नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में
Maruti Suzuki ने अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Maruti Suzuki Victoris की कीमतों का खुलासा कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत 10.5 लाख रुपये है.
Published : September 15, 2025 at 8:14 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने कुछ समय पहले ही अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Maruti Suzuki Victoris का खुलासा किया था, लेकिन इसकी कीमतों की घोषणा नहीं की गई थी. लेकिन अब कंपनी ने इसकी कीमतों का खुलासा कर दिया है.
इस कार को कुल छह ट्रिम लेवल में पेश किया गया है, और इसकी शुरुआती कीमत 10.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट की कीमत 19.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. कंपनी ने जानकारी दी है कि Maruti Victoris की बुकिंग 3 सितंबर, 2025 से शुरू हो चुकी है और इस कार को विशेष रूप से Maruti Arena शोरूम के माध्यम से बेचा जाएगा.
Maruti Suzuki Victoris के पावरट्रेन और गियरबॉक्स
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें Maruti Grand Vitara के ही इंजन विकल्प मिलते हैं. कार में तीन मुख्य पावरट्रेन हैं, जिनमें पहला 102 bhp की पावर देने वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 114 bhp की पावर देने वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, और तीसरा 88 bhp की पावर देने वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन शामिल हैं.
Maruti Suzuki ने इसके CNG टैंक को अंडरबॉडी में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे इसमें मिलने वाला बूट स्पेस खाली हो गया है. गियरबॉक्स विकल्पों की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ई-सीवीटी और सीएनजी वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. Maruti Victoris में पेट्रोल-ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है.
Maruti Suzuki Victoris की प्राइस लिस्ट
|Maruti Suzuki Victoris वेरिएंट के अनुसार एक्स-शोरूम कीमत
|वेरिएंट
|LXI
|VXI
|ZXI
|ZXI(O)
|ZXI+
|ZXI+(O)
|1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड 5-स्पीड MT
|10.5 लाख रुपये
|11.8 लाख रुपये
|13.57 लाख रुपये
|14.08 लाख रुपये
|15.24 लाख रुपये
|15.82 लाख रुपये
|1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड 6-स्पीड AT
|-
|13.36 लाख रुपये
|15.13 लाख रुपये
|15.64 लाख रुपये
|17.19 लाख रुपये
|17.77 लाख रुपये
|1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड 6-स्पीड AT, AWD
|-
|-
|-
|-
|18.64 लाख रुपये
|19.22 लाख रुपये
|1.5-लीटर CNG 5-स्पीड MT
|11.5 लाख रुपये
|12.8 लाख रुपये
|14.57 लाख रुपये
|-
|-
|-
|1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड eCVT
|-
|16.38 लाख रुपये
|17.80 लाख रुपये
|18.39 लाख रुपये
|19.47 लाख रुपये
|19.99 लाख रुपये
इन कीमतों के अलावा, कंपनी ने Maruti Victoris के लिए मासिक सब्सक्रिप्शन की सुविधा भी पेश की है, जिसे 27,707 रुपये से शुरू किया गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि Maruti Suzuki की सब्सक्रिप्शन योजना के तहत मासिक किराये में वाहन की लागत, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, इश्योरेंस और रोड साइड असिस्टेंस की सुविधा शामिल है.
Maruti Suzuki Victoris का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो नए Maruti Victoris को ज़्यादा तकनीक-केंद्रित डैशबोर्ड डिज़ाइन के साथ कंपनी की मौजूदा Maruti Grand Vitara से काफ़ी अलग रखा गया है. इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, दाईं ओर एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और तीन-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. गौरतलब है कि Maruti Victors को एक 5-सीटर कार के तौर पर पेश किया गया है.
Maruti Suzuki Victoris में ADAS 2.0 के फीचर्स
Maruti Victoris के सेफ्टी पैकेज में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके हायर वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मारुति मॉडल में पहली बार लेवल 2 ADAS भी मिलता है. इसके अलावा, Maruti Victoris को भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार हासिल किया है.
Maruti Suzuki Victoris के प्रतिद्वंद्वी
सबसे नई Maruti Victoris का मुकाबला, अपनी ही सिबलिंग Maruti Grand Vitara से होने वाला है. ऐसा इसलिए, क्योंकि Maruti Victoris के अलावा Maruti Grand Vitara कंपनी की बेहद लोकप्रिय मिडसाइज़ एसयूवी है. इसके अलावा, भारत में इस कार का मुकाबला, Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser, MG Astor और Honda Elevate जैसी कारों से होने वाला है.