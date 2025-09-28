Maruti Victoris और Grand Vitara में कौन है ज्यादा बेहतर, यहां पढ़ें दोनों की तुलना
Maruti Victoris और Maruti Grand Vitara एक दूसरे प्रतिद्वंद्वी हैं. यहां हम आपको इनकी तुलना बताने जा रहे हैं.
Published : September 28, 2025 at 5:15 PM IST
हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी नई Maruti Victoris एसयूवी को लॉन्च किया था. नई Maruti Victoris को मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में उतारा गया है, जो मौजूदा समय में बहुत ही प्रतिस्पर्धी सेगमेंट है. इस सेगमेंट में कंपनी के पास पहले ही Maruti Grand Vitara एसयूवी मौजूद है.
बता दें कि कागज़ पर, इस दोनों कारों का डीएनए एक जैसा ही है, और ये दोनों समान प्लेटफ़ॉर्म और पावरट्रेन पर बनाई गई हैं. लेकिन जहां Maruti Grand Vitara ब्रांड की जानी-पहचानी एसयूवी है, जिसे NEXA लाइन-अप में एक प्रीमियम एसयूवी के तौर पर बेचा जाता है, वहीं Maurti victoris को कंपनी ने ज्यादा आक्रामक कीमत पर ARENA लाइन-अप से बेचना शुरू किया है. हम इन दोनों एसयूवी की तुलना करने जा रहे हैं.
Maruti Victoris बनाम Grand Vitara: कीमत
Maruti Victoris को 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे आक्रामक कीमत वाली एसयूवी में से है. मारुति ने इस कार को न केवल प्रतिद्वंद्वियों, बल्कि अपनी ही प्रतिद्वंदी Grand Vitara को भी पीछे छोड़ने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया है. Maruti Victoris, कंपनी की Grand Vitara के समान ट्रिम्स की तुलना में, विभिन्न वेरिएंट्स के आधार पर लगभग 92,000 रुपये सस्ती है.
वहीं दूसरी ओर, Maruti Grand Vitara की बात करें तो इसे 10.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है, और टॉप-एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रिम्स की कीमत लगभग 19.7 लाख रुपये तक जाती है. इसकी कीमत प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिट होने के लिए रखी गई है.
Maruti Victoris बनाम Grand Vitara: फीचर्स
Maruti Victoris की में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें फीचर्स की एक लंबी लिस्ट मिलती है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग दिए गए हैं, जो इसकी सुरक्षा को और भी बेहतर बनाते हैं. इसमें लेवल 2 ADAS, मल्टीपल व्यूइंग एंगल वाला 360-डिग्री कैमरा और जेस्चर कंट्रोल वाला पावर्ड टेलगेट दिया गया है. ये ऐसे फ़ीचर हैं, जिनकी खरीदार आधुनिक SUVs में बढ़ती उम्मीद करते हैं.
कार में कस्टमाइज़ेबल कलर्स के साथ एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर मिलता है, जो इसके केबिन की अपील को बढ़ाता है, जबकि इसमें कनेक्टेड कार तकनीक और बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जो इसे तकनीक-प्रेमियों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है. इसके अलावा, कार में वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, और Maruti Victoris एक ऐसी कार लगती है जिसे शुरू से ही प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
वहीं, दूसरी ओर Grand Vitara की बात करें तो यह Victoris से ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन यह थोड़ा ज्यादा पारंपरिक है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, प्रीमियम अपहोल्स्ट्री और कनेक्टेड कार फंक्शन्स का एक बेहतरीन सेट मिलता है. सेफ्टी फीचर्स का पूरा ध्यान रखा गया है, हालांकि इसमें ADAS सूट नहीं मिलता है.
Maruti Grand Vitara की सबसे बड़ी खासियत इसकी परिचितता है, खरीदार कार को जानते हैं, जानते हैं कि इसके फ़ीचर्स असल ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं, और इसके सिद्ध सर्विस इकोसिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं. यह भले ही Victoris जितनी अत्याधुनिक न लगे, लेकिन यह अपने आप में एक फ़ीचर्स से भरपूर SUV है.
Maruti Victoris बनाम Grand Vitara: स्पेसिफिकेशन
Maruti Victoris और Grand Vitara की बनावट एक जैसी है और इनके आकार भी लगभग एक जैसे हैं. दोनों में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जो माइल्ड हाइब्रिड और सॉलिड हाइब्रिड वेरिएंट के साथ आता है. इस इंजन को मैनुअल, ऑटोमैटिक या ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाता है. इसके अलावा, कार में CNG का विकल्प भी मिलता है, जो उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो कम से कम खर्च में गाड़ी चलाना चाहते हैं.
इनकी पावर लगभग एक जैसी है, जहां माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम लगभग 102 bhp की पावर देता है, वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लगभग 114 bhp की संयुक्त पावर प्रदान करता है. Maruti Grand Vitara भी इसी सेटअप से मेल खाती है. इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ट्रिम देश की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी में से हैं, जिनका दावा है कि इसका माइलेज लगभग 28 किमी/लीटर है. यह इसे माइलेज के मामले में थोड़ा आगे रखता है.