हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने बीते दिन ही अपनी नए Maruti Victoris मिडसाइज एसयूवी को लॉन्च किया है. कंपनी इस एसयूवी को अपने Arena आउटलेट्स के माध्यम से बेचने वाली है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नई कार कंपनी की मौजूदा Maruti Grand Vitara पर आधारित है. इसका प्लेटफॉर्म और सभी पावरट्रेन विकल्प भी एक समान हैं.
हालांकि Maruti Suzuki ने नई Victoris के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को पूरी तरह से नया लुक दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Maruti Victoris और Grand Vitara के बीच, इसके टोयोटा समकक्ष, Toyota Urban Cruiser Hyryder से कहीं ज़्यादा अंतर हैं. यहां हम आपको Maruti Grand Vitara और Maruti Victoris के मिलने वाले अंतरों की बात करने जा रहे हैं.
Maruti Victoris vs Grand Vitara: एक्सटीरियर डिजाइन
इन दोनों ही कारों को कंपनी के Global C प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिसके चलते Maruti Victoris और Grand Vitara आकार के मामले में लगभग एक जैसे हैं. जहां Grand Vitara की लंबाई 4360 मिमी, चौड़ाई 1795 मिमी और ऊंचाई 1655 मिमी है, जबकि Maruti Victoris इससे केवल 15 मिमी लंबी और 10 मिमी ऊंची है, हालांकि इन दोनों का व्हीलबेस 2,600 मिमी एक समान रखा गया है. लेकिन इसके अलावा, Maruti Victoris की अपनी एक अलग पहचान है.
इसमें स्प्लिट हेडलैंप सेटअप नहीं दिया गया है, जो मौजूदा समय में कई कार निर्माता कंपनियां अपनी कारों में इस्तेमाल कर रही हैं. इस कार में ज़्यादा पारंपरिक हेडलैंप सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि, इसमें मिलने वाले हेडलैंप को जोड़ने के लिए सिर्फ़ एक क्रोम स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोई एलईडी लाइट बार नहीं मिलती है.
इसके अलावा, Maruti Grand Vitara जैसी उभरी हुई ग्रिल भी नहीं मिलती है, लेकिन इसका सील्ड-ऑफ फ़ेशिया कंपनी की आगामी Maruti e-Vitara से प्रेरित लगता है. इसके अलावा, दोनों एसयूवी में नीचे की ओर बॉडी क्लैडिंग और कंट्रास्टिंग सिल्वर गार्निश दी गई है, लेकिन Maruti Victoris में ब्लैक-आउट हिस्सों की मात्रा ज्यादा है, और इसके अतिरिक्त बम्पर के बाहरी किनारों पर फॉग लैंप लगाए गए हैं.
Maruti Victoris का साइड प्रोफाइल काफी कुछ Grand Vitara से मिलता-जुलता लगता है. हालांकि, इन दोनों के व्हीलबेस एक जैसे होने के बावजूद, दोनों एसयूवी के दरवाज़े अलग-अलग हैं. Maruti Victoris में शार्प लाइन्स, बड़ा रियर क्वार्टर ग्लास, ज़्यादा उभरी हुई व्हील आर्च क्लैडिंग और डुअल-टोन कलर एक अच्छा कंट्रास्टिंग इम्पैक्ट मिलता है. दोनों एसयूवी में 17-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं, लेकिन दोनों के डिजाइन अलग हैं.
Maruti Victoris के रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहां पर यह सबसे अलग दिखती है, जिसमें एक पतली, चारों ओर से घिरी एलईडी लाइट बैंड है, जो बीच-बीच में खंडित की गई है, और छोटे-छोटे रेक्टेंगल का रूप लेती है. वहीं दूसरी ओर Maruti Grand Vitara में स्प्लिट टेल लैंप सेटअप का इस्तेमाल किया गया है. Maruti Victoris में पीछे की विंडशील्ड के लिए ढलान भी ज़्यादा है, जबकि Grand Vitara ज़्यादा सीधी है.
Maruti Victoris vs Grand Vitara: इंटीरियर डिजाइन
ये दोनों एसयूवी जितनी एक्सटीरियर से अलग हैं, उतनी ही इंटीरियर से भी अलग हैं. Victoris में फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंपनी की Brezza जैसी ही देखने को मिलती है, हालांकि इसकी यूनिट 10.1 इंच की दी गई है. इसके अलावा, इंफोटेनमेंट स्क्रीन में एक नया सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस भी दिया गया है, जिसमें ज़्यादा कार्यक्षमता, पहले से इंस्टॉल ऐप्स और यहां तक कि ऑन-बोर्ड नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर Grand Vitara में ये सभी फीचर्स नहीं दिए गए हैं.
इसके इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो, Maruti Victoris में सॉफ्ट-टच मटीरियल से बना एक सुंदर लेयर्ड डैशबोर्ड मिलता है, साथ ही डैशबोर्ड के पैसेंजर साइड पर एम्बिएंट लाइटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है. वहीं दूसरी ओर, Maruti Grand Vitara के डैशबोर्ड की खासियत बीच वाले हिस्से में वॉटरफॉल इफ़ेक्ट, कंट्रास्टिंग गोल्ड फ्लोरिश और लेदरेट पैडिंग दी गई है.
बता दें कि दोनों एसयूवी में HVAC कंट्रोल के लिए अलग-अलग स्विचगियर भी दिए गए हैं, और Maruti Victoris में कंपनी का बिल्कुल नया स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है, जो ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम दिखता है.
Maruti Victoris vs Grand Vitara: पावरट्रेन विकल्प
Maruti Victoris में Grand Vitara के सभी पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं. इसमें पहला, 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जो 102 bhp की पावर देता है. वहीं दूसरा 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो 114 bhp की पावर देता है. इसके अलावा तीसरा विकल्प 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन है, जो 88 bhp की पावर प्रदान करता है.
गियरबॉक्स विकल्पों में पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है, वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए e-CVT और सीएनजी वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स शामिल हैं. Maruti Victoris के खरीदारों के पास पेट्रोल-ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी होगा.
हालांकि, इन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि Maruti Victoris के सीएनजी वेरिएंट में, कंपनी ने सीएनजी टैंक को बॉडी के नीचे फिट किया गया है, जिससे इसमें बूट स्पेस खाली हो गया है. वहीं, Grand Vitara में, सीएनजी टैंक उपलब्ध बूट स्पेस को काफी कम कर देता है.