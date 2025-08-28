ETV Bharat / technology

Maruti Suzuki के प्री-ओन्ड कार रीटेल चैनल True Value ने बेच दी 60 लाख कारें - TRUE VALUE SOLD 60 LAKH CARS

Maruti Suzuki के संगठित प्री-ओन्ड कार रिटेल चैनल, Maruti Suzuki True Value ने 60 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है.

Maruti Suzuki True Value
Maruti Suzuki True Value ने बेची 60 लाख कारें (फोटो - Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 10:26 AM IST

हैदराबाद: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki के संगठित प्री-ओन्ड कार रिटेल चैनल, Maruti Suzuki True Value (MSTV) ने जानकारी दी है कि साल 2001 में अपनी स्थापना के बाद से इसने 60 लाख कारों की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4.92 लाख कारों की बिक्री दर्ज की है, जो भारत में संगठित प्री-ओन्ड कारों की निरंतर मांग को दर्शाता है.

पिछले 20 सालों में True Value देश में पुरानी कारों की रीटेल विक्रेताओं के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बन गया है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कंपनी की गर्मजोशी, सादगी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के मूल्यों पर आधारित होने का दावा करता है. कंपनी ऐसे बाज़ार क्षेत्र में विश्वास पैदा करना चाहती है, जहां हमारे अधिकांश प्रतिस्पर्धी असंगठित हैं.

युवा खरीदारों के चलते हुई बढ़ोतरी
कंपनी ने अनुमान लगाया है कि Maruti Suzuki True Value के 85 प्रतिशत ग्राहक पहली बार कार खरीद रहे हैं, जो देश में व्यक्तिगत परिवहन की ओर बढ़ते रुझान के साथ उनके लिए एक महत्वपूर्ण विकास कारक है. कंपनी ने जानकारी दी कि True Value के ग्राहकों की औसत आयु 31 वर्ष है, जो युवा वर्ग में पुरानी कारों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है.

Maruti Suzuki True Value
Maruti Suzuki True Value (फोटो - Maruti Suzuki)

इस माइलस्टोन पर बात करते हुए Maruti Suzuki के अधिकारियों ने कहा कि "यह उपलब्धि विविध ग्राहक प्रोफाइल में चैनल की प्रासंगिकता को दर्शाती है." Maruti Suzuki India के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग एवं सेल्स) पार्थो बनर्जी ने कहा कि "True Value ने पिछले दो दशकों में खुद को एक विश्वसनीय और सुरक्षित पुरानी कारों के चैनल के रूप में स्थापित किया है और युवा खरीदारों के बीच एक मजबूत पसंद बनी हुई है."

प्रमाणन और गुणवत्ता जांच
Maruti True Value प्रमाणित वाहनों को बिक्री के लिए रखे जाने से पहले, Maruti Suzuki Genuine Parts द्वारा सर्विस हिस्ट्री से लेकर दस्तावेज़ीकरण और नवीनीकरण तक, 376-प्वाइंट्स की क्वालिटी जांच से गुजरना पड़ता है. इस डीलरशिप के तहत प्रमाणित वाहनों को एक साल तक की वारंटी और तीन निःशुल्क सर्विसिंग के साथ बेचा जाता है, जिसका उद्देश्य पुरानी कारों की खरीदारी में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना है.

Maruti Suzuki True Value
Maruti Suzuki True Value (फोटो - Maruti Suzuki)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Maruti Suzuki True Value के 606 शोरूम देश के 305 शहरों में परिचालित किए जा रहे हैं. कंपनी अब देश के सबसे बड़े संगठित प्री-ओन्ड वाहन नेटवर्क में से एक होने का दावा करती है. ग्राहक मॉडल, कीमत और स्थान के आधार पर सरल सर्च फ़िल्टर का इस्तेमाल करके True Value वेबसाइट और मोबाइल ऐप, दोनों पर इन्वेंट्री देख सकते हैं.

यहां से खरीदार ऑनलाइन टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन से वास्तविक स्थानों पर आसानी से जा सकते हैं. खरीदारी को सक्षम बनाने के लिए, True Value Maruti Suzuki स्मार्ट फाइनेंस के माध्यम से वित्तपोषण समाधान भी प्रदान करता है, जो बैंकों और एनबीएफसी के विकल्पों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाता है.

