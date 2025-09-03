हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी नए मिडसाइज़ एसयूवी - Maruti Suzuki Victoris को भारतीय बाजार के लिए पेश कर दिया है. Maruti Victoris को कंपनी के Arena डीलरशिप नेटवर्क से बेचा जाएगा. कंपनी ने इस एसयूवी को छह मुख्य ट्रिम लेवल में पेश किया है, जिनमें LXI, VXI, ZXI, ZXI(O), ZXI+, और ZXI+(O) शामिल हैं.

Maruti Suzuki Victoris का डिजाइन

Maruti Victoris के डिजाइन की बात करें तो इसमें कंपनी ने एक नई डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जो आगामी Maruti Suzuki e-Vitara इलेक्ट्रिक एसयूवी से प्रेरित है. Maruti Victoris के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसमें क्रोम स्ट्रिप, मोटी प्लास्टिक क्लैडिंग और सिल्वर स्किड प्लेट वाले पतले ग्रिल कवर से जुड़े हुए बड़े एलईडी हेडलाइट्स दिए गए हैं.

Maruti Suzuki Victoris का रियर प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस SUV में 18-इंच के अलॉय व्हील, ब्लैक कलर के पिलर्स, सिल्वर रूफ रेल्स और ज़्यादा चौकोर बॉडी क्लैडिंग दी गई है. रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो पीछे की तरफ़ सेगमेंटेड एलईडी लाइट बार और 'Victoris' लेटर को प्रमुखता से दिखाया गया है.

Maruti Suzuki Victoris का साइड प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki Victoris का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो नए Maruti Victoris को ज़्यादा तकनीक-केंद्रित डैशबोर्ड डिज़ाइन के साथ कंपनी की मौजूदा Maruti Grand Vitara से काफ़ी अलग रखा गया है. इसके डैशबोर्ड के ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, दाईं ओर एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और तीन-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. गौरतलब है कि Maruti Victors को एक 5-सीटर कार के तौर पर पेश किया गया है.

Maruti Suzuki Victoris का इंटीरियर (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki Victoris के फीचर्स

फीचर्स लिस्ट पर नजर डालें तो, Maruti Victoris में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, डॉल्बी एटमोस्ट के साथ 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हेड-अप डिस्प्ले, केबिन एयर फिल्टर, पावर्ड टेलगेट और अन्य फीचर्स दिए गए हैं.

Maruti Suzuki Victoris का सीटिंग प्रोफाइल (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki Victoris में ADAS 2.0 के फीचर्स

Maruti Victoris के सेफ्टी पैकेज में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके हायर वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और मारुति मॉडल में पहली बार लेवल 2 ADAS भी मिलता है. इसके अलावा, Maruti Victoris को भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार हासिल किया है.

Maruti Suzuki Victoris का CNG वेरिएंट (फोटो - Maruti Suzuki)

Maruti Suzuki Victoris के पावरट्रेन और गियरबॉक्स

इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें Maruti Grand Vitara के ही इंजन विकल्प मिलते हैं. कार में तीन मुख्य पावरट्रेन हैं, जिनमें पहला 102 bhp की पावर देने वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, दूसरा 114 bhp की पावर देने वाला 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, और तीसरा 88 bhp की पावर देने वाला 1.5-लीटर पेट्रोल-सीएनजी इंजन शामिल हैं.

Maruti Suzuki Victoris (फोटो - Maruti Suzuki)

ध्यान देने वाली बात यह है कि Maruti Suzuki ने इसके CNG टैंक को अंडरबॉडी में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे इसमें मिलने वाला बूट स्पेस खाली हो गया है. गियरबॉक्स विकल्पों की बात करें तो इसमें पेट्रोल इंजन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए ई-सीवीटी और सीएनजी वेरिएंट के लिए 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. Maruti Victoris में पेट्रोल-ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प भी दिया गया है.

Maruti Suzuki Victoris (फोटो - Maruti Suzuki)

भारत में Maruti Suzuki Victoris के प्रतिद्वंद्वी

बता दें कि कंपनी ने साल 2023 में अपनी Maruti Grand Vitara को मिडसाइज-एसयूवी सेगमेंट में उतारा था, जिसके बाद अब कंपनी अपनी नई Maruti Victoris को भी इसी सेगमेंट में पेश किया है, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय सेगमेंट है. भारतीय बाजार में Maruti Victoris का मुकाबला इस सेगमेंट में मौजूद Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Urban Cruiser, MG Astor, Honda Elevate और अपने ही सिबलिंग Maruti Grand Vitara से होने वाला है.