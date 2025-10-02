ETV Bharat / technology

लॉन्च के सिर्फ 2 हफ्तों में Maruti Victoris के 25,000 यूनिट्स हुए बुक, जानें क्या है खास

Maruti Victoris ने, इस नवरात्रि को Maruti Suzuki के लिए अब तक की सबसे बेहतरीन बिक्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है. कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे इस अवधि के पहले आठ दिनों में 1.50 लाख से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं और 1.65 लाख गाड़ियों की डिलीवरी हो चुकी है. कंपनी ने बताया कि दशहरे तक 2 लाख गाड़ियों की डिलीवरी का लक्ष्य है. कंपनी ने यह भी बताया कि उसके पास अभी 2.50 लाख ओपन बुकिंग हैं.

कंपनी ने अपने लेटेस्ट मासिक बिक्री जानकारी में इस बात की पुष्टि की है और यह भी बताया कि Maruti Victoris के कुछ वेरिएंट के लिए वेटिंग पीरियड बढ़कर 10 हफ्तों से ज़्यादा का हो गया है. हालांकि, Maruti ने यह नहीं बताया कि मौजूदा समय में किस वेरिएंट के लिए सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड है.

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी नई Maruti Victoris एसयूवी को बाजार में उतारा है. लॉन्च के साथ ही इस एसयूवी ने एक शानदार शुरुआत की है. इस कार को 15 सितंबर को लॉन्च किया गया था. Maruti Victoris की कीमतों की घोषणा के बाद से केवल दो हफ्तों में ही 25,000 से ज़्यादा बुकिंग हासिल कर ली हैं.

Maruti Suzuki की यह नई एसयूवी मूलतः Maruti Grand Vitara का एक मैकेनिकल रूप है, लेकिन Maruti Grand Vitara के विपरीत, जो विशेष रूप से NEXA आउटलेट्स के माध्यम से बेची जाती है, वहीं Maruti Victoris कंपनी के व्यापक Arena बिक्री नेटवर्क के माध्यम से बेची जाएगी. बाजार में Maruti Victoris का का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, और Honda Elevate जैसी कारों से होता है.

Maruti Suzuki Victoris (फोटो - Maruti Suzuki India)

Maruti Victoris के बारे में जानकारी

Maruti Victoris की बात करें तो इस एसयूवी को छह ट्रिम्स - LXi, VXi, ZXi, ZXi(O), ZXi+ और ZXI+(O) में बेचा जा रहा है. इनमें पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प मौजूद हैं. इंजन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड, माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल स्टैंडर्ड तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

यह इंजन अधिकतम 101.6 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ बेचा जाता है. इसके ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ ऑल-व्हील ड्राइव का विकल्प दिया जाता है. यह इंजन फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG किट के साथ भी आता है, लेकिन इसके साथ उपलब्ध एकमात्र गियरबॉक्स 5-स्पीड मैनुअल है.

Maruti Suzuki Victoris (फोटो - Maruti Suzuki India)

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड Maruti Victoris में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ऑनबोर्ड बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है. यह पेट्रोल इंजन लगभग 91.7 bhp की पावर और 122 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. वहीं इलेक्ट्रिक मोटर 79 bhp की पावर और 141 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के लिए CVT गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.