरूम, हैदराबाद) की कीमत पर उतारा गया है. इलेक्ट्रिक बाइक को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, Flipkart और Amazon के माध्यम से बुक किया जा सकता है.

कंपनी ने मोटरसाइकिल को '22nd Century Ownership Plans - Mobility as Flexible as the Rider' के साथ पेश किया है. इसमें पहला PaaS यानी 'प्रोडक्ट-एज-ए-सर्विस' है, जिसमें बाइक या बैटरी-एज-ए-सर्विस से अलग व्हीकल फाइनेंस होता है, और अपनी पेट्रोल की खपत से कम, छोटी मासिक राशि का भुगतान कर सकते हैं.

Aera 5000+
Aera 5000+ इलेक्ट्रिक बाइक (फोटो - Matter)

इसके अलावा, दूसरा BNPL यानी 'बाय नाउ, पे लेटर' है, जिसमें आज ही क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से 1,40,000 रुपये तक की आंशिक राशि का भुगतान कर सकते हैं और आकर्षक कैशबैक या No Cost EMI पर बाइक को प्राप्त कर सकते हैं. इसके बाद, शेष राशि छोटी मासिक किश्तों में चुकाने का विकल्प मिलता है.

जल्द लॉन्च होने वाला है BMW G 310 RR का लिमिटेड एडिशन, जानें क्या होगा बाइक में खास

