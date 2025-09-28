ETV Bharat / technology

Maruti Victoris और Grand Vitara में कौन है ज्यादा बेहतर, यहां पढ़ें दोनों की तुलना

Maruti Victoris और Grand Vitara ( फोटो - Maruti Suzuki )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 28, 2025 at 5:15 PM IST 4 Min Read

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी नई Maruti Victoris एसयूवी को लॉन्च किया था. नई Maruti Victoris को मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में उतारा गया है, जो मौजूदा समय में बहुत ही प्रतिस्पर्धी सेगमेंट है. इस सेगमेंट में कंपनी के पास पहले ही Maruti Grand Vitara एसयूवी मौजूद है. बता दें कि कागज़ पर, इस दोनों कारों का डीएनए एक जैसा ही है, और ये दोनों समान प्लेटफ़ॉर्म और पावरट्रेन पर बनाई गई हैं. लेकिन जहां Maruti Grand Vitara ब्रांड की जानी-पहचानी एसयूवी है, जिसे NEXA लाइन-अप में एक प्रीमियम एसयूवी के तौर पर बेचा जाता है, वहीं Maurti victoris को कंपनी ने ज्यादा आक्रामक कीमत पर ARENA लाइन-अप से बेचना शुरू किया है. हम इन दोनों एसयूवी की तुलना करने जा रहे हैं. Maruti Victoris बनाम Grand Vitara: कीमत

Maruti Victoris को 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे आक्रामक कीमत वाली एसयूवी में से है. मारुति ने इस कार को न केवल प्रतिद्वंद्वियों, बल्कि अपनी ही प्रतिद्वंदी Grand Vitara को भी पीछे छोड़ने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया है. Maruti Victoris, कंपनी की Grand Vitara के समान ट्रिम्स की तुलना में, विभिन्न वेरिएंट्स के आधार पर लगभग 92,000 रुपये सस्ती है. वहीं दूसरी ओर, Maruti Grand Vitara की बात करें तो इसे 10.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, और टॉप-एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रिम्स की कीमत लगभग 19.7 लाख रुपये तक जाती है. इसकी कीमत प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिट होने के लिए रखी गई है. Maruti Victoris बनाम Grand Vitara: फीचर्स

Maruti Victoris की में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स की एक लंबी लिस्ट मिलती है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग दिए गए हैं, जो इसकी सुरक्षा को और भी बेहतर बनाते हैं. इसमें लेवल 2 ADAS, मल्टीपल व्यूइंग एंगल वाला 360-डिग्री कैमरा और जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट दिया गया है. ये ऐसे फ़ीचर हैं, जिनकी खरीदार आधुनिक SUVs में बढ़ती उम्मीद करते हैं.