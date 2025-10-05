ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

जहां Maserati MCPura को 4.12 करोड़ रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है, वहीं Maserati MCPura Cielo की कीमत 5.12 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. बता दें कि MCPura मूलतः Maserati MC20 का एक नया वर्जन है, जिसमें समान मैकेनिकल सेटअप को बरकरार रखते हुए डिज़ाइन में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं.

हैदराबाद: Maserati MCPura को करीब तीन महीने पहले ही गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड में वैश्विक तौर पर पेश किया गया था, और अब इस स्पोर्ट्स कार को भारतीय बाजार में उतारा गया है. इसके साथ ही, कार निर्माता कंपनी ने इसका कन्वर्टिबल वर्जन, Maserati MCPura Cielo भी पेश किया है.

Maserati MCPura का डिजाइन

डिज़ाइन की बात करें तो, सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य अपडेट इसका संशोधित फ्रंट बंपर है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह कार की एयरोडायनामिक दक्षता को बढ़ाता है. MCPura में नए कलर ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं, जिससे इसकी रेंज में कई नए पेंट विकल्प जुड़ गए हैं. इसके अलावा, इसमें नए डिज़ाइन वाले अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं, जो इसे पिछले मॉडल से अलग बनाते हैं.

Maserati MCPura का इंटीरियर

यह नई Maserati सुपरकार अपने बटरफ्लाई विंग डोर और Cielo कन्वर्टिबल में वापस खींची जा सकने वाली कांच की छत के साथ सबसे अलग दिखती है. अंदर के लेआउट में लगभग कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि सीटों को लेज़र-एच्ड डिटेलिंग के साथ अल्कांतारा से सजाया गया है. इसके अलावा, कार्बन फाइबर मोनोकॉक के साथ, कंपनी का दावा है कि इस कूपे कार का वज़न 1500 किलोग्राम से कम है.

Maserati MCPura का इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें वही 3.0-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन लगाया गय है, जो 621 bhp की पावर और 730 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन आठ-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह कार केवल 2.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी अधिकतम रफ्तार 325 किमी/घंटा है. कंपनी ने MCPura में चार ड्राइविंग मोड: Sports, Corsa, GT और Wet दिए हैं.