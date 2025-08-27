ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki अपनी Grand Vitara हाइब्रिड के लिए 80 प्रतिशत बैटरी स्थानीय तौर पर बनाएगी - MARUTI SUZUKI BATTERY MANUFACTURING

Maruti Suzuki India ने गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने प्लांट में Maruti Grand Vitara के लिए हाइब्रिड बैटरी पैक का उत्पादन शुरू कर दिया है.

Maruti Grand Vitara
पीएम मोदी ने की Maruti Grand Vitara के उत्पादन की शुरुआत (फोटो - PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: घरेलू कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने प्लांट में Maruti Grand Vitara के लिए हाइब्रिड बैटरी पैक का उत्पादन शुरू कर दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस उत्पादन में अब इलेक्ट्रोड का स्थानीय निर्माण भी शामिल है, जिसे पहले आयात किया जाता था.

इस प्लांट का लक्ष्य भारत में उत्पादन के माध्यम से बैटरी के 80 प्रतिशत से अधिक मूल्य को प्राप्त करना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Toshiba, Denso, और Suzuki का संयुक्त उद्यम, टीडीएस ली-आयन बैटरी गुजरात प्लांट (TDSG), विशेष रूप से Maruti Suzuki के हाइब्रिड वाहनों के लिए बैटरियों का उत्पादन कर रहा है.

Maruti Suzuki की यह फेसिलिटी भारत में हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रोड-स्तरीय स्थानीयकरण के साथ लिथियम-आयन बैटरियों और सेल के निर्माण की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करने वाली है. अधिकांश पुर्जे स्थानीय स्तर पर बनाए जाएंगे, केवल कच्चा माल और कुछ अर्धचालक पुर्जे जापान से आयात किए जाते हैं.

Maruti Suzuki Grand Vitara का पावरट्रेन
Maruti Grand Vitara में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जिसे मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है. इसके अलावा एक मजबूत हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जिसमें इंजन 91 bhp की पावर देता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 bhp की पावर देती है, जो कुल मिलाकर 114 bhp की पावर देते हैं और e-CVT गियरबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं.

Maruti Suzuki के हंसलपुर प्लांट ने पहले ही फुल इलेक्ट्रिक मॉडल, Maruti e-Vitara का उत्पादन भी शुरू कर दिया है. कंपनी इसे दो बैटरी विकल्पों 49 kWh और 61 kWh में उपलब्ध कराएगी. जहां इसके बेस मॉडल की मोटर 142 bhp की पावर और 192.5 Nm का टॉर्क देने वाली मोटर मिलती है.

Maruti Suzuki Grand Vitara की रेंज
इसकी इलेक्ट्रिक मोटर कार के फ्रंट एक्सेल पर लगाई गई है. इसका हायर वेरिएंट 172 bhp की पावर प्रदान करता है. WLTP के अनुसार, इसका 49 kWh वेरिएंट 346 किमी तक की रेंज प्रदान करता है, वहीं इसका 61 kWh सिंगल-मोटर मॉडल 428 किमी तक की रेंज प्रदान करता है. बता दें कि Suzuki Motor Corporation ने अगले पांच से छह सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की भी घोषणा की है.

हैदराबाद: घरेलू कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India ने गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने प्लांट में Maruti Grand Vitara के लिए हाइब्रिड बैटरी पैक का उत्पादन शुरू कर दिया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस उत्पादन में अब इलेक्ट्रोड का स्थानीय निर्माण भी शामिल है, जिसे पहले आयात किया जाता था.

इस प्लांट का लक्ष्य भारत में उत्पादन के माध्यम से बैटरी के 80 प्रतिशत से अधिक मूल्य को प्राप्त करना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Toshiba, Denso, और Suzuki का संयुक्त उद्यम, टीडीएस ली-आयन बैटरी गुजरात प्लांट (TDSG), विशेष रूप से Maruti Suzuki के हाइब्रिड वाहनों के लिए बैटरियों का उत्पादन कर रहा है.

Maruti Suzuki की यह फेसिलिटी भारत में हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रोड-स्तरीय स्थानीयकरण के साथ लिथियम-आयन बैटरियों और सेल के निर्माण की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करने वाली है. अधिकांश पुर्जे स्थानीय स्तर पर बनाए जाएंगे, केवल कच्चा माल और कुछ अर्धचालक पुर्जे जापान से आयात किए जाते हैं.

Maruti Suzuki Grand Vitara का पावरट्रेन
Maruti Grand Vitara में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 bhp की पावर उत्पन्न करता है, जिसे मैनुअल या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है. इसके अलावा एक मजबूत हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जिसमें इंजन 91 bhp की पावर देता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 79 bhp की पावर देती है, जो कुल मिलाकर 114 bhp की पावर देते हैं और e-CVT गियरबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं.

Maruti Suzuki के हंसलपुर प्लांट ने पहले ही फुल इलेक्ट्रिक मॉडल, Maruti e-Vitara का उत्पादन भी शुरू कर दिया है. कंपनी इसे दो बैटरी विकल्पों 49 kWh और 61 kWh में उपलब्ध कराएगी. जहां इसके बेस मॉडल की मोटर 142 bhp की पावर और 192.5 Nm का टॉर्क देने वाली मोटर मिलती है.

Maruti Suzuki Grand Vitara की रेंज
इसकी इलेक्ट्रिक मोटर कार के फ्रंट एक्सेल पर लगाई गई है. इसका हायर वेरिएंट 172 bhp की पावर प्रदान करता है. WLTP के अनुसार, इसका 49 kWh वेरिएंट 346 किमी तक की रेंज प्रदान करता है, वहीं इसका 61 kWh सिंगल-मोटर मॉडल 428 किमी तक की रेंज प्रदान करता है. बता दें कि Suzuki Motor Corporation ने अगले पांच से छह सालों में भारत में 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की भी घोषणा की है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MARUTI SUZUKIमारुति सुजुकी बैटरी निर्माणMARUTI GRAND VITARAMARUTI GRAND VITARA RANGEMARUTI SUZUKI BATTERY MANUFACTURING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.